„Sommer-Dschungelcamp 2024“: Hanka Rackwitz im Porträt

Im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 treffen 13 ehemalige „Ich bin ein Star- holt mich hier raus!“ Legenden erneut auf die Herausforderungen des Dschungels. Passend zum 20. Jubiläum wollen es die erfahrenen Camper noch einmal wissen. Die Übertragung des „Sommer-Dschungelcamps“ 2024 übernimmt wie immer RTL. Dieses Mal geht es für die Promis jedoch nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Mit dabei ist unter anderem Hanka Rackwitz aus der 11. Staffel. 2017 wurde sie nach dem Dschungelkönig Mark Terenzi sogar Zweite. Mit 25,7 Prozent der Stimmen verpasste sie nur ganz knapp die Dschungelkrone. Hanka hat sich also richtig gut geschlagen, trotzdem hat sie vor allem Angst vor der erneuten Herausforderung: „Wie geht’s mir? Ich sitze seit sechs Jahren mit meiner Katze auf der Couch – und jetzt kommt das Dschungelcamp… Ich habe Angst!“

Trotz allem stellt sie sich seit dem 16. August 2024 nicht nur dem südafrikanischen Dschungel sondern auch ihren diversen Zwangsstörungen. Bleibt abzuwarten, wie lange Hanka es dieses Mal im Dschungel aushält. Das Finale der Show läuft dann laut offiziellen Sendeterminen von „IBES“ am 1. September 2024. Wer ist Hanka Rackwitz? Wie hat sie ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden und was hat es mit ihrer Zwangsstörung auf sich? Die Antworten finden Sie hier.

Hanka Rackwitz im TV: „Sommer-Dschungelcamp 2024“, „Big Brother“ und „Mieten, Kaufen, Wohnen“

Nach sechs Jahren fern der Öffentlichkeit zieht es Hanka Rackwitz 2024 wieder ins Rampenlicht. Die heute 55-Jährige wurde am 19. April 1969 in Sachsen-Anhalt geboren und studierte erst einmal Kunst und Germanistik auf Lehramt. Nach dem Studium entschied sie sich jedoch für eine Karriere in der Werbebranche und dann später in der Baubranche. Den Sprung in die Öffentlichkeit wagte Hanka im Jahr 2000 mit ihrer Teilnahme bei „Big Brother“. Hier machte sie vor allem mit Dauer-Zoff mit Christian Möllmann Schlagzeilen. Von 2009 bis 2016 war sie schließlich Teil der Makler-Show „Mieten, Kaufen, Wohnen“ und arbeitete als Immobilienmaklerin.

2017 zog sie dann zum ersten Mal ins „Dschungelcamp“ ein und erreichte sogar den zweiten Platz. Seit 2018 mied sie jedoch die Öffentlichkeit und lebte zurückgezogen in ihren eigenen vier Wänden. Auch auf den sozialen Medien findet man Hanka nicht. Der Reality-Star hat zwar einen Facebook-Account, der letzte Post stammt allerdings aus dem Jahr 2017. Sie selbst sagt im Interview mit RTL sie habe die letzten sechs Jahre mit ihrer Katze auf der Couch gesessen. In diesem Jahr ist sie wieder im TV zu sehen und ist eine der Kandidatinnen beim „Sommer-Dschungelcamp 2024“. Der Sprung von der heimischen Couch in den südafrikanischen Dschungel dürfte deshalb wohl nicht ganz einfach gewesen sein.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Hanka Rackwitz über ihre Zwangsstörung

In all ihren öffentlichen Auftritten ging Hanka Rackwitz offen mit ihren Zwangsstörungen um. Bei ihrer letzten Dschungel-Camp-Teilnahme nahm Hanka eine Tupperdose mit. Die Tupperdose war eine Strategie sich die Zeit im Camp mit ihrem Hygiene-Zwang so einfach wie möglich zu machen. Mit ihrer Krankheit geht die 55-Jährige offen um und schrieb sogar zwei Bücher über ihren Umgang mit der Angst- und Zwangsstörung. 2016 kam das erste Buch „Ich tick nicht richtig - Mein Leben mit Zwängen, Ängsten und Macken“ auf den Markt. 2018 folgte dann die Fortsetzung „Von einer, die auszog, das Fürchten zu verlernen“. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch viel getan. Diesmal zog Hanka beispielsweise Kissen und Kajalstift als Luxusgegenstand der Tupperdose vor. Im Interview mit RTL erzählt sie: „Mit meinen Zwängen und Ängsten komme ich besser klar, dafür ist jetzt ganz viel Persönlichkeit nach vorne gekommen.“ (lob)