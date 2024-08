Sommer-Dschungelcamp 2024: Dieser Star bekommt eine Sonderregelung - warum?

Das Sommer-Dschungelcamp 2024 steht in den Startlöchern und wird sich in vielem von seinem Original unterscheiden. Nicht nur, dass „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ an einem anderen Drehort stattfindet und nicht mehr live ausgestrahlt wird, sondern längst im Kasten ist. Auch den Showablauf hat RTL mit neuen Spielregeln auf den Kopf gestellt.

Wie nun an die Öffentlichkeit durchgesickert ist, hat der Sender zudem im Vorhinein eine Sonderregel aufgestellt, um einen alten schwelenden Konflikt nicht wieder aufflammen zu lassen. Die betroffene Kandidatin hat inzwischen von einer Sonderbehandlung berichtet.

Übrigens: Das sind alle Kandidatinnen und Kandidaten beim RTL-Dschungelcamp im Sommer 2024 im Überblick.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Elena Miras platzte 2020 im Dschungel der Kragen - wegen einer Trinkflasche

Das Drama begann mit einer Trinkflasche. Eine solche hatte Dschungelcamp-Teilnehmer Raul Richter 2020 mit zur Dschungel-Prüfung genommen - nicht mal ansatzweise ahnend, dass er damit einen Eklat auslösen würde. Denn er griff im Trubel des Geschehens nicht zu seiner Flasche, sondern zu der von Mitkandidatin Elena Miras. Die Trash-TV-Dame brachte diese Aktion völlig aus der Fassung. „Ey, er hat meine Flasche. Wie ekelhaft ist das, man? Oh nein, wie ekelhaft. Ich find‘ das voll ekelhaft, man. Ganz ehrlich“, schimpfte sie aufgebracht.

Die Quittung für diese - für viele Fans maßlose Reaktion - folgte prompt. Am nächsten Tag wurde Elena Miras von den TV-Zuschauern aus der Show gewählt. Das kann nun dank der neuen Dschungel-Regeln nicht mehr passieren. Auch, dass die Schweizerin wieder wegen einer Flasche an die Decke geht, will RTL verhindern. Die Kandidatin erhält daher eine Sonderbehandlung, wie sie nun selbst verriet.

Sonderregel für Dschungel-Kandidatin: RTL will „Flaschengate“ Riegel vorschieben

Elena Miras wurmt die Aktion bis heute noch. Gegenüber RTL erklärt die 32-Jährige: „Ich werde auf keinen Fall wegen einer Flasche diskutieren, deswegen bin ich vor vier Jahren nach Hause gegangen.“ Doch Fans könnten sich Fragen stellen, wie viel Selbstkontrolle nötig ist, wenn man eine Sonderbehandlung erfährt. Schließlich hat RTL beim Sommer-Dschungelcamp, bei dem Miras unter anderem auf Erzfeindin Danni Büchner treffen wird, vorgesorgt. Wie das genau aussehen soll, erklärte die Kandidatin wie folgt. „Jeder kann meine Flasche nehmen, denn in meinem Vertrag steht drin, ich bekomme noch mal eine Flasche, wenn jemand eine Flasche nimmt.“

Ob die Präventionsmaßnahme von RTL aufgehen wird, bleibt abzuwarten. Den anderen Kandidaten wird die Extrawurst ihrer Camp-Mitbewohnerin aber wohl kaum schmecken. Ein anderer schwelender Konflikt zwischen Elena Miras und ihrem Ex Mike Heiter könnte indessen erneut aufflammen. Ob es dazu kommen wird, können Fans ab Mitte August mitverfolgen. Dann ist Staffelstart und die Übertragung im TV & Stream der Sommerausgabe der Kult-Show beginnt. Alle Infos zu Start und Sendeterminen lesen Sie bei uns.