Sommer-Dschungelcamp 2024: Danni Büchner schießt gegen Sarah Knappik - "Das ist ein bisschen peinlich mit 37"

Erst neulich machte Daniela Büchner Mitcamperin Sarah Knappik bei der Nachtwache im Dschungel-Sommercamp 2024 am Lagerfeuer ein sehr intimes Geständnis - „Danni“ litt während einer toxischen Beziehung unter Depressionen, „dann habe ich angefangen, mich zu ritzen”, so die 46-Jährige. Am Ende lagen sich die beiden Frauen in den Armen.

Doch von der „neuen Allianz“ konnte in Folge 15 keine Rede mehr sein. Schließlich ist bald Dschungel-Finale, und da wechseln die verbliebenen Kandidaten von „Showdown der Dschungel-Legenden“ Dschungel-Freundschaften schon mal häufiger als Unterwäsche. Bei der Dschungelprüfung sorgt sich Sarah Knappik mehr um ihre Haare als um die Sterne-Ausbeute. Für „Goodbye Deutschland“-Auswanderin „Danni“ Grund genug, einmal so richtig gegen ihre Lagerfeuer-Freundschaft auszuteilen.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Beim „Haar-Gate“ giften alle gegen Sarah Knappik

Doch warum eigentlich die ganze Aufregung? Sarah Knappik und Giro Birofio müssen an Tag 15 zur Dschungel-Prüfung antreten. Oder auch: „Dick und Doof gehen auf Reisen“, wie sich Knappik ausdrückt.

Die Aufgabe? Der Schwaben-Macho, der jüngst im Dschungel ein pikantes Sex-Gehemins lüftete, muss im Matsch nach Bällen suchen - und das Ex-Model an der Spielwand nach Spinnensymbolen, für die es Schlüssel zum Öffnen der Schatztruhe gibt. Eigentlich ganz einfach. Doch es läuft nicht zwischen dem Paar, das sich zumindest in der Wortwahl gar nicht so unähnlich ist: „Bruder, spritz mal nicht so krass raus“, bittet Knappik ihren Kollegen, der mit vollem Körpereinsatz bei der Sternen-Schnitzeljagd ist.

Doch der wirft nun auch noch extra mit Schlamm nach seiner Spielpartnerin: „Um eine Legende zu werden, musst du auch dreckig sein”, findet „Gigi“. Sarah sieht das naturgemäß anders: „Ich hasse dich, Gigi! Ich hasse dich!” Da platzt dem Gigolo der Kragen: „Seit 16 Tagen gehen wir nicht duschen und du sagst: Ich lass’ mich nicht dreckig machen? Am Ende gibt es null Team-Geist, null Sterne, und ein waschechtes „Haar-Gate“.

„Danni“ Büchner schießt gegen Sarah Knappik: „Für 37 ist das ganz schön peinlich“

Zurück im Camp weitet „Gigi“, der Fuchs, das Ganze drehbuchartig zu einem kleinen Skandal aus. Das Sommer-Dschungelcamp 2024 bekommt so sein erstes „Haar-Gate“. Den anderen Kandidaten fehlt für Knappiks Haarpflege-Ambitionen bei einer Dschungel-Prüfung jedes Verständnis. „Wir stehen hier kurz vorm Finale – dann machst du deine Haare eben dreckig“, wettert „Danni“ Büchner hinter Knappiks Rücken gegenüber Georgina Fleur. Auch Viva-Moderator Mola Adebisi stellt Knappik zur Rede. Die keift nun zurück und wirft „Danni“ und „Mola“ vor, kurz vor dem Finale „gebückt“ zu gehen.

Hierauf setzt es einen weiteren Seitenhieb von „Danni“ Büchner, die nun die Alters-Karte zieht: "Das ist ein bisschen peinlich mit 37". Das Freundschaftsband scheint endgültig zerschnitten. Einzig Kader Loth springt Knappik mit einem wohlgemeinten Rat bei: „Du darfst jetzt eine Sache nicht vergessen: Jetzt werden alle Register gezogen, um den anderen schlecht darzustellen oder selber zu punkten.“