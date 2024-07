Sommer-Dschungelcamp 2024 - Elena Miras schießt gegen Mike Heiter: „Es gibt nichts Schlimmeres“

Für einen der emotionalsten Momente bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 2024“ sorgte wohl Dschungel-Teilnehmer Mike Heiter (32), als er am Lagerfeuer mit Lucy Diakovska plötzlich über seine Tochter sprach. Er sehe sie viel zu selten, beklagte der Rapper und Trash-TV-Star. Er kämpfte mit den Tränen; nicht einmal das Lieblingsgericht der Kleinen konnte er der Ex-No-Angel nennen. Mutter und Ex Elena Miras im fernen Zürich ging die Enthüllung ihres gemeinsamen Privatlebens entschieden zu weit. Die 32-Jährige, die zu den Kandidaten beim Sommer-Dschungelcamp 2024 gehört, kritisierte Mike Heiter nun deutlich. Mike Heiter ist im Gegensatz zu Elena Miras nicht bei der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ dabei, die auch als Sommer-Dschungelcamp 2024 bezeichnet wird.

Dschungelcamp 2024: Mike Heiter kämpfte wegen seiner Tochter mit den Tränen

Als Dschungel-Teilnehmerin Lucy ihren Camp-Kompagnon Mike Heiter am australischen Lagerfeuer nach seiner Tochter fragt, geht dessen Stimmung sichtbar in den Keller. „Viel zu selten. Fünfmal im Jahr.“ Anfangs sei es anders gewesen, doch: „Es ist kompliziert.“ „Was isst sie denn am liebsten?“, fragt das ehemalige No-Angels-Mitglied, um den gebürtigen Essener aufzuheitern. Nur weiß der nichts von deren Lieblingsgericht: „Es gibt viele Dinge, die ich nicht von ihr weiß.“

Wie sehr ihn das Verhältnis zu seiner Tochter belastet, verrät er wenig später: „Man hatte alles und hat alles verloren. Man verliert den engen Bezug zum Kind. Es gibt Tage, da weine ich, weil ich keinen Kontakt zu meiner Tochter habe. Das sieht aber keiner. Ich mache das mit mir alleine aus.“

Elena Miras schießt vor Sommer-Dschungelcamp 2024 gegen Mike Heiter: „Gibt nichts Schlimmeres“

Wer gleichzeitig mitgemeint war, war Mike Heiters Ex-Freundin Elena Miras, ihres Zeichens selbst Schweizer Reality-Star. Gemeinsam gewann das „Promi-Paar“ im September 2019 die vierte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare.“ Doch 2020 zerbrach die Beziehung, wie die Schweizer Zeitung blick.ch berichtet. Ihre gemeinsame Tochter blieb bei der Mama in Zürich.

Über die Gründe könnte Elena einiges erzählen, doch sie mag es nicht in der Öffentlichkeit tun: „Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person, die dich eigentlich privat kennen sollte, plötzlich ins TV geht und da wird [über dich] gesprochen“, erklärte Elena Miras in einem Interview mit RTL. Eine deutliche Spitze gegen ihren Ex Mike.

Elena Miras will sich bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ zurückhalten: „Keine Plattform geben“

Die Schweizerin hat somit einen Maßstab gesetzt, an dem sie auch die Zuschauer von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden 2024“ messen werden. „Ich will gar nicht zu Wort kommen! Ich habe Mike danach meine Meinung gesagt, was Sache ist. Und dabei ist es geblieben.“ Zum Wohl ihrer Tochter möchte sie das Thema umschiffen. „Ich darf und werde meinen Mund nicht aufmachen wegen Ayleen. Es geht nur um sie. Würde es um mich gehen, hätte ich schon lange meinen Mund aufgemacht und würde die ganze Wahrheit sagen“, so die 32-jährige Kandidatin vom Sommer-Dschungelcamp 2024.

