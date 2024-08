„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Sarah Knappik ist die einzige Prüfungs-Verweigerin im Legenden-Dschungel

Die Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ feiert in diesem Jahr einige besondere Premieren. Erstmals findet die Show im Sommer statt, und es handelt sich um eine spezielle „Legenden“-Edition, in der ehemalige Teilnehmer erneut antreten. Die 17-teilige Staffel trägt den Titel „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ und wird sowohl auf RTL als auch auf RTL+ ausgestrahlt. Dabei gibt es jeweils eine neue Folge im Stream schon am Vortag der Ausstrahlung im Fernsehen. Im linearen Programm des Senders ist die Show am 16. August 2024 gestartet.

Diese Staffel bringt 13 bekannte Dschungelcamper zurück ans Lagerfeuer, darunter prominente Gesichter wie Daniela Büchner, oder Winfried Glatzeder. Sie treten gegeneinander an und müssen sich neuen Herausforderungen und Regeln stellen. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen, während Dr. Bob natürlich ebenfalls wieder dabei ist. Der Sieger oder die Siegerin der Staffel wird nicht nur den Titel der „Legende unter den Legenden“ tragen, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Euro gewinnen.

Auch Sarah Knappik will es noch einmal wissen. Wir skizzieren Ihnen hier das Porträt der vielseitigen Reality-Darstellerin.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Sarah Knappik hat 2011 zwei Prüfungen geschmissen

Model, Reality-TV-Darstellerin und Sängerin: Sarah Knappik rühmt sich vieler Berufe. 2008 nahm sie an Staffel 3 von „Germany‘s next Topmodel“ teil und landete auf Platz 8. Durch ihre frechen Sprüche und auch durch ihre Freundschaft zu Gina-Lisa Lohfink, machte sie sich in der TV-Landschaft einen Namen.

Ihre erste Teilnahme bei IBES - das war bei Staffel 5 im Jahr 2011 - verlief nicht völlig ohne Kontroversen. Am harmlosesten war noch ihre Behauptung, Vegetariererin zu sein und dann beim Verzehr von Muscheln und Fleisch erwischt zu werden. Etwas heftiger waren da schon die verbalen Attacken ihrer Dschungel-Gefährten: Nicht weniger als fünf ihrer Co-Stars drohten mit dem Verlassen der Show, wenn Sarah Knappik vor Ort bleibe. Letztlich verließ sie das Camp freiwillig, nachdem sie Prüfung „Raus aus den Mulden“ verweigert und den Test „Ab durch die Wand“ abgebrochen hatte. Sie landete damals auf Platz 8 von 11 und gilt jetzt als die einzige Prüfungs-Verweigerin, die am „IBES der Legenden“ teilnimmt. Sieger der Staffel war übrigens Peer Kusmagk.

Wer ist Sarah Knappik, die Kandidatin beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024?

Hier zunächst ihr Steckbrief:

Name: Sarah Knappik

Beruf: Reality-TV-Darstellerin, Model, Sängerin

Geburtstag: 5. Oktober 1986

Sternzeichen: Waage

Größe: 1,78 m

Geburtsort: Fritzlar

Wohnort:

Nach ihrem Abi an der Erich-Kästner-Gesamtschule in Bochum begann sie eine Ausbildung als Werbekauffrau, die sie laut welt.de aber abbrach. Nach ihrem öffentlichen Debüt bei „GNTM“ startete sie eine Model-Karriere und versuchte sich als Reality-Darstellerin, unter anderem in „Das perfekte Promi-Dinner“ und „Die Model-WG“. 2016 veröffentlichte sie unter dem Pseudonym „Goldregen“ eine Musik-Single und 2021 als „Sarah K.“ das Lied „Nur an Dich“. Ihre erste Visite bei „IBES“ geriet zum Medienspektakel, bei dem die gegen sie gerichteten Mobbing-Attacken aus dem Teilnehmerfeld seziert wurden.

Nun gehört sie also wieder zu den Kandidaten und Kandidatinnen. In „RTL erleben – der RTL Deutschland Podcast“ spricht sie mit Host Mirko Dzewas über ihre Rückkehr und reflektiert dabei auch über ihre erste Teilnahme am Camp vor mehr als 13 Jahren. Sie beschreibt, dass sie damals das Gefühl hatte, einen Teil ihrer Seele und die „kleine Sarah“ im Camp zurückgelassen zu haben und hofft nun, diesen Teil von sich wiederzufinden. Im Gespräch teilt sie ihre Erfahrungen mit Mobbing, die sie damals im Dschungel machte, und spricht darüber, wie sie sich seitdem weiterentwickelt hat. Heute sieht sie sich als gestärkte, erwachsene Frau. Die Wahrheit werden wir wissen, sobald die Sendetermine am südafrikanischen Drehort gelaufen sind.

„Meine Mission ist es, die kleine Sarah, die damals im Dschungel verloren gegangen ist, wieder herauszuholen“, sagt sie. „Ich habe mich verändert, aber meine Motivation ist immer noch da. Ich möchte meinen Frieden finden und mich selbst challengen.“

Seit April 2021 ist sie laut RTL Mutter einer Tochter und hat das zum Anlass genommen, sich in einem Video öffentlich zum Thema „Gewalt an Schulen“ zu äußern. „Es kann doch nicht sein, dass wir das zulassen, dass Zwölfjährige ein Kind abstechen“, sagt sie mit Bezug auf einen Vorfall im nordrhein-westfälischen Freundenberg. Sie habe Angst um die Zukunft ihrer Tochter.