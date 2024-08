„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus? (gestern Folge 14, 28.8.24)

Unter dem Titel „IBES - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ treten die prominenten Kandidaten vom „Dschungelcamp“ im Sommer 2024 an, um den Titel „Dschungelkönig“ oder „Dschungelkönigin“ für sich zu gewinnen. Sie sind dem Dschungel und den Zuschauern bereits bekannt, denn sie sind alle ehemalige Teilnehmer der Sendung. Natürlich können sie nicht alle gewinnen, sodass in jeder Folge Kandidaten gehen können oder sogar gehen müssen. Das traf auch in Folge 14 der neuen Staffel zu. Diese wurde am 28. August im Pre-TV auf RTL+ übertragen und wird erst einen Tag später im TV gezeigt.

Wenn Sie also auf die heutige Ausstrahlung von Folge 14 auf RTL um 20.15 Uhr warten, dann hier die obligatorische Warnung vor Spoilern. Dieser Artikel bezieht sich nämlich auf die bereits auf RTL+ veröffentlichte Folge 14. Alle anderen, die wissen möchten, wer in dieser Folge die Sendung verlassen musste, können dran bleiben.

"Sommer-Dschungelcamp" gestern am 28. August 2024: Wer ist raus in Folge 14?

Die Promis durften an Tag 14 auswählen, wer den Dschungel verlassen und nach Hause muss. Allerdings stand ihnen auch die Wahl zu, keine Stimmen abzugeben. Somit hätte kein Kandidat den Drehort in Südafrika verlassen müssen. Wenn aber doch Stimmen abgegeben werden, endet das Abenteuer im Dschungel für denjenigen, der die meisten Stimmen erhalten hat.

Es kam nicht zu einer Enthaltung seitens der Kandidaten und nach dem Zählen der abgegebenen Stimmen steht das Ergebnis fest: Eric Stehfest muss gehen. Der Ex-GZSZ-Star ist kaum überrascht, denn er habe mit so einem Ergebnis bereits gerechnet. Er wisse schon von Anfang an, dass er für die anderen Teilnehmer quasi die größte Konkurrenz gewesen sei. Doch er ist nicht der einzige Kandidat, der in Folge 14 das Lager räumen muss. Tatsächlich gesellt sich auch Elena Miras zu den Heimreisenden, als sie die Dschungelprüfung abbrechen muss. Daraufhin endet auch für sie die Teilnahme beim diesjährigen „Sommer-Dschungelcamp“.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus?

Nachdem in Folge 14 gleich zwei Kandidaten die Sendung verlassen haben, sind somit bereits sieben Teilnehmer raus aus der Show. Hier finden Sie diese Namen auf einen Blick:

David Ortega (Folge 2)

Hanka Rackwitz (Folge 7, freiwillig)

Winfried Glatzeder (Folge 8)

Giulia Siegel (Folge 11)

Thorsten Legat (Folge 13)

Elena Miras (Folge 14)

Eric Stehfest (Folge 14)

Welche Kandidaten sind beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 noch dabei?

Für die restlichen Promis geht das Rennen um den Sieg noch weiter. Diese prominenten Kandidaten sind noch dabei:

Danni Büchner

Sarah Knappik

Kader Loth

Gigi Birofio

Mola Adebisi

Georgina Fleur

So können Sie das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 in der Wiederholung sehen

Laut den Sendeterminen vom „Sommer-Dschungelcamp“ geht es im TV heute Abend erst mit Folge 14 weiter. Währenddessen finden Sie auf RTL+ bereits die nächste Folge vor. Die Übertragung vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 gestaltet sich folgendermaßen: Die Folgen werden stets einen Tag vor TV-Übertragung auf der kostenpflichtigen, sendereigenen Plattform RTL+ veröffentlicht. Im Fernsehen sind sie dann erst einen Tag später ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Mögliche Wiederholungen der Folgen im linearen Fernsehen sind derzeit nicht bekannt. Sie können aber die Folgen auch im Nachhinein über RTL+ aufrufen.