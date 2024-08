Sommer-Dschungelcamp 2024 heute am 28. August: Wer ist raus?

Das Sommer-Dschungelcamp 2024, unter dem Titel „IBES - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“, versammelt dieses Jahr ehemalige Teilnehmer der regulären Staffeln. In der Sonderausgabe treten die Promis erneut gegeneinander an, um ihren Ruf als Dschungel-Legenden zu verteidigen.

Zu Beginn von „IBES - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ hat eine Gruppe von Prominenten ihr Camp in der Nähe des Kruger-Nationalparks in Südafrika aufgeschlagen, dem Drehort des Sommer-Dschungelcamps 2024. Der Park, bekannt für seine reiche Tierwelt, beherbergt zahlreiche große Säugetiere wie beispielsweise Elefanten, Flusspferde und Löwen. Doch während die großen Tiere im Park beeindruckend, aber nicht unmittelbar bedrohlich sind, stellen vor allem kleinere Tiere eine Gefahr für die Camp-Bewohner dar, mit denen sie sich in den einzelnen Prüfungen auseinandersetzten müssen.

Laut den Sendeterminen des Sommer-Dschungelcamps 2024 läuft am 28. August 2024 Folge 13 von „IBES - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ über die Bildschirme. Gibt es in der neuen Folge erneut einen Rauswurf? Wer hat weiter die Chance König oder Königin des Dschungels zu werden? Was passiert in Folge 13? Alle Antworten erfahren Sie hier in diesem Artikel.

"Sommer-Dschungelcamp" 2024 heute: Wer ist raus am 28. August?

Nach 13 Tagen im Dschungel sehnen sich die prominenten Kandidaten nach etwas schmackhaften zu Essen. Die Frage ist, ob Kader und Danni diesen Wunsch bei der Schatzsuche erfüllen können. Im Camp selbst kommen währenddessen persönliche Geschichten ans Licht: Gigi und Thorsten plaudern über ihre Erfahrungen im Bett, während bei den Frauen ernstere Töne angeschlagen werden. Die alleinerziehenden Mütter Elena und Georgina werden emotional, und Mola, der sich als „Gleichstellungsbeauftragter“ bezeichnet, teilt seine Ansichten zur Emanzipation. In der Dschungelprüfung „Schlimming Pool“ müssen die Legenden beim Sommer-Dschungelcamp“2024 tief durchatmen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Am Ende des Tages muss ein Star das Camp verlassen: Thorsten Legat. Der 55-jährige Ex-Fußballspieler hatte sich mehr von seiner erneuten Teilnahme im Dschungel erhofft und verlässt getrübt das Camp.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist raus?

Seit dem 16. August 2024 läuft die Übertragung vom „Sommer-Dschungelcamp“ auf dem Sender RTL. Kein Wunder, dass seit diesem Tag schon einige Promis dem Camp den Rücken gekehrt haben. Hier haben wir in einer kurzen Übersicht für Sie aufgelistet, welche Kandidaten von „IBES - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ die Show bereits verlassen mussten:

David Ortega (Folge 2)

Hanka Rackwitz (Folge 7, freiwillig)

Winfried Glatzeder (Folge 8)

Giulia Siegel (Folge 11)

Thorsten Legat (Folge 13)

Welche Kandidaten sind weiterhin beim „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 dabei?

Welcher Teilnehmer kann sich den Sieg von „IBES - Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden“ am 1. September 2024 sichern? Diese Kandidaten haben weiterhin die Chance auf den Thron:

Danni Büchner

Elena Miras

Sarah Knappik

Kader Loth

Gigi Birofio

Mola Adebisi

Eric Stehfest

Georgina Fleur

So läuft die Übertragung und Wiederholung des Sommer-Dschungelcamps 2024

RTL übernimmt erneut die Übertragung des Sommer-Dschungelcamps. Zusätzlich wird die Show auch auf RTL+ gestreamt. Da die diesjährigen Folgen vorab produziert und nicht live ausgestrahlt werden, haben Zuschauer die Möglichkeit, jede Episode vor der offiziellen Sendung über den Streaming-Dienst RTL+ anzusehen. Wiederholungen der Sendungen gibt es im regulären Fernsehen nicht, daher empfiehlt es sich ebenfalls, RTL+ zu nutzen.