Sommer-Dschungelcamp 2024: Diesen Star haben die Fans „nur an der Stimme erkannt“

Fans von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ dürfen sich auf einen spannenden Sommer freuen. Weil dieses Jahr die 20. Staffel des Dschungelcamps lief, feiert RTL dieses Jubiläum mit einer Sonderstaffel. Dass es auch in der August-Staffel wieder einige Aufreger und Skandale geben wird, lässt sich bereits erahnen. Die Staffel hat noch nicht mal angefangen und über eine Teilnehmerin wird trotzdem schon überall geredet.

Sommer-Dschungelcamp: Das ist neu in der Sonderstaffel

Die neue Staffel des Dschungelcamps wird keine gewöhnliche Staffel sein, denn für das neue Format holt RTL bereits bekannte Gesichter in den Dschungel zurück. Die Sommerausgabe trägt darum den Namen „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden”. Und auch einen Drehort-Wechsel gibt es: Gedreht wird nicht, wie üblich, in Australien, sondern in Südafrika.

Aber wer ist in der Legenden-Staffel eigentlich dabei? RTL hat die Kandidaten bereits bekannt gegeben. Freuen dürfen sich IBES-Fans auf:

Giulia Siegel (Staffel 4, 2009)

Sarah Knappik (Staffel 5, 2011)

Georgina Fleur (Staffel 7, 2013)

Winfried Glatzeder (Staffel 8, 2014)

Mola Adebisi (Staffel 8, 2014)

David Ortega (Staffel 10, 2016)

Thorsten Legat (Staffel 10, 2016)

Kader Loth (Staffel 11, 2017)

Hanka Rackwitz (Staffel 11, 2017)

Elena Miras (Staffel 14, 2020)

Daniela Büchner (Staffel 14, 2020)

Eric Stehfest (Staffel 15, 2022)

Gigi Birofio (Staffel 16, 2023)

Sommer-Dschungelcamp: Wegen ihr reden die Fans jetzt schon

Einigen dürften diese Namen bekannt vorkommen. Schließlich waren sie alle zuvor bereits bei IBES dabei. Bei einer Kandidatin reagieren die User aber geschockt, als sie sich auf dem Instagram-Kanal ichbineinstar.rtl in einem Video vorstellt. Die 49-jährige Giulia Siegel hat sich wohl seit ihrem letzten öffentlichen Auftritt um einiges verändert.

Ein großer Teil der über 100 Kommentare unter dem Reel kommentiert vor allem Giulias Aussehen. So vermutet eine Userin: „Boah, ist die operiert.“ Eine andere kommentiert: „Was ist da im Gesicht passiert?“ Die Verwunderung über die optische Veränderung des Models ist wohl so groß, dass ein User sie gar nicht mehr wiedererkennt. Er schreibt: „Hab die nur an der Stimme erkannt.“

Sommer-Dschungelcamp: Hier kann man es sehen

Die Sonderstaffel mit dem Namen „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden” läuft ab Freitag, dem 16. August um 20.15 Uhr auf RTL. Wer es nicht bis zum 16. August erwarten kann, für den gibt es die erste Folge bereits einen Tag früher auf RTL+.