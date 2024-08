Thorsten Legat im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Der ehemalige Fußballprofi geht in die „IBES“-Verlängerung

„Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ hat Geburtstag. Die Reality-Sendung wird in diesem Jahr ganze 20 Jahre alt. Zur Feier gibt es in diesem Jahr eine exklusive Ausgabe - das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024. Die Übertragung des Spektakels übernimmt im Free-TV der Sender RTL, aber auch der Streamingdienst des Senders RTL+ zeigt den Kampf der Dschungellegenden. 13 ehemalige Kultkandidaten wagen sich hierbei wieder in den Dschungel. Dieses Mal allerdings nicht in Australien, denn der Drehort vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 befindet sich in Südafrika. In 17 neuen Folgen treten die alten bekannten Stars und Sternchen gegeneinander an, um die Dschungelkrone sowie ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro zu gewinnen.

Mit dabei ist Thorsten Legat - der ehrgeizige Teilnehmer der zehnten Staffel im Jahr 2016. Bewaffnet mit einem sanfteren Gemüt will er in der Sommer-Ausgabe seine zweite Chance nutzen und dieses Mal die Krone ergattern. Letztes Mal schaffte er es auf den dritten Platz und verfehlte den Sieg nur knapp. Ob es dieses Mal klappt? Das sehen wir dann im Laufe der Staffel.

Vorerst können wir aber Ihre Erinnerung auffrischen und Ihnen den „IBES“-Teilnehmer Thorsten Legat im Porträt vorstellen. Wer ist Thorsten Legat? Wie begann seine Fußballkarriere? Und wie gelang er in das Reality-TV?

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Thorsten Legat im Porträt

Der ehemalige Profi-Fußballer wurde am 7. November 1968 in Bochum geboren. Da er als Kind häusliche Gewalt erfuhr, begann er frühzeitig mit Kampfsport und Bodybuilding. Seine erfolgreiche Fußballkarriere führte ihn schließlich in die Bundesliga. Allerdings endete seine Fußballkarriere nach einer Knieverletzung.

Als Teilnehmer der 10. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ machte sich Thorsten schnell durch seinen Ehrgeiz und seine Glanzleistungen bei den Dschungelprüfungen beim Publikum beliebt. Auch seine „Kassalla“-Rufe wurden zum Kult und begleiteten ihn bis ins Finale. Dort schaffte er es auf Platz Drei hinter Sophia Wollersheim und Menderes. Gegenüber RTL sagt er über seine diesjährige Teilnahme: „Ich habe 16 Jahre Bundesliga gespielt, aber Dschungelcamp? Das ist für mich Champions League ... nochmal dabei sein zu dürfen, das ist für mich Ehre und Stolz und Dankbarkeit.“ Außerdem zeigt er sich von seiner neusten besten Seite und gibt zu, seit der letzten Teilnahme deutlich ruhiger zu sein. Er wolle sich dieses Mal nicht von seinen Mitstreitern provozieren lassen und neben sportlichem Ehrgeiz auch Emotionen zeigen.

Auf der Suche nach einem Steckbrief von Thorsten Legat? Den finden Sie hier:

Name: Thorsten Legat

Geburtstag: 7. November 1968

Geburtsort: Bochum

Sternzeichen: Skorpion

Beruf: Fußballspieler, Reality-TV-Star

Größe: 1,85 m

Soziale Medien: Instagram , X

Thorsten Legat im „Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Fußball und Reality-TV vereint

Nachdem er sich in der Bundesliga etablieren konnte, spielte er neben VfL Bochum, SV Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart auch bei Schalke 04. Durch seine athletischen Fähigkeiten und sein Engagement erhielt er den Titel „Härtester Hund der Liga“. Legat ist neben Thomas Kroth, Klaus Allofs und Ivan Perišić, einer von vier Spielern, die den DFB-Pokal mit drei verschiedenen Vereinen gewinnen konnten. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2001 war er bei verschiedenen Vereinen als Trainer tätig. Zuletzt besetzte er diese Position beim TuS Bövinghausen im Jahr 2019.

Seine Karriere im Reality-TV begann 2014. Allerdings nicht direkt bei „IBES“, sondern mit seiner Teilnahme bei der Kochsendung „Hell's Kitchen“. Dann folgten weitere Teilnahmen wie zum Beispiel beim „Promiboxen“, bei „TV total Stock Car Crash Challenge“ und bei der „Völkerball-Meisterschaft“. 2016 war es dann so weit und Thorsten Legat nahm bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ teil. Die Reality-TV-Reise ging für Legat dann mit Ehefrau Alexandra bei „Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ weiter, wo die beiden den zweiten Platz im Finale belegten. Weitere prominente Shows, bei denen der ehemalige Fußballspieler teilnahm, sind „Ninja Warrior Germany“, „Bauer sucht Frau - Die große Bauernolympiade“, „Grill den Henssler“, „Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas“, „Das große Promi-Büßen“ und „Schlag den Star“.