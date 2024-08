„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Daniela Büchner hält den Rekord bei Dschungelprüfungen

Stolze 20 Jahre „IBES“! Zum Jubiläum gibt es eine Sonderausgabe. Erstmals wird die Show im Sommer als „Legenden“-Edition ausgestrahlt, in der ehemalige Teilnehmer erneut in den Dschungel zurückkehren. Die 17-teilige Staffel, „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“, läuft auf und auch auf RTL+, wo die Folgen einen Tag vor der TV-Ausstrahlung verfügbar sind. Die Staffel startete am 16. August 2024.

In dieser besonderen Edition treffen 13 bekannte Stars aus früheren Staffeln erneut aufeinander. Jeder von ihnen hat im Dschungel für unvergessliche Momente gesorgt. Im „Kampf der Legenden“ müssen sie sich jetzt neuen Herausforderungen stellen und werden dabei erneut an ihre Grenzen gebracht.

Die Show bleibt dem gewohnten „IBES“-Format treu, bietet aber auch neue Elemente. Dieses Mal findet sie in einem neuen Camp in Südafrika statt - mit geänderten Regeln. Zu den Wiederholungstätern zählen Mola Adebisi und Sarah Knappik - oder zählten, wie der schon am zweiten Tag wieder rausgeflogene David Ortega. Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren wie gewohnt, Dr. Bob ist auch wieder dabei. Der Sieger erhält nicht nur den Titel „Legende unter den Legenden“, sondern zusätzlich satte 100.000 Euro Preisgeld.

Auch Daniela Büchner will es noch einmal wissen und zählt zum Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt der umtriebigen Reality-Lady.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Daniela Büchner will mehr sein als „die Witwe von ...“

„Dani“ Büchner hatte ihren ersten „IBES“ -Auftritt in Staffel 14, die 2020 über die Monitore flimmerte. Das war drei Jahre nach dem Dschungel-Trip ihres Mannes, des legendären Mallorca-Auswanderers Jens Büchner, bekannt aus der Doku-Soap „Goodbye Deutschland“. Bei ihrer Premiere im Busch muss sie die Zuschauer mit ihren ständig wiederholten Motiven (Geld, aber vor allem die Kinder und ein „Versprechen an Jens“) derart genervt haben, dass sie in der ersten Woche - erfolglos - bei insgesamt zwölf Dschungelprüfungen antreten musste, davon neunmal in Folge. Damit hält sie tapfer den aktuellen Prüfungs-Rekord. Am Schluss landete sie auf dritten von zwölf Plätzen. Die Krone der Staffel errang Prinz Damien.

Die zweimal verwitwete Daniela Büchner (ihr erster Mann Yilmaz Karabas und auch Jens Büchner sind beide verstorben) will sich dieses Mal in völlig neuem Licht zeigen: „Ich denke, dass jetzt eine ganz andere Danni in dem Camp der Legenden dabei sein wird, die zeigen wird, wie sie wirklich ist.“, sagte sie in einem Interview, das RTL auf seiner Presseseite veröffentlichte. „Ich existiere als Danni, nicht nur als ‚Witwe von…‘. Ich trage mehr Positives in mir, mehr Mut, mehr Willen und mehr Stärke.“ Sie blickt mit Zuversicht auf die neue Möglichkeit: „Ich habe geweint vor Freude, weil ich dachte ‚Boah, ich habe die Chance zu zeigen, wie ich wirklich bin‘ und ich habe mich gefreut. Ich freue mich einfach, die zweite Chance wahrzunehmen und zu zeigen, wie ich mich entwickelt habe.“

Daniela Büchner: Wer ist diese Kandidatin im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Ganz kurz zum Kennenlernen - hier kommt ein Steckbrief:

Name: Daniela „Danni“ Büchner

Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Café-Betreiberin

Geburtstag: 22. Februar 1978

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: Düsseldorf

Staatsangehörigkeit: deutsch

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau-grün

Insta: @dannibuechner

RTL liefert uns auf seiner Website und auf seiner Online-Presseseite ausführlichere Infos zum Lebenslauf der agilen Reality-Darstellerin:

Die gelernte Friseurin Danni Büchner, geboren als Daniela Rapp, ist die Witwe des bekannten Schlagersängers Jens Büchner. Die beiden lernten sich 2015 auf einem Stadtfest in Delmenhorst kennen, wo Jens, bekannt aus der Vox-Doku „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, einen Auftritt hatte. Ihre Beziehung führte 2017 zur Hochzeit, und sie vereinten ihre Familien zu einer Patchwork-Familie mit insgesamt acht Kindern. Gemeinsam zogen sie nach Mallorca, wo sie das Café „Faneteria“ betrieben.

Im Sommer 2018 nahmen Danni und Jens an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ teil, schieden jedoch in der vierten Folge aus. Wenige Monate später, im November 2018, starb Jens an Lungenkrebs.

In jüngster Zeit trat Daniela Büchner in den einschlägigen Medien eine Info-Lawine über ihre beträchtliche Gewichtsabnahme los. Satte 20 Kilo habe sie abgenommen, erfuhr nicht nur RTL - und das ganz ohne die legendäre Abnehmspritze, die sie offenbar genauso fürchtet wie den fiesen Jo-Jo-Effekt.

Übrigens: Bei uns finden Sie auch Infos zum Sommer-Dschungelcamp-Drehort 2024, zur Übertragung und zu den Sendeterminen beim Sommer-Dschungelcamp.