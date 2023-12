"Sissi": Die Sendetermine an Weihnachten 2023

Der Weihnachtsklassiker "Sissi" läuft auch 2023 wieder im Free-TV und Stream. Hier finden Sie alle Sendetermine. Außerdem informieren wir Sie über Handlung, Besetzung und Drehorte.

Auch dieses Jahr läuft "Sissi" mehrmals zu Weihnachten im TV. Am 21. Dezember 1955 wurde "Sissi" im Wiener Apollo-Theater uraufgeführt, die Verfilmung des Stücks brach mehrere Zuschauerrekorde: Sage und schreibe sechseinhalb Millionen Fans sahen "Sissi" mit Hauptdarstellerin Romy Schneider.

Auch der zweite Teil "Sissi - Die junge Kaiserin" und das Finale der Reihe, "Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin", erzielten ähnliche Erfolge. Seitdem werden die Filme über die junge österreichische Kaiserin regelmäßig zur Weihnachtszeit wiederholt.

In diesem Artikel finden Sie alle Sendetermine des Weihnachtsklassikers im Dezember 2023 im Überblick - im Pay-TV und Free-TV. Außerdem informieren wir Sie über Handlung, Besetzung und die Drehorte der Triologie.

Sendetermine 2023 im Free-TV: "Sissi" ist in der ARD zu sehen

In diesem Jahr ist der Weihnachtsklassiker "Sissi" wieder im Ersten zu sehen. Alle Sendetermine finden Sie hier:

"Sissi"

Montag, 25. Dezember 2023, um 16.35 Uhr

"Sissi – Die junge Kaiserin"

Montag, 25. Dezember 2023, um 18.15 Uhr

"Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin"

Dienstag, 26. Dezember 2023, um 18.15 Uhr

Sendetermine 2023 im Pay-TV: "Sissi" läuft auch auf Sky

Die Filme von "Sissi" laufen zur Weihnachtszeit auch im Pay-TV auf Sky. Die genauen Sendetermine finden Sie hier im Überblick:

"Sissi"

Samstag, 16. Dezember 2023, um 20.15 Uhr, Sky Cinema Classics

Sonntag, 17. Dezember 2023, um 11.20 Uhr, Sky Cinema Classics

Freitag, 22. Dezember 2023, um 07.55 Uhr, Sky Cinema Family

Sonntag, 24. Dezember 2023, um 16.40 Uhr, Sky Cinema Classics

Montag, 25. Dezember 2023, um 11.15 Uhr, Sky Cinema Classics

"Sissi – Die junge Kaiserin"

Samstag, 16. Dezember 2023, um 22.05 Uhr, Sky Cinema Classics

Sonntag, 17. Dezember 2023, um 13.10 Uhr, Sky Cinema Classics

Freitag, 22. Dezember 2023, um 09.45 Uhr, Sky Cinema Family

Sonntag, 24. Dezember 2023, um 18.25 Uhr, Sky Cinema Classics

Montag, 25. Dezember 2023, um 13.05 Uhr, Sky Cinema Classics

"Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin"

Samstag, 16. Dezember 2023, um 23.50 Uhr, Sky Cinema Classics

Sonntag, 17. Dezember 2023, um 15.00 Uhr, Sky Cinema Classics

Freitag, 22. Dezember 2023, um 11.35 Uhr, Sky Cinema Family

Sonntag, 24. Dezember 2023, um 18.25 Uhr, Sky Cinema Classics

Dienstag, 26. Dezember 2023, um 11.35 Uhr, Sky Cinema Classics

Handlung: Darum geht es in dem Weihnachtsklassiker "Sissi" an Weihnachten 2023

Die "Sissi"-Trilogie handelt von der jungen Prinzessin Elisabeth, die frei von den standesüblichen Konventionen aufwächst. Als ihre ältere Schwester Helene den jungen Kaiser Franz heiraten soll, begleitet Sissi sie zu dem Ball, auf dem die Verlobung bekanntgegeben werden soll.

"Sissi" läuft auch 2021 wieder zu Weihnachten im TV. Foto: ARD/Degeto/dpa (Archivbild)

Dieser hat jedoch ab dem Zusammentreffen nur noch Augen für die 16-jährige Sissi. Diese möchte das Glück ihrer Schwester nicht sabotieren und versucht deshalb, dem Kaiser aus dem Weg zu gehen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt ist.

Besetzung: Diese Schauspieler spielen in "Sissi" mit

Hier finden Sie einen detaillierten Überblick über alle Darsteller im Cast der "Sissi"-Filme:

Romy Schneider : Prinzessin Elisabeth

: Prinzessin Karlheinz Böhm: Kaiser Franz Joseph

Magda Schneider: Herzogin Ludovika

Uta Franz: Prinzessin Helene

Gustav Knuth: Herzog Max

Vilma Degischer: Erzherzogin Sophie

Josef Meinrad: Gendarmeriemajor Böckl

Erich Nikowitz : Erzherzog Franz Karl

: Erzherzog Franz Karl Karl Fochler: Graf Grünne

Peter Weck : Erzherzog Karl-Ludwig

: Erzherzog Karl-Ludwig Hilde Wagener: Baronin Wulffen

Egon von Jordan : Minister

: Minister Otto Treßler : Marschall Radetzky

: Franz Böheim : Johann Petzmacher

: Petzmacher Richard Eybner : Postmeister von Ischl

Drehorte: Wo wurde "Sissi" gedreht?

Die historische Kaiserin Sissi lebte lange Zeit im Schloss Possenhofen, das sich im Landkreis Starnberg in Oberbayern befindet. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Mitte der 1950er-Jahre war das Gebäude jedoch im Besitz von Industriellen, die das Schloss als Produktionsstätte nutzten. Infolgedessen war es sehr verwahrlost und von der Innenarchitektur kaum noch etwas erhalten.

Deshalb wich man auf das ehemalige Jagdschloss Fuschl, das am Fuschlsee in Salzburg liegt, aus. Das Schloss fungiert seit 1947 als Hotel und beherbergte nach den Dreharbeiten zahlreiche prominente Gäste.

Die Außenaufnahmen der Kaiservilla wurden vor Ort in Bad Ischl in Oberösterreich aufgenommen. Und auch die Schiffsfahrten drehte man auf dem historischen Raddampfer Johann Strauß, der heute noch in Wien begutachtet werden kann. Weitere Drehorte befanden sich außerdem in Wien, München, Wachau und rund um den Starnberger See. (AZ)