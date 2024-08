Sommer-Dschungelcamp 2024: Kader Loth im Porträt

Noch 2017 hatte Kader Loth an der 11. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teilgenommen. Dort hatte sie allerdings nur den fünften Platz belegen können. Der Dschungelkönig der damaligen Staffel ist Mark Terenzi. In diesem Jahr bietet sich Kader Loth und allen anderen zwölf Teilnehmern die Chance, den Titel Dschungelkönig oder Dschungelkönigin in der Sonderausgabe zu ergattern. Das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 wird ein Kampf der Legenden, mit alten aber bekannten Namen, die abermals im Dschungel um den Sieg kämpfen werden. Allerdings geht die Reise für Kader und ihre Mitstreiter dieses Mal nach Südafrika und nicht zum üblichen „IBES“-Drehort in Australien.

„Ich bin wie eine tickende Zeitbombe. Keiner sollte sich mit mir anlegen!“, kündigt Kader Loth dem Sender RTL gegenüber an. Wie sie sich in der neuen Legendenstaffel beweisen wird, wird der weitere Verlauf der Staffel zeigen. Bis dahin haben wir in unserem Artikel alle wichtigen Details zu Kader Loth und ihrer Karriere im Reality-TV für Sie bereitgestellt. Nahm Kader nicht mal bei „Big Brother“ teil? Mehr dazu erfahren Sie hier.

Kader Loth im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Die Kandidatin im Porträt

Als Kind türkischer Eltern wurde Kader Loth im Januar 1973 in Berlin geboren. Im Alter von 17 Jahren heiratete sie einen Kanadier, dessen Namen sie noch trägt. Mittlerweile ist das Paar jedoch geschieden. Ihren Durchbruch hatte Kader Loth als Model im Männermagazin „Penthouse“ in den späten 90ern sowie durch ihre Teilnahme bei „Big Brother“ Anfang der 2000er Jahre. Durch diverse TV-Auftritte erhielt sie sehr bald den Ruf als Trash-Queen Deutschlands. Außerdem ist sie auch als Sängerin aktiv - 2023 veröffentlichte sie ihre Single „Diva“. Mit diesem Lied wollte sie Deutschland beim ESC vertreten. Ihr Traum am ESC 2024 teilzunehmen, konnte sie sich jedoch nicht erfüllen.

Hier haben wir für Sie die wichtigsten Daten zu Kader Loth in einem Steckbrief zusammengetragen:

Name: Kader Loth (geboren als Kader Onput)

Geburtsort: West-Berlin

Geburtstag: 5. Januar 1973

Sternzeichen: Steinbock

Beruf: Reality-Show-Darstellerin, Moderatorin und Popsängerin

Größe: 1,57 m

Soziale Medien: Instagram

„Big Brother“ vor „Sommer-Dschungelcamp“: Kader Loth im Reality-TV

An ihre Teilnahme am „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 kam Kader Loth von der Ersatzbank aus: Sie ersetzt Nastassja Kinski als Teilnehmerin im Dschungel. Dieses Mal verspricht sie deutlich besser vorbereitet zu sein - mental, aber auch körperlich. Vor allem aber habe sie sich auf die sowohl tierischen als auch menschlichen Schlangen im Wettstreit für die Krone vorbereitet. Doch eines hat sich bei Kader nicht geändert: Sie hat nach wie vor keine Lust auf Menschen. Dieser Einstellung ist sie seit ihrer Teilnahme bei „Big Brother“ treu geblieben. Dort nahm sie 2004 teil, allerdings nicht für eine lange Zeit, da sie innerhalb weniger Wochen von den Zuschauern herausgewählt wurde. Im Reality-TV stand sie neben „IBES“ und „Big Brother“ auch bei anderen bekannten Formaten, wie „Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika“, „Kampf der Realitystars“ sowie bei „Das Sommerhaus der Stars“ und „Temptation Island VIP“ vor der Kamera.

In der ersten Folge der Legendenstaffel von „IBES“ überrumpelte Kader Loth den Schauspieler Winfried Glatzeder mit den Worten: „Ich dachte, Sie sind schon längst tot, aber schön, dass ich Sie privat kennenlernen darf.“ Wenn Sie sehen wollen, wie diese Fehde weitergeht, dann können Sie sich die Übertragung vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 im TV auf RTL und im Stream auf RTL+ ansehen.