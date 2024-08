„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: David Ortega - der „Köln 50665“-Star ist schon wieder raus

Die Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum 20-Jährigen bringt frischen Wind: Erstmals läuft die Show im Sommer und als spezielle „Legenden“-Edition, bei der frühere Teilnehmer erneut antreten. Unter dem Titel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ ist die 17-teilige Staffel sowohl auf RTL als auch bei Streaming-Dienst RTL+ zu sehen, wo jede Folge einen Tag vor der TV-Ausstrahlung verfügbar ist. Der Start im TV war am 16. August 2024.

In dieser Staffel rasseln 13 bekannte Stars aus den vergangenen 17 Staffeln erneut mit der rauen Wildnis des Busches aneinander.. Jeder von ihnen hat sich durch besondere Leistungen oder markante, zum Teil auch extrem skurrile Eigenheiten einen Namen gemacht. Nun stellen sie sich neuen Herausforderungen im Dschungel, der diesmal in Südafrika liegt und mit frischen Regeln sowie unerwarteten Wendungen überrascht.

Kandidaten aus dem Kreis der üblichen Verdächtigen kehren ans Lagerfeuer zurück - Winfried Glatzeder zum Beispiel, Georgina Fleur oder auch Eric Stehfest. Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren erneut die Dschungel-Show, und auch Dr. Bob ist im afrikanischen Sommercamp wieder dabei. Der Sieger oder die Siegerin trägt nicht nur den Titel „Legende unter den Legenden“, sondern gewinnt satte 100.000 Euro.

Auch David Ortega wollte wieder mitmischen und stellte sich erneut der Herausforderung - mit mäßigem Erfolg: Er flog gleich als erster wieder raus. Trotzdem, oder gerade deswegen: Hier werfen wir für Sie einen Blick auf den Schauspieler.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: David Ortega wollte diesmal gern Team-Captain werden

Seine erste Runde im „IBES“-Camp absolvierte David Ortega in Staffel 10, das war im Jahr 2016. Der frühere „Köln 50665“- Star schlug sich damals recht achtbar. Gegen keine geringeren Gegner als beispielsweise Helena Fürst, den späteren Dschungelkönig Menderes Bağcı, Thorsten Legat, Sophia Wollersheim, Ricky Harris, Brigitte Nielsen, Nathalie Volk, Jürgen Milski und Jenny Elvers landete er immerhin auf dem zehnten von zwölf Plätzen. Bis auf die gemeinsame Essensprüfung zu Beginn konnte er in allen Prüfungen die volle Sternanzahl holen. Im gleichen Jahr nahm er bei der Kochshow „Das perfekte Promidinner“ auf Vox teil und belegte den 1. Platz.

Im RTL-Interview vor der Abreise nach Südafrika gab er sich recht entspannt: „Ich denke, es ist wichtig, sich selbst treu zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen, egal was andere Menschen sagen oder denken. Am Ende des Tages ist es unser Leben und wir sollten es so leben, wie es uns wirklich glücklich macht.“ Im Übrigen habe er so einiges vor: „Wenn ich Team-Captain sein darf, dann werde ich sehr viel Coaching machen. Ich werde da viele Ideen reinbringen. Das wird Spaß machen!“ Der Rest ist Geschichte, wie wir inzwischen wissen. Die Übertragung der Sendetermine vom südafrikanischen Drehort ist nur noch im Hinblick auf die verbliebenen Kandidaten und Kandidatinnen von größerem Interesse.

David Ortega: Wer ist dieser Teilnehmer beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Zunächst kurz die wesentlichen Fakten und Zahlen:

Name: David Ortega Arenas

Beruf: Schauspieler

Geboren am: 22. August 1985

Geburtsort: Dortmund

Größe: 185 cm

Sternzeichen: Löwe

David Ortega ist ein vielseitiger Entertainer, der als Schauspieler, Model, DJ und Moderator tätig ist. Bekanntheit erlangte er durch seine Teilnahme an „Big Brother“ und seine Rolle als Diego Cortez in der Serie „Köln 50667“. Doch sein Weg dorthin war nicht einfach. In seiner Kindheit litt er laut RTL unter Übergewicht und wurde deswegen oft von Gleichaltrigen gehänselt. Als Teenager beschloss er, das zu ändern: Er stellte seine Ernährung um und begann intensiv zu trainieren. Das Resultat war nicht nur ein deutlicher Gewichtsverlust, sondern auch eine Verbesserung seiner schulischen Leistungen. Nach dem Abitur arbeitete er zunächst als Kellner und studierte Architektur.

Seinen Durchbruch im Fernsehen feierte David Ortega mit „Big Brother“ und der Serie „Köln 50667“. 2021 verließ er die Serie und überraschte viele mit einem veränderten Aussehen: längere Haare und ein paar Kilos mehr. Er erklärte, dass dies ein bewusster Protest gegen die Oberflächlichkeit in der Gesellschaft sei.

Auf seinem Selfie von 2015 sah er natürlich auch nicht übel auas. Foto: David Ortega, dpa (Picture Alliance)

Im Alter von 22 Jahren startete David Ortega seine Modelkarriere und begann, erste Erfahrungen vor der Kamera zu sammeln. 2011 wurde er durch seine Teilnahme an „Big Brother“ einem breiteren Publikum bekannt, als er für etwa einen Monat im Haus zu sehen war. Nach weiteren TV-Auftritten, darunter bei „Austria’s Next Topmodel“, übernahm er von 2013 bis 2014 die Rolle des Diego Cortez in der Serie „Köln 50667“.

In seinem Privatleben machte Ortega laut RTL ebenfalls Schlagzeilen: 2011 war er kurzzeitig mit Gina-Lisa Lohfink liiert. Danach führte er eine Beziehung mit Sara-Joleen Kaveh-Moghaddam, seiner Co-Darstellerin aus „Köln 50667“. Die beiden waren nicht nur im echten Leben, sondern auch in der Serie ein Paar, trennten sich jedoch 2014.