„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Winfried Glatzeder ist der älteste Camp-Bewohner aller Zeiten

In einem Kampf der Legenden treffen 13 Stars aus den bisherigen 17 Staffeln von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in der Jubiläumsausgabe der Sendung aufeinander. Das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 ist den Teilnehmern also bereits vertraut, doch RTL hat sich für die Dschungel-Legenden ganz neue Herausforderungen ausgedacht. Die 17 Folgen der neuen Staffel werden seit dem 16. August täglich im Free-TV auf RTL und bereits einen Tag vorher auf RTL+ übertragen.

Mit dabei in der Sommer-Ausgabe ist unter anderem der deutsche Schauspieler Winfried Glatzeder. Er ist bekannt aus unzähligen Filmen und Serien, darunter die Netflix-Serie „Dark“. Glatzeder trat bereits in der achten Staffel von „IBES“ im Jahr 2014 an und feiert nun sieben Jahre später sein Comeback im Dschungel. Letztes Mal reichte es leider nicht für das Finale aus, doch vielleicht schafft es Winfried Glatzeder dieses Mal unter die letzten Camp-Bewohner. Weil er des Öfteren mit der damaligen Kandidatin Larissa Marolt aneinander geriet, erhielt er 2014 den Spitznamen „Wutfried“. Der Schauspieler bezeichnet sich laut RTL selbst auch als „unerträglich“. Ob mal wieder die Fetzen fliegen werden? Eins ist aber sicher: Mit seinen stolzen 79 Jahren ist er der älteste Kandidat, den die Show jemals hatte.

Doch wer ist Winfried Glatzeder? Hier stellen wir Ihnen den berühmten Schauspieler und IBES-Teilnehmer näher vor. Zudem finden Sie Informationen zu seiner Karriere als Schauspieler.

„Sommer-Dschungelcamp“ 2024: Wer ist Winfried Glatzeder?

Der deutsche Schauspieler Franz Winfried Glatzeder wurde im Jahr 1945 im damaligen Zoppot geboren. Heute heißt die Stadt Sopot und befindet sich in Polen. Sein Vater verstarb wenige Monate vor seiner Geburt und seine Mutter verbrachte viele Jahre in Sanatorien, da sie an Tuberkulose erkrankt war. Im Jahr seiner Geburt zog er mit seinen Großeltern nach Berlin, wo er in privilegierten Verhältnissen aufwuchs, da sein Großvater zum Bürgermeister von Berlin-Lichtenberg und Friedrichshain war. Während seiner Schulzeit lernte Winfried Glatzeder seine Liebe für das Theater kennen. Dennoch absolvierte er eine Ausbildung zum Maschinenbaufacharbeiter. Erst nach dem Ende seiner Ausbildung studierte er ab 1965 an der staatlichen Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Ab den 60er Jahren machte er zunächst eine Karriere in der DDR, bevor er in die Bundesrepublik zog.

Reality-TV sei eigentlich gar nicht nach Winfried Glatzeders Geschmack. Doch laut RTL mache er für das „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 eine Ausnahme, denn seine Kinder bräuchten Geld und er bräuchte die Bestätigung, dass er mit seinen knapp 80 Jahren der älteste Teilnehmer des Superformats sein dürfe.

Hier finden Sie einen Steckbrief zu Winfried Glatzeder:

Name: Franz Winfried Glatzeder

Beruf: Schauspieler

Geburtsort: Sopot, Polen (damals Zoppot, Reichsgau Danzig-Westpreußen)

Geburtstag: 26. April 1945

Sternzeichen: Stier

Größe: 1,92 m

Augenfarbe: blau

Haarfarbe: grau

Die Filmkarriere von Winfried Glatzeder vor „Sommer-Dschungelcamp“ 2024

Die Schauspieler-Karriere von Winfried Glatzeder geht bis in die 60er Jahre zurück. Er spielte am Potsdamer Stadttheater und an der Volksbühne in Ost-Berlin und erlangte Berühmtheit durch seine Rollen in über 20 DEFA-Filmen. 1971 gelang ihm der ganz große Durchbruch mit der Rolle des Bohrarbeiters Christian in „Zeit der Störche.“ Internationale Bekanntheit erlangte Glatzeder durch seine Darstellung des Paul in „Die Legende von Paul und Paula“ im Jahr 1973. Nachdem er 1982 auf seine Anträge hin aus der DDR ausgebürgert wurde, führte er seine Karriere in der Bundesrepublik fort.

Glatzeder wirkte nach seinem Umzug nach West-Berlin in zahlreichen Filmen und Serien mit, darunter „Vergeßt Mozart“ (1984), „Rosa Luxemburg“ (1986), und „Va Banque“ (1985). 1989 spielte er in der ZDF-Serie „Rivalen der Rennbahn“ den Juwelier Georg Waasing. Ab 1997 verkörperte er in „Pension Schöller“ auf der Bühne die Rolle des Eugen Schöller und ging damit bis 2007 auf Tournee. 2017 war er in „Kundschafter des Friedens“ zu sehen, und von 2019 bis 2020 spielte er in der erfolgreichen Netflix-Serie „Dark“ Ulrich Nielsen. Insgesamt stand Glatzeder in mehr als 90 Kino- und TV-Produktionen vor der Kamera. Die Übertragung der Sendetermine vom südafrikanischen Drehort wird zeigen, ob Glatzeder den übrigen Kandidaten und Kandidatinnen die Dschungelkrone streitig machen kann.