Giulia Siegel im Sommer-Dschungelcamp 2024: Die Moderatorin und Unternehmerin im Porträt

Seit dem 16. August 2024 läuft das Sommer-Dschungelcamp auf RTL. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Sendung kämpfen dreizehn dschungel-erprobte Reality-Stars im südafrikanischen Regenwald um den Sieg. Mit dabei ist auch Moderatorin und Unternehmerin Giulia Siegel. Die 49-Jährige begann ihre Film- und Fernsehkarriere bereits im Jahr 1992, blickt inzwischen auf einige Erfahrung als Mitwirkende in TV-Formaten zurück.

Sie arbeitet außerdem nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Model und DJane. Außerdem hat sie neben mehreren Singles auch ein Buch veröffentlicht. Alle Infos rund um die IBES-Teilnehmerin Giulia Siegel gibt es hier im Porträt.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Kandidatin Giulia Siegel - Familie, Werdegang und Beruf

Giulia Siegel wurde am 10. November 1974 in München geboren, ihr bürgerlicher Name lautet Julia Anna Marina Siegel. Ihr Vater ist der Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel. Nachdem sie die Schule im Alter von 16 Jahren verlassen hatte, begann Giulia Siegel eine Modelkarriere unter dem Pseudonym „Giulia Legeis“ - dabei handelt es sich um ein Ananym ihres richtigen Nachnamens. Im Rahmen einer Talkshow deckte sie 1995 ihre Identität auf.

Bereits zwei Jahre zuvor, nämlich 1992, hatte sie erste Erfahrungen im TV gesammelt, als sie für die Serie „Marienhof“ vor der Kamera stand. Ab 1994 wirkte sie regelmäßig in verschiedenen Fernsehserien und -filmen mit, darunter im „Tatort - Kalte Herzen“ (2000). Im Mai 2004 übernahm Giulia Siegel die Moderation der „Chart Show – powered by McDonald’s“ als Nachfolgerin von Andreas Türck - diesen Job hatte ihr ProSieben angeboten. Im Januar 2005 wurde die Sendung allerdings eingestellt.

Es folgten weitere Moderationsjobs, darunter das Format „Club der Ex-Frauen“ im Jahr 2007. Zwei Jahre später war sie als Kandidatin bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen, sie verließ die Sendung aufgrund von Rückenschmerzen freiwillig. Im selben Jahr, also 2009, erschien ein Buch von ihr mit dem Titel „Make her crazy! Was Frauen wirklich wollen“. Als Model arbeitete Giulia Siegel unter anderem für Magazine wie Cosmopolitan, Vogue und Playboy. Sie ist außerdem als DJane aktiv, ihre erste eigene Single erschien 2007. 1995 kam ihr erster Sohn zur Welt, im Jahr 2002 folgten zweieiige Zwillinge. Giulia Siegel lebt in ihrer Heimatstadt München.

Name: Julia Anna Marina Siegel

Beruf: Moderatorin, Schauspielerin, Model

Geburtsdatum: 10. November 1974

Geburtsort: München

Sternzeichen: Skorpion

Nicht nur IBES: In diesen Formaten wirkte Giulia Siegel mit

Wie bereits erwähnt, nahm die Moderatorin neben IBES auch an anderen Reality-TV-Formaten teil. So war sie 2017 an der Seite ihres Partners Ludwig Heer in der Sendung „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ zu sehen. Im September 2020 trat sie bei „Das große SAT.1-Promiboxen“ gegen Yvonne König an und konnte den Boxkampf für sich entscheiden.

Nur einen Monat später, nämlich im Oktober 2020, nahm sie an dem Format „Temptation Island V.I.P“ teil, ebenfalls gemeinsam mit Ludwig Heer. Im April des drauffolgenden Jahres konnte Giulia Siegel die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ für sich entscheiden und sich folgerichtig das ausgelobte Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro sichern. Am 10. Mai 2021 trat sie außerdem mit ihren Geschäftspartnern bei „Die Höhle der Löwen“ auf, um ein Investment für ihr Start-Up „GreenBill“ – einem Anbieter von digitalen Kassenbons – zu ergattern. Gleich drei Juroren konnte sie von ihrer Idee überzeugen, nach der Show platzte der Deal jedoch.

Ihrem zweiten Dschungel-Aufenthalt blickt die heute 49-Jährige gelassen entgegen, nach eigenen Angaben freut sie sich sogar auf ihre Mitcamper. „Allgemein liebe ich das Individuum Mensch und komme eigentlich mit allen klar“, so Giulia Siegel. Auf Stress und Drama könne sie derweil gut verzichten, denn in den vergangenen Jahren sei sie „sehr ruhig“ geworden, wie sie selbst erklärt. Mögliche Herausforderungen seien ihre Spinnenphobie und ihre Höhenangst. Die Übertragung der Sendetermine vom südafrikanischen Drehort wird uns zeigen, wie sie mit den Krabbeltieren und vor allem mit den anderen Kandidaten und Kandidatinnen fertig wird.