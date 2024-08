„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Georgina Fleur hatte 2013 bei „IBES“ Probleme mit Ratten und Mäusen

Die 20er-Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ feiert in diesem Jahr einige besondere Premieren. Erstmals findet die Show im Sommer statt, und es handelt sich um eine spezielle „Legenden“-Edition, in der ehemalige Teilnehmer erneut antreten. Die 17-teilige Staffel trägt den Titel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ und wird sowohl auf RTL als auch auf bei Streamer RTL+ ausgestrahlt. Dort gibt es jeweils eine neue Folge schon am Vortag der Ausstrahlung im Fernsehen. Im linearen Programm des Senders ist die Show am 16. August 2024 gestartet.

Diese Staffel bringt 13 bekannte Dschungelcamper zurück ans Lagerfeuer, darunter prominente Gesichter wie die von Daniela Büchner, Eric Stehfest und Winfried Glatzeder. Sie treten gegeneinander an und müssen sich neuen Herausforderungen und Regeln stellen. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen, während Dr. Bob natürlich ebenfalls wieder dabei ist. Der Sieger oder die Siegerin der Staffel wird nicht nur den Titel der „Legende unter den Legenden“ tragen, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro unter Dach und Fach bringen.

Auch Georgina Fleur zählt zu den Kandidatinnen und Kandidaten - sie will es unbedingt noch einmal wissen. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt der Reality-Darstellerin.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Georgina Fleur fürchtete in der Dschungel-Kloake vor allem die Nagetiere

Ihre Premiere bei „IBES“ absolvierte Georgina Fleur bei der 2013 ausgestrahlten Staffel 7. Sie trat damals unter anderem gegen Olivia Jones, Fiona Erdmann, Joey Heindle, Patrick Nuo sowie Claudelle Deckert an und landete auf dem sechsten von insgesamt zwölf Plätzen. In der siebenten Prüfung, der „Dschungel-Kloake“, machte ihr nach eigenem Bekunden vor allem die Begegnung mit diversen Ratten und Mäusen zu schaffen. Folglich gab es seinerzeit auch keinen Stern für die hoffnungsvolle Kandidatin. Sieger der Staffel wurde übrigens Joey Heindle.

„Ich gehe mit gemischten Gefühlen rein“, zitiert RTL sie in einer Pressemitteilung. „Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen Seite habe ich Angst. Ich habe Angst vor allem: allen Sachen, allen Tieren, den anderen Kandidaten, dem Wetter, den Prüfungen.“ Trotzdem gibt sie sich guten Mutes: „Ich werde einfach ich sein und den Leuten zeigen, wie ich bin. Ich möchte unbedingt die Dschungelkrone gewinnen und werde alles geben. Ich bin eine Kämpferin und war in anderen Reality-Formaten erfolgreich in den Spielen und Challenges.“ Am Drehort des Camps in Südafrika wird die Wahrheit ans Licht kommen, sobald die Übertragung der Sendetermine gelaufen ist.

Wer ist Goergina Fleur, Teilnehmerin beim Legenden-„Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Zur kurzen Übersicht hier zunächst ihr Steckbrief:

Name: Georgina Fleur

Bürgerlicher Name: Fleur Georgina Barbara Julia Charlotte Dorothea Bülowius

Beruf: Realitystar, Influencerin

Geburtstag: 2. April 1990

Sternzeichen: Widder

Geburtsort: Heidelberg, Baden-Württemberg

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 172 cm

Haarfarbe: rot

Augenfarbe: blau

Georgina Fleur kam also am Neckar auf die Welt. Nach dem Abi begann sie für kurze Zeit Schauspielunterricht beim Deutschen Zentrum für Schauspiel und Film in Köln zu nehmen; danach arbeitete sie als Model. Bekanntheit erlangte sie durch die „taff“-Kurzserien „Teenie Törn“ und „Arme reiche Mädchen“ auf ProSieben, wo sie sich als Party- und IT-Girl einen Namen machte. Darüber hinaus nahm sie an diversen TV-Formaten teil, darunter „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“, „Kampf der Realitystars“, „Promiboxen“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Ins Sommerhaus zog sie gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Kubilay Özdemir ein, wobei es wiederholt zu Konflikten mit anderen Teilnehmern kam. Ihre Single „Je Suis Comme Je Suis“ erschien 2013 als Download - damit startete sie auch eine Karriere als Sängerin. Laut RTL ist Georgina Fleur seit 2021 Mutter einer Tochter - Vater des Kindes ist derselben Quelle zufolge ihr (mittlerweile) Ex Özdemir.