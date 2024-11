"Sisi", Staffel 4: Start, Sendetermine, Handlung und alle Infos

Nach drei Staffeln folgt nun das Finale der RTL-Serie „Sisi“, die sich wie der Titel schon verrät um das österreichische Kaiserpaar Sisi und Franz dreht. Im Dezember 2024 erscheint die vierte und letzte Staffel beim Streaming-Diest RTL+. Staffel 4 besteht aus insgesamt sechs Folgen und wurde von STORY HOUSE Pictures produziert. Die finalen Folgen wurden bis August 2024 in verschiedenen europäischen Drehorten wie Riga, Vilnius sowie in Kroatien und Slowenien gefilmt.

Wann geht Staffel 4 von „Sisi“ an den Start? Wie liegen die Sendetermine der neuen Folgen und welche Darsteller sind mit dabei? Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine, Handlung, Besetzung sowie zur Übertragung der neuen Folgen von "Sisi" im TV und Stream. Außerdem haben wir den aktuellen Trailer der viertel Staffel von „Sisi“ für Sie parat.

"Sisi“: Start von Staffel 4

Die dritte Staffel von „Sisi“ lief erstmals kurz nach Weihnachten 2023 über die Bildschirme. Auch die vierte Staffel von „Sisi“ geht passend zur Weihnachtszeit an den Start. Los geht am Sonntag, dem 1. Dezember 2024. An diesem Tag wird nicht nur eine, sondern gleich zwei Folgen der neuen Staffel veröffentlicht.

Staffel 4 von „Sisi“: Sendetermine der finalen Staffel

Laut RTL besteht Staffel 4 von „Sisi“ aus insgesamt sechs neuen Folgen. Alle Episoden gibt es sowohl im Fernsehen, als auch online im Stream zu sehen. Wer die ersten zwei Folgen gleich am 1. Dezember 2024 sehen möchte, muss sich allerdings an die hauseigene Streaming-Plattform RTL+ wenden. Im Free-TV werden die ersten Folgen dann eine Woche später bei RTL über die Bildschirme laufen. Für eine bessere Übersicht haben wir alle Sendetermine der vierten Staffel von „Sisi“ für Sie aufgelistet.

Das sind die Sendetermine von „Sisi“, Staffel 4 beim Streaming-Dienst RTL+:

Folge 1: Sonntag, 1. Dezember 2024, RTL+

Folge 2: Sontag, 1. Dezember 2024, RTL+

Folge 3: Sonntag, 8. Dezember 2024, RTL+

Folge 4: Sonntag, 8. Dezember 2024, RTL+

Folge 5: Sonntag, 15. Dezember 2024, RTL+

Folge 6: Sonntag, 15. Dezember 2024, RTL+

Bislang hat der Sender RTL bekanntgegeben, dass am 8. Dezember 2024 die ersten Folgen der finalen Staffel im Free-TV zu sehen sind. Wie viele es genau sind, steht bislang noch nicht sicher fest. Sollte sich RTL an das Konzept von RTL+ anpassen und ebenfalls immer zwei neue Episoden von „Sisi“, Staffel 4 veröffentlichen, sind das die Sendetermine bei RTL:

Folge 1: Sonntag, 8. Dezember 2024, RTL

Folge 2: Sontag, 8. Dezember 2024, RTL

Folge 3: Sonntag, 15. Dezember 2024, RTL

Folge 4: Sonntag, 15. Dezember 2024, RTL

Folge 5: Sonntag, 22. Dezember 2024, RTL

Folge 6: Sonntag, 22. Dezember 2024, RTL

Staffel 4 von „Sisi“ wird ab dem 9. Dezember 2024 übrigens auch auf RTLup ausgestrahlt. Die ersten beiden Folgen sind am 9. Dezember 2024 zu sehen, gefolgt von Folge 3 und 4 am 16. Dezember. Die letzten beiden Episoden laufen am 23. Dezember 2024 über die Bildschirme. Zusätzlich zeigt RTLup und RTLsuper die gesamte vierte Staffel am 26. Dezember 2024 in einem Marathon-Event mit allen sechs Folgen.

Fans können sich außerdem auf ein umfassendes Wiedersehen mit den bisherigen Staffeln freuen: Seit dem 7. Oktober 2024 sind die ersten drei Staffeln von „Sisi“ ebenfalls auf RTLup verfügbar.

Cast von "Sisi", Staffel 4: Welche Darsteller gehören zur Besetzung?

Die Hauptrollen Sisi und Franz werden weiterhin von Dominique Devenport und Jannik Schümann verkörpert. Neben vielen bekannten Gesichtern aus den vorigen Staffeln sind aber auch einige neue Rollen und Darsteller in Staffel 4 mit von der Partie. Neu dabei sind unter anderem Rick Okon als Sisis Bruder Louis, Philine Schmölzer als kleine Schwester Sophie Charlotte, Klaus Steinbacher als Jockey Georg Basselet von La Rosée, Gustav Schmidt als König Ludwig II. sowie Antonia Moretti als Henriette Mendel. Eli Riccardi , Sabine Timoteo, Nadja Sabersky und Waldemar Kobus stoßen in Staffel 4 ebenfalls zum Cast dazu.

Hier haben wir alle Schauspieler, die in Staffel 4 von „Sisi“ zu sehen sind, inklusive ihrer Rolle für Sie aufgelistet:

Dominique Devenport als Sisi

Jannik Schümann als Kaiser Franz Joseph I.

Désirée Nosbusch als Erzherzogin Sophie

Tanja Schleiff als Gräfin Esterhazy

David Korbmann als Graf Grünne

Julia Stemberger als Herzogin Ludovika

Marcus Grüsser als Herzog Max in Bayern

Rick Okon als Louis, Sisis Bruder

Philine Schmölzer als Sophie Charlotte, Sisis kleine Schwester

Gustav Schmidt als König Ludwig II.

Klaus Steinbacher als Georg Basselet von La Rosée

Eli Riccardi als Linda

Antonia Moretti als Henriette Mendel

Sabine Timoteo als Adele Schwarz

Nadja Sabersky als Katharina Mailinger

Kristina Schroeter als Gisela

Arian Wegener als Kronprinz Rudolf

Waldemar Kobus als Inspektor Hironymus

Die Handlung von „Sisi“, Staffel 4: Worum geht es in den neuen Folgen?

Die Handlung setzt nach dem Tod von Sisis Vater ein. Um das Anwesen Schloss Possenhofen zu retten, fordert Sisi Bayerns besten Jockey zu einem Pferderennen heraus. Während sie für den Wettkampf trainiert, verstößt sie gegen ein Versprechen, das sie ihrem Mann Franz gegeben hat. Dabei entdeckt Sisi tief verborgene Geheimnisse ihrer Familie. Auch ihr Bruder Louis steht vor einer Entscheidung: Er muss sich zwischen seiner Karriere und der Liebe entscheiden. Gleichzeitig entwickelt ihre jüngste Schwester Sophie Charlotte eine Zuneigung zum umstrittenen König Ludwig.

Übertragung von "Sisi", Staffel 4 im Stream und TV

An der Übertragung von "Sisi" ändert sich nichts: Staffel 4 wird wie die vorherigen drei Staffeln zunächst auf RTL+ zu sehen sein, ehe die Folgen anschließend auch im Free-TV bei RTL und RTLup gezeigt werden. Die Übertragung im linearen Fernsehen ist natürlich kostenlos, während Sie für die vollständige Nutzung von RTL+ ein kostenpflichtiges Abonnement benötigen. Dabei ist RTL+ Premium mit 8,99 Euro pro Monat die geeignetste Variante.

Der Trailer zu "Sisi", Staffel 4

Sie möchten schon vorab ein paar Szenen aus der vierten Staffel von „Sisi“ sehen? Kein Problem! Hier haben wir den aktuellen Trailer für Sie parat: