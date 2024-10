"Sisi", Staffel 4: Start, Handlung, Besetzung - Das ist bisher bekannt

Der Sender RTL bestätigte Anfang des Jahres die Neuigkeit: "Sisi" wird fortgesetzt und bekommt somit eine vierte Staffel. Die Serie rund um das österreichische Kaiserpaar Sisi und Franz feierte in jüngster Vergangenheit große Erfolge - so war sie im Jahr 2023 zum dritten Mal in Folge die erfolgreichste Fiction-Eigenproduktion auf RTL+. Laut Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL+, wolle man die Serie deshalb mit einer vierten Staffel "krönen" - dies könnte gleichzeitig ein Hinweis darauf sein, dass es nach Staffel 4 keine weiteren Folgen geben wird.

Was ist bereits über die neue Staffel von "Sisi" bekannt? Wann ist der Starttermin und welche Darsteller sind mit dabei? Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Handlung, Besetzung sowie zur Übertragung der neuen Folgen von "Sisi" im TV und Stream.

"Sisi", Staffel 4: Start - Wann könnte es losgehen?

Bislang hat RTL die neuen Folgen zwar bestätigt, allerdings noch kein genaues Startdatum bekanntgegeben. Fest steht nur, dass die Episoden der neuen Staffel noch in diesem Jahr erscheinen werden. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Sisi" starteten im Frühling 2024 und dauerten bis August an. Es ist davon auszugehen, dass der Sender dem bisherigen Veröffentlichungsrhythmus treu bleibt. Dementsprechend wäre der Start der neuen Folgen auf RTL+ um die Weihnachtszeit denkbar, sprich im Dezember 2024.

"Sisi", Staffel 4: Folgen der wohl finalen Staffel

Wie schon ihre drei Vorgänger besteht auch die vierte Staffel von "Sisi" aus sechs einzelnen Episoden. In der Regel erscheinen die Folgen zuerst bei RTL+ und werden erst danach im Free-TV gezeigt. Dies dürfte, ähnlich wie bei den ersten drei Staffeln, um Weihnachten herum geschehen. Ebenso wie der Start sind auch die genauen Sendetermine derzeit noch nicht bekannt. Sobald sie feststehen, werden sie an dieser Stelle ergänzt.

Cast von "Sisi", Staffel 4: Welche Darsteller gehören zur Besetzung?

Die Hauptrollen Sisi und Franz werden weiterhin von Dominique Devenport und Jannik Schümann verkörpert. Neben vielen bekannten Gesichtern aus den vorigen Staffeln sind aber auch einige neue Rollen und Darsteller in Staffel 4 mit von der Partie. Neu dabei sind unter anderem Rick Okon als Sisis Bruder Louis, Philine Schmölzer als kleine Schwester Sophie Charlotte, Klaus Steinbacher als Jockey Georg Basselet von La Rosée, Gustav Schmidt als König Ludwig II. sowie Antonia Moretti als Henriette Mendel.

Eli Riccardi , Sabine Timoteo, Nadja Sabersky und Waldemar Kobus stoßen in Staffel 4 ebenfalls zum Cast dazu. Welche Rollen sie verkörpern werden, bleibt bislang noch ein Geheimnis - nur von Waldemar Kobus ist bekannt, dass er die Figur des Kommissar Hieronymus darstellen wird. Bis der Cast der vierten Staffel offiziell feststeht, finden Sie hier die aktuelle Besetzung:

Dominique Devenport als Kaiserin Sisi

Jannik Schümann als Kaiser Franz

Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie

Tanja Schleif als Gräfin Esterhazy

David Korbmann als Graf Grünne

Marcus Grüsser als Herzog Max

Bernd Hölscher als Otto von Bismarck

Marie Sophie von Reibnitz als Eugénie de Montijo

Boris Aljinovic als Napoleon III.

Arian Wegener als Kronprinz Rudolf

Daniel Friedrich als Erzherzog Franz Karl

Pauline Werner als Walli

Max Hubacher als Gustav

Deniz Orta als Alma

Jakob Geßner als Albert

Die Handlung von „Sisi“, Staffel 4: Worum geht es in den neuen Folgen?

Stand jetzt gibt es noch keine Informationen zur Handlung der neuen Folgen, deren Drehbuch wieder aus der Feder von Elena Hell und Robert Krause stammt. Anhand des Ausgangs der dritten Staffel lassen sich jedoch bereits erste Vermutungen anstellen: Staffel 3 endet bekanntermaßen damit, dass Sisi und Franz gerade noch rechtzeitig aus dem brennenden Verlies gerettet werden. Sie kommen also beide mit dem Leben davon.

Dieses Ereignis dürfte sie allerdings sehr geprägt haben. Die Geschichte des realen Kaiserpaares zeigt außerdem, wie viel bisher noch nicht erzählt wurde. Dazu gehören unter anderem Sisis Reisen, das Großwerden ihrer Kinder, der Verlust ihres Sohnes Rudolf sowie schließlich auch ihr eigene Ermordung durch Luigi Lucheni. Stoff für eine vierte Staffel ist also reichlich geboten.

Übertragung von "Sisi", Staffel 4 im Stream und TV

An der Übertragung von "Sisi" wird sich aller Voraussicht nach nichts ändern: Staffel 4 wird wie die vorherigen drei Staffeln zunächst auf RTL+ zu sehen sein, ehe die Folgen anschließend auch im Free-TV gezeigt werden. Die Übertragung im linearen Fernsehen ist natürlich kostenlos, während Sie für die vollständige Nutzung von RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement benötigen. Dabei ist RTL+ Premium mit 6,99 Euro pro Monat die günstigste Variante.

Der Trailer zu "Sisi", Staffel 4

Sobald RTL einen Trailer zu Staffel 4 von "Sisi" veröffentlicht, finden Sie ihn hier.