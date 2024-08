„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Mola Adebisi war einer der ersten VIVA-Moderatoren

Die Jubiläumsstaffel zum 20-jährigen Bestehen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bringt in diesem Jahr einige besondere Neuerungen mit sich. Zum ersten Mal wird die Show im Sommer ausgestrahlt und als besondere „Legenden“-Edition konzipiert, bei der ehemalige Teilnehmer erneut in den Dschungel ziehen. Die 17-teilige Staffel trägt den Titel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ und ist sowohl auf RTL als auch auf dem Streaming-Dienst RTL+ zu sehen. Dort steht jede neue Folge sogar schon einen Tag vor der TV-Ausstrahlung zur Verfügung. Im linearen TV-Programm des Senders startete die Show am 16. August 2024.

In der neuen Staffel treffen 13 der bekanntesten Stars aus insgesamt 17 Staffeln im ultimativen „Kampf der Legenden“ aufeinander. Jeder dieser Teilnehmer hat sich auf seine Weise im Dschungel bewährt, sei es durch beeindruckende Leistungen, hitzige Auseinandersetzungen oder markante Eigenarten, die bei den Fans unvergessen blieben. Im Legenden-Dschungel stellen sie sich erneut dem Wettkampf und werden dabei an ihre persönlichen Grenzen gebracht.

Wie werden die Stars nach all den Jahren im Dschungel zurechtkommen? Wie werden sie mit den neuen Herausforderungen umgehen? Obwohl vieles an das gewohnte „IBES“ erinnert, gibt es auch deutliche Unterschiede bei „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“. Die Show, diesmal aus einem neuen Camp in Südafrika, wartet nicht nur mit neuen Regeln, sondern auch mit unvorhersehbaren Wendungen auf.

In dieser Staffel kehren also Wiederholungstäter wie Winfried Glatzeder, Georgina Fleur und Eric Stehfest ans flackernde Licht des Lagerfeuers zurück. Moderiert wird die Ekel-Sause wieder von Sonja Zietlow und Jan Köppen, und der gute alte Dr. Bob ist selbstverständlich auch im afrikanischen Sommercamp mit von der Partie. Der Sieger oder die Siegerin der Staffel darf sich nicht nur „Legende unter den Legenden“ nennen, sondern gewinnt zudem ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Auch Mola Adebisi will es noch einmal wissen und zählt zum Kreis der Kandidaten. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt des Ex-Viva-Moderators.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Mola Adebisi will das Dschungel-Geld für seinen Baby-Sohn

Obwohl er von RTL in einer Pressemittteilung mit den Worten „Bei mir liegt das Hauptaugenmerk auf dem Abnehmen!“ zitert wird, dürfte seine wahre Motivation für die Teilnahme eher in der materiellen Vorsorge für seinen kleinen Sohn liegen. Im Interview mit dem Sender verrät er: „Weil meine Frau gesagt hat, mach das. Mach das für unser Kind, das ist gut für den. Dann stecken wir das ins Haus und das Haus kriegt dann der Junge.“ Kein unedles Motiv also, auf die Gage zu achten und auf das Preisgeld zu spekulieren. Zu seiner Taktik im Dschungel sagt er ergänzend: „Vielleicht ist meine Taktik, dich glauben zu lassen, ich habe keine Taktik!“ Bleiben Sie mit uns gespannt. Am Drehort des Camps in Südafrika wird die Wahrheit ans Licht kommen, sobald die Übertragung der Sendetermine gelaufen ist

Mola Adebisi: Wer ist dieser Kandidat im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Ganz kurz zum Kennenlernen - hier kommt ein Steckbrief:

Name: Mola Adebisi

Amtlicher Name: Ademola Oluwatosin Adebisi

Geburtstag: 15. Februar 1973

Sternzeichen: Wassermann

Geburtsort:

Wohnort: Solingen

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Größe: 1,76 m

Beruf: Moderator, Schauspieler, Musiker

Beziehungsstatus: verheiratet

Frau:

Kinder: ein Sohn

Insta: mola_adebisi

RTL liefert uns auf seiner Website ausführliche Infos zum Lebenslauf des vielseitigen Künstlers:

Mola Adebisi wurde deutschlandweit als Moderator beim Musiksender VIVA bekannt, wo er von 1993 bis 2004 arbeitete. Der 1973 im niedersächsischen Uelzen geborene Moderator und Schauspieler mit nigerianischen Wurzeln wuchs nach der Trennung seiner Eltern in Solingen bei seiner Mutter auf. Dort begann er als Teenager seine Karriere, indem er an Breakdance-Wettbewerben teilnahm und als Gastrapper bei ‚4 Reeves‘ auftrat.

Als Profitänzer hatte er einen Auftritt im Düsseldorfer Schauspielhaus in ‚Westside Story‘. 1996 schaffte er es mit seinem eigenen Song ‚Shake that Body‘ in die Charts. Später gründete er seine Produktionsfirma ‚Molali‘. Nach seiner Teilnahme an ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ 2014, bei der er den achten Platz belegte, trat Adebisi 2021 zusammen mit seiner Freundin Adelina Zilai als Kandidat bei ‚Das Sommerhaus der Stars‘ an. Die beiden sind seit 2020 ein Paar, verlobten sich 2023, heirateten im Februar 2024 in Las Vegas und bekamen im Juli einen Sohn. Adebisis Frau hat Theologie studiert und als Personal Trainerin gearbeitet.