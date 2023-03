"Sisi", Staffel 3: Start, Besetzung, Handlung - Was ist schon bekannt?

"Sisi", Staffel 3: Hier kommen alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Übertragung. Was ist bisher bekannt?

"Sisi" geht weiter! Kurz nach dem Streamingstart von Staffel 2 am 16. Dezember 2022 mit sechs neuen Folgen und der Ausstrahlung im linearen TV-Programm von RTL vor Silvester jubelte der Sender: "Erfolgreichster Fiktion-Neustart ever auf RTL+".

Klar, dass das die Macher in Köln und ihren Produktiionspartner Story House Pictures nicht ruhen lässt. Der Sender hat jetzt offiziell bestätigt: Es gibt eine Runde 3. Hier erfahren Sie, was bisher durchgesickert ist.

Wann ist der Start von "Sisi", Staffel 3?

Der Starttermin ist noch nicht bekannt, aber man kann mit einiger Gelassenheit darauf tippen, dass die Sache irgendwas mit Weihnachten zu tun hat.

Folgen von "Sisi", Staffel 3

Anzahl und Titel der einzelnen Episoden von "Sisi 3" liegen noch hinter dem dichten Schleier der Zukunft verborgen. Sobald was durchschimmert, werden wir es an dieser Stelle unverzüglich mit Ihnen teilen.

Cast von "Sisi", Staffel 3: Welche Darsteller gehören zur Besetzung?

RTL hat bisher nur bestätigt, dass Dominique Devenport als Sisi und Jannik Schümann Franz wieder dabei sein werden. Wen wundert's?

Was die übrige Besetzung angeht, spekulieren wir hier einfach mal ganz mutig mit den Darstelleinnen und Darstellern von Staffel 2:

Dominique Devenport : Sisi

: Jannik Schümann : Kaiser Franz Josef

: Kaiser Franz Josef David Korbmann: Graf Grünne

Désirée Nosbusch : Erzherzogin Sophie

: Erzherzogin Sophie Tanja Schleiff: Gräfin Esterházy

Giovanni Funiati als Graf Andrassy

Pauline Rénevier: Herzogin Helene "Néné" in Bayern

Murathan Muslu : Ördön Körtek

: Ördön Körtek Romy Schroeder: Marie

Bernd Hölscher: Otto von Bismarck

Boris Aljinovic : Napoleon III.

: Marie Sophie von Reibnitz: Eugénie de Montijo

von Reibnitz: Amanda da Gloria : Emanuelle

: Emanuelle Julia Stemberger: Herzogin Ludovika in Bayern

Marcus Grüsser : Herzog Max in Bayern

Die Handlung: Worum dreht es sich bei Staffel 3 von "Sisi"?

Die Zuschauer haben gemeinsam mit der schönen bayerischen Herzogstochter vom Starnberger See die große Liebe in Gestalt des österreichischen Kaisers gefunden, mit ihr das Leben am Wiener Hofe mit der garstigen Tante und Schwiegermutter durchlitten und heiße ungarische Abenteuer bestanden. Wie geht es jetzt weiter?

Nachdem die Krönung jetzt vollzogen ist und die letzte Folge der zweiten Staffel am 8. Juni 1867 endet, liegen noch rund drei Jahrzehnte Lebensgeschichte vor der historischen Kaiserin Elisabeth. Wir wissen, dass sie am 10. September 1898 in Genf ermordet wurde - eine lange Zeitspanne also, in der die Fortsetzung der Serie viel zu erzählen hätte. Es bleibt also spannend.

Übertragung von "Sisi", Staffel 3 im Stream und TV

Wenn es so läuft wie bisher, dürfte Staffel 3 von "Sisi" zunächst - kurz vor Weihnachten 2023 vermutlich - beim Streamingdienst RTL+ auftauchen. Das hieße auch, dass die Zuschauer des linearen Programms von RTL sich auf einen Sendezeitpunkt kurz vor Silvester einstellen dürfen.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die “Premium”-Version indes, die man für Live-Übertragungen unbedingt braucht, belastet Ihr Konto mit 6,99 Euro monatlich. Wer auf weitere Extras nicht verzichten möchte, sollte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden 12,99 Euro pro Monat fällig.

Laut Anbieter dürfen Neukunden die Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand: 2. März 2023). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Bis es soweit ist, dürfen Sie sich gern die Staffeln 1 und 2 (noch einmal?) ansehen - ebenfalls bei RTL+.

Der Trailer zu "Sisi"

Einen Trailer zur Staffel 3 von "Sisi" können wir Ihnen naturgemäß noch nicht anbieten. Vielleicht möchten Sie sich ja mit dem Filmchen zu Staffel 2 ein wenig einstimmen?