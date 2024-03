Skispringen - Weltcup 2023/24 der Männer im TV und Live-Stream: Übertragung und Infos

Die aktuelle Saison im Skispringen läuft. Informationen rund um die Übertragung vom Skispringen Weltcup 2023/2024 im TV und Live-Stream gibt es hier.

Im November startete die diesjährige Skisprung-Saison mit dem Weltcup 2023/2024. Zahlreiche Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt treten an. Das Turnier findet in sieben Ländern statt - genauer genommen in Norwegen, in der Schweiz, in Deutschland, in Finnland, in Österreich, in Japan, in Slowenien, in den USA und in Rumänien. Bei so vielen Nationen ist es nicht besonders verwunderlich, dass es den meisten nicht möglich ist, persönlich vor Ort zu sein. Umso besser, dass es eine gute Alternative gibt, um die Events trotzdem live verfolgen zu können.

Das galt auch für die legendäre Vierschanzentournee - das Auftaktspringen in Oberstdorf war schnell ausverkauft. Für alle, die nicht vor Ort sein konnten, gab es eine Übertragung der Vierschanzentournee im TV und Stream. Wir informieren in diesem Artikel darüber, wie man den Skispringen Weltcup 2023/2024 im TV und Live-Stream sehen kann und haben alle Informationen rund um die Übertragung im TV und Stream zusammengetragen.

Skispringen Weltcup 2023/2024 der Männer: Übertragung im TV

In den vergangenen Jahren wurden die Sprünge immer von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen, was sich auch in der kommenden Saison nicht ändert. Es besteht die Möglichkeit, dass die Sprünge in voller Länge oder mittels Zusammenfassungen übertragen werden. Allerdings haben nicht nur ARD und ZDF die Rechte für die Übertragung. Auch der Sender Eurosport zeigt einige Events.

Anzumerken ist allerdings, dass nicht alle Sprünge übertragen werden können, da es zu Terminüberschneidungen mit anderen Wettbewerben kommt.

Diese Sender übertragen den Skispringen Weltcup 2023/2024 der Herren:

ARD

ZDF

Eurosport

Bisher liegen die folgenden Übertragungstermine vor. Diese Liste wird von uns fortlaufend ergänzt.

Datum Sendung Sender Uhrzeit Beteiligte 24.11.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 15.55 Uhr 24.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 21 Uhr 25.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 11.45 Uhr 25.11.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 16 Uhr 25.11.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (1. Durchgang Männer) ARD 16.15 Uhr Kommentar: Tom Bartels 25.11.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (2. Durchgang Männer) ARD 17.15 Uhr Kommentar: Tom Bartels 26.11.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 16.10 Uhr 26.11.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (1. Durchgang Männer) ARD 16.15 Uhr Kommentar: Tom Bartels 26.11.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (2. Durchgang Männer) ARD 17.10 Uhr Kommentar: Tom Bartels 27.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 10.30 Uhr 27.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 11.30 Uhr 27.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 23.30 Uhr 28.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 0.30 Uhr 28.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 17.30 Uhr 28.11.2023 " Skispringen : Weltcup Ruka" Eurosport 1 18.30 Uhr 02.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (Männer, 1. Durchgang) ZDF 16.05 Uhr Gast: Severin Freund , Moderation : Lena Kesting , Kommentar: Stefan Bier 02.12.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Lillehammer " Eurosport 1 16.05 Uhr 02.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (Männer, 2. Durchgang) ZDF 17.15 Uhr Gast: Severin Freund , Moderation : Lena Kesting , Kommentar: Stefan Bier 03.12.2023 " Skispringen : Weltcup Lillehammer " Eurosport 1 1.30 Uhr 03.12.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Lillehammer " Eurosport 1 16.45 Uhr 03.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (Männer, 1. Durchgang) ZDF 16.55 Uhr Gast: Severin Freund , Moderation : Lena Kesting , Kommentar: Stefan Bier 03.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (Männer, 2. Durchgang) ZDF 18 Uhr Gast: Severin Freund , Moderation : Lena Kesting , Kommentar: Stefan Bier 08.12.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Klingenthal" Eurosport 1 15.40 Uhr Kommentar: Gerhard Leinauer 08.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (Qualifikation Männer) ARD 15.45 Uhr Kommentar: Tom Bartels 09.12.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Klingenthal" Eurosport 1 15.45 Uhr 09.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (1. Durchgang Herren) ARD 15.55 Uhr Kommentar: Tom Bartels 09.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen " (2. Durchgang Herren) ARD 17.05 Uhr Kommentar: Tom Bartels 10.12.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Klingenthal" Eurosport 1 15.45 Uhr 10.12.2023 " Skispringen : Weltcup Klingenthal" Eurosport 1 21 Uhr 15.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen ´Engelberg" ZDF 15.30 Uhr Kommentatorin: Eike Papsdorf

Moderation : Norbert König

Experte: Severin Freund 15.12.2023 LIVE " Skispringen : Weltcup Engelberg" Eurosport 1 15.35 Uhr Kommentatorin: Eike Papsdorf

Moderation : Norbert König

Experte: Severin Freund 15.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen Engelberg" ZDF 16.30 Uhr Kommentatorin: Eike Papsdorf

Moderation : Norbert König

Experte: Severin Freund 16.12.2923 " Weltcup Skispringen Engelberg" 1. Tag ZDF , Eurosport 1 16.00 Uhr Kommentator: Stefan Bier

Moderation : Norbert König

Experte: Severin Freund 16.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen Engelberg" (2. Durchgang Herren) ZDF , Eurosport ca. 17.10Uhr Kommentator: Stefan Bier

Moderation : Norbert König

Experte: Severin Freund 17.12. 2023 " Weltcup Skispringen Engelberg" (Herren) Eurosport 1 8.30 Uhr 17.12. 2023 LIVE " Weltcup Skispringen Engelberg" (Herren) Eurosport 1 15..45 Uhr 17.12.2023 LIVE " Weltcup Skispringen Engelberg" (1. und 2. Durchgang Herren) ZDF ca. 16 Uhr Kommentator: Stefan Bier

Moderation : Norbert König

Experte: Severin Freund 28.12.2023 Vierschanzentournee Oberstdorf (Qualifikation) ARD 16.10 Uhr Kommentiert von Tom Bartels aus Oberstdorf 29.12.2023 Vierschanzentournee Oberstdorf (1. und 2. Durchgang) ARD 17 Uhr Kommentiert von Tom Bartels aus Oberstdorf 31.12.2023 Vierschanzentournee Garmisch-Patenkirchen (Qualifikation) ZDF , Eurosport 13.25 Uhr Kommentator: Stefan Bier 1.1.2024 Vierschanzentournee Garmisch-Patenkirchen ZDF , Eurosport 13.45 Uhr Kommentator: Stefan Bier

Moderation : Lena Kesting

Experte: Severin Freund 2.1.2024 Vierschanzentournee Innsbruck (Qualifikation) ZDF , Eurosport 13.00 Uhr Kommentator: Stefan Bier

Moderation : Lena Kesting

Experte: Severin Freund 3.1.2024 Vierschanzentournee Innsbruck ZDF , Eurosport 13.00 Uhr Kommentator: Stefan Bier

Moderation : Lena Kesting

Experte: Severin Freund 5.1.2024 Vierschanzentournee Bischofshofen (Qualifikation) ARD , Eurosport 16 Uhr Moderation: Lea Wagner Experte: Sven Hannawald Kommentator: Tom Bartels 6.1.2024 Vierschanzentournee Bischofshofen ARD , Eurosport 16.15 Uhr Moderation: Lea Wagner Experte: Sven Hannawald Kommentator: Tom Bartels 12.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Wisla" Eurosport 1 17.55 Uhr 13.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Sapporo " Eurosport 1 07.50 Uhr 13.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Wisla" Eurosport 1 15.50 Uhr 14.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Wisla" Eurosport 1 15.45 Uhr 17.01.2024 " Weltcup Polentour" ARD , Eurosport 17.15 Uhr Kommentar: Tom Bartels 19.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Zakopane " Eurosport 1 17.55 Uhr 20.01.2024 LIVE "Ski-Weltcup" (Abfahrt Männer) ARD 11.20 Uhr Kommentar: Bernd Schmelzer 20.01.2024 LIVE " Weltcup Skispringen " (Team Männer) ARD 15.55 Uhr Kommentar: Tom Bartels 20.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Zakopane " Eurosport 1 16.00 Uhr 20.01.2024 LIVE " Weltcup Skispringen " (Team Männer) ARD 17.05 Uhr Kommentar: Tom Bartels 21.01.2024 LIVE " Weltcup Skispringen " (1. Durchgang Männer) ARD 15.50 Uhr Kommentar: Tom Bartels 21.01.2024 LIVE " Skispringen : Weltcup Zakopane " Eurosport 1 16.00 Uhr 21.01.2024 LIVE " Weltcup Skispringen " (2. Durchgang Männer) ARD 17.00 Uhr Kommentar: Tom Bartels 21.01.2024 " Skispringen : Weltcup Zakopane " Eurosport 1 23.00 Uhr 22.01.2024 " Skispringen : Weltcup Zakopane " Eurosport 1 21.30 Uhr Aufzeichnung 26.01.2024 " Skispringen : Skiflug-WM" in Bad Mitterndorf (1. Durchgang Männer) ZDF 13.50 Uhr Experte: Severin Freund

Moderation : Lena Kesting

Kommentar: Stefan Bier 26.01.2024 " Skispringen : Skiflug-WM" in Bad Mitterndorf (2. Durchgang Männer) ZDF 15.05 Uhr Experte: Severin Freund

Moderation : Lena Kesting

Kommentar: Stefan Bier 27.01.2024 " Skispringen : Skiflug-WM" in Bad Mitterndorf (3. Durchgang Männer) ZDF 13.50 Uhr Experte: Severin Freund

Moderation : Lena Kesting

Kommentar: Stefan Bier 27.01.2024 " Skispringen : Skiflug-WM" in Bad Mitterndorf (4. Durchgang Männer) ZDF 15.10 Uhr Experte: Severin Freund

Moderation : Lena Kesting

Kommentar: Stefan Bier 28.01.2024 " Skispringen : Skiflug-WM" in Bad Mitterndorf (1. Durchgang Männer Team) ZDF 13.50 Uhr Experte: Severin Freund

Moderation : Lena Kesting

Kommentar: Stefan Bier 28.01.2024 " Skispringen : Skiflug-WM" in Bad Mitterndorf (2. Durchgang Männer Team) ZDF 14.55 Uhr Experte: Severin Freund

Moderation : Lena Kesting

Kommentar: Stefan Bier 02.02.2024 " Skispringen der Herren" Weltcup in Willingen , HS147 ARD 16.45 Uhr 03.02.2024 " Skispringen der Herren" Weltcup in Willingen , HS147 ARD 16.00Uhr Moderation : Lea Wagner

Experte: Sven Hannawald

Reporter: Tom Bartels 04.02.2024 " Skispringen der Herren", Weltcup in Willingen , HS147, Qualifikation 14.30 Uhr Moderation : Lea Wagner

Experte: Sven Hannawald

Reporter: Tom Bartels 04.02.2024 " Skispringen der Herren", Weltcup in Willingen , HS147 ARD 16.10 Uhr 11.02.2024 " Skispringen der Herren", Weltcup in Lake Placid ARD , Eurosport 1 15.15 Uhr 16.02.2024 " Skispringen der Herren", Weltcup in Sapporo Eurosport 1 7.50 Uhr 17.02.2024 " Skispringen der Herren", Weltcup in Sapporo Eurosport 1 7.45 Uhr 18.02.2024 "Qualifikation der Herren" Weltcup in Sapporo Eurosport 1 1.20 Uhr 18.02.2024 "Einzelspringen der Herren" Weltcup in Sapporo Eurosport 1 3 Uhr 18.02.2024 Zusammenfassung Weltcup in Sapporo ZDF 13.15 Uhr 22.02.2024 Skispringen Weltcup " Oberstdorf " Eurosport 16.40 Uhr 23.02.2024 Skispringen Weltcup " Oberstdorf " Eurosport , ARD 15.15 Uhr 24.02.2024 Skispringen Weltcup " Oberstdorf " Skispringen Weltcup " Oberstdorf " ARD , Eurosport 14.30 Uhr 25.02.2024 Skispringen Weltcup " Oberstdorf " Eurosport 16.00 Uhr 26.02.2024 " Skifliegen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 11 Uhr 26.02.2024 " Skifliegen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 17 Uhr 26.02.2024 " Skifliegen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 22 Uhr 27.02.2024 " Skispringen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 11 Uhr 27.02.2024 " Skifliegen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 18 Uhr 28.02.2024 " Skifliegen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 10 Uhr 29.02.2024 " Skifliegen : Weltcup Oberstdorf " Eurosport 1 17.30 Uhr 01.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Lahti " Eurosport 1 16.45 Uhr 01.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Lahti " ZDF 16.55 Uhr 02.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Lahti " Eurosport 1 16.05 Uhr 02.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Lahti , 2. Durchgang" ZDF 17.05 Uhr 03.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Lahti " Eurosport 1 16.00 Uhr 03.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Lahti , 2. Durchgang" ZDF 17.05 Uhr 09.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Oslo " ARD Eurosport 1 14.40 Uhr 14.30 Uhr 10.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Oslo " ARD Eurosport 1 14.30 Uhr 14.40 Uhr 12.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Trondheim " Eurosport 1 15.45 Uhr 13.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Trondheim " Eurosport 1 16.00 Uhr 15.03.2024 Qualifikation " Skispringen : Weltcup (Herren) in Vikersund " Eurosport 1 16.30 Uhr 16.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Vikersund " Eurosport 1 ZDF 16.00 Uhr 16.05 Uhr 17.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Vikersund " Eurosport 1 ZDF 15.15 Uhr 15.30 Uhr 21.-24.03.2024 " Skispringen : Weltcup (Herren) in Planica " Eurosport 1 10.00 Uhr 15.30 Uhr 9.30 Uhr 9.30 Uhr

Skispringen Weltcup 2023/2024 der Männer: Übertragung im Live-Stream

Für viele ist das lineare Fernsehen schon lange keine Option mehr. Dass der Skispringen Weltcup 2023/2024 auch im Stream zugänglich ist, macht die Live-Verfolgung des Events leichter. Neben der linearen Übertragung gibt es einen Live-Stream zu den einzelnen Stationen, der allerdings nur bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF zu finden ist.

Das sind die Orte des Skispringen Weltcups 2023/2024 der Männer

Auch in diesem Jahr findet das Event wieder in zahlreichen Ländern und Orten statt. In Finnland, Norwegen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan und Slowenien werden Sprünge ausgetragen. Wir haben die Austragungsorte zusammengefasst:

Datum Austragungsort Wettkämpfe 24. - 26.11.2023 Ruka/ Kuusamo ( Finnland ) HS142, Nacht 01. - 03.12.2023 Lillehammer ( Norwegen ) HS98 + HS140, Nacht 08. - 10.12.2023 Klingenthal ( Deutschland ) HS140, Nacht 14. - 17.12.2023 Engelberg ( Schweiz ) HS140, Nacht 28. - 29.12.2023 Oberstdorf (Deutschland) Vierschanzentournee , Nacht 31.12.2023 - 01.01.2024 Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) Vierschanzentournee 02. - 03.01.2024 Innsbruck (Österreich) Vierschanzentournee 05. - 06.01.2024 Bischofshofen (Österreich) Vierschanzentournee , Nacht 12. - 14.01.2024 Wisla (Polen) Polish Tour, HS140, Super Team 16. - 17.01.2024 Szczyrk (Polen) Polish Tour, HS104 19. - 21.01.2024 Zakopane (Polen) Polish Tour, HS140, Team 25. - 28.01.2024 Bad Mitterndorf ( Österreich ) Skiflug-WM 02. - 04.02.2024 Willingen ( Deutschland ) HS147 10. - 11.02.2024 Lake Placid ( USA ) HS128, Nacht, Super Team 16. - 18.02.2024 Sapporo ( Japan ) HS137 22. - 25.02.2024 Oberstdorf ( Deutschland ) Skifliegen , HS235, Super Team 01. - 03.03.2024 Lahti ( Finnland ) HS130, Team 08. - 10.03.2024 Oslo ( Norwegen ) Raw Air, HS134 11. - 13.03.2024 Trondheim ( Norwegen ) Raw Air, HS100 15. - 17.03.2024 Vikersund ( Norwegen ) Raw Air, Skifliegen , HS240, Nacht 21. - 24.03.2024 Planica ( Slowenien ) Skifliegen , HS240, Team

Wissenswertes neben dem Skispringen Weltcup 2023/2024 gibt es auch zur Nordischen Kombination der Frauen sowie zur Nordischen Kombination der Männer.