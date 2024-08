„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Gigi Birofio war 2023 der Vize-König

Zum 20-jährigen Jubiläum von „IBES“ erwartet die Zuschauer eine besondere Saison. Erstmals wird die Show im Sommer als „Legenden“-Edition ausgestrahlt, bei der frühere Teilnehmer erneut in den Dschungel ziehen. Die 17-teilige Staffel, „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“, wird auf RTL und RTL+ ausgestrahlt, wobei die Folgen auf RTL+ bereits einen Tag vor der TV-Premiere verfügbar sind. Der Staffelstart erfolgte am 16. August 2024.

In dieser besonderen Edition treten 13 prominente ehemalige Teilnehmer erneut gegeneinander an. Jeder von ihnen hat in früheren Staffeln für unvergessliche Momente gesorgt. Im „Kampf der Legenden“ müssen sie sich neuen Herausforderungen stellen, die sie an ihre Grenzen bringen werden.

Das bewährte „IBES“-Format bleibt bestehen, wird jedoch um frische Elemente erweitert. Die Show findet diesmal in einem neuen Camp in Südafrika statt. Es überrascht mit neuen Regeln und unerwarteten Wendungen.

Zu den Wiederholungstätern zählen Mola Adebisi und Sarah Knappik. Wie in den letzten Staffeln moderieren Sonja Zietlow und Jan Köppen, Dr. Bob ist natürlich auch wieder im Boot. Dem Sieger winkt nicht nur der Titel „Legende unter den Legenden“, sondern eine stattliche Prämie in Höhe von 100.000 Euro.

Hier stellen wir Luigi "Gigi" Birofio vor, der zwar nicht zum Dschungelcamp-Gewinner 2023 gekrönt wurde, es aber zumindest ins Finale geschafft hat. Jetzt will er es noch einmal wissen.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Gigi Birofio ist ein echter Reality-Profi

In Staffel 16, die lief im Jahr 2023, hieß die Dschungelkönigin zwar Djamila Rowe, aber Gigi schlug sich auch nicht schlecht - Platz zwei von zwölf, das soll ihm erstmal einer nachmachen.

Gigi Birofio ist ein deutscher Reality-TV-Darsteller mit süditalienischen Wurzeln. Er wurde am 17. Mai 1999 in Pleidelsheim in der Nähe von Stuttgart geboren und erlangte Bekanntheit durch seine Teilnahme an verschiedenen TV-Shows wie „Ex on the Beach“, „Kampf der Realitystars“ und „Prominent getrennt“. Gigi war bei 16. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ dabei und eroberte die Herzen der Zuschauer mit seiner liebenswerten Art. In Erinnerung blieb seine Schatzsuche mit Cosimo, bei der sie sich für eine Pizza entschieden und dafür Kritik ernteten. Trotzdem schaffte es Gigi bis ins Finale und wurde zum Dschungelprinzen gekrönt.

Luigi "Gigi" Birofio hat in den letzten Jahren eine steile Reality-TV-Karriere hingelegt: "Ex on the Beach", "Temptation Island", "Kampf der Realitystars". Mit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2023 hat er es in den Trash-TV-Olymp geschafft. Vor wilden Tieren oder Ekelprüfungen fürchtete sich Gigi nicht. Im RTL-Interview sagte er vor dem Start der damaligen Sendung: "Ich habe nur Angst vor Mama und Gott. Gib mir einen Buckelwal oder Tiger, ich zerstöre alles!" Und fügte hinzu: "Stierhoden? Sperma? Gib ihm!"

Auch seine jüngsten Zitate, die wir einer Pressemitteilung von RTL verdanken, verdienen eine Dokumentation für diejenigen, die nach uns kommen: „Ich mag es nicht, die andere Seite von mir im Fernsehen zu zeigen“ bekennt er. „Ich will nur den glücklichen, verpeilten und lustigen Gigi zeigen. Das ist auch mein Job.“ Seine Einstellung zu Suchtmitteln sollte ebenfalls für die Nachwelt konserviert werden: „Letztes Jahr gab es nur fünf Zigaretten und da es ja jetzt der Legenden-Dschungel ist, glaube ich, es gibt acht Zigaretten. Ach nein, das ist RTL, nein, die machen uns noch mehr kaputt. Scheiße.“ Beim Blick auf den Drehort des Camps in Südafrika können wir ja mal checken, wo dieses Mal das Limit liegt. Das ganze Geheimnis kennen wir erst, sobald die Übertragung an allen Sendeterminen gelaufen ist.

Alter, Größe, Sternzeichen: Gigi Birofio im Steckbrief

Geburtsdatum: 17. Mai 1999

Geburtsort: Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg)

Sternzeichen: Stier

Größe: 1,80 cm

Alter: 23

Beruf: Influencer und Reality-TV-Star

Hobbys: Fußball, Animes, Tanzen, Feiern und Zeit mit der Familie verbringen

Temptation Island war sein Durchbruch: Die Karriere von Gigi Birofio

Geboren wurde Gigi also in Baden-Württemberg, er ist eigentlich ein waschechter Schwabe. Doch seine ersten Lebensjahre verbrachte er in Italien. Zurück in Deutschland besuchte er zunächst eine Grundschule und schloss dann seine Mittlere Reife auf einer Realschule ab. Sein Lieblingsfach: Sport.

Nach der Realschule begann Gigi eine Ausbildung als Industrieelektroniker für Betriebstechnik und Instandhaltung. Nebenbei jobbte er als Stripper. Laut RTL wurde Gigi "durch einen Zufall" für die erste Staffel von "Ex On The Beach" angefragt — und sagte zu. Die richtige Entscheidung: Gigis charmant-verpeilte Art und seine Gaga-Zitate machte ihn zu einem Publikumsliebling. Seitdem hat Gigi noch an vielen anderen Reality-TV-Formaten teilgenommen, wie "Temptation Island VIP" und "Kampf der Realitystars". Doch sein größter Reality-TV-Erfolg ist die Einladung ins Dschungelcamp 2023.

Bei welchen Sendungen war Gigi Birofio dabei?

Gigi Birofio hat eine steile Trash-TV-Karriere hingelegt und war in den letzten zwei Jahren schon in bei einigen Formaten dabei. Eine Übersicht:

Ex on the Beach (2020)

Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand (2021)

Prominent getrennt (2022)

Temptation Island V.I.P. (2022)

Ex on the Beach (2022)

IBES (2023)

Hat Gigi Birofio eine Freundin?

2020 hat Gigi bei "Ex on the Beach" Michelle Daniaux kennengelernt. Die beiden verliebten sich und wurden ein Paar. Ungefähr zwei Jähre später testeten Gigi und Daniaux ihre Beziehung bei "Temptation Island V.I.P". Keine gute Idee: Sie trennte sich noch während der Sendung.

Doch es gibt wohl eine neue Frau an der Seite von Gigi. Beim RTL-Interview hat er sich verplappert. Als er gefragt wurde, was er im Dschungel am meisten vermissen werde, antwortete Gigi: "Mein Mädchen."

Ist Gigi Birofio auf Instagram?

Gigi ist auf Instagram aktiv und hat reichlich Follower. Er teilt dort Strandbilder, Clips aus Reality-TV-Formaten, aber auch Kindheitsfotos. Nach dem Dschungel werden wohl noch einige neue Gigi-Fans auf Instagram dazukommen.