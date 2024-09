Sommer-Dschungelcamp-Gewinner 2024: Wer hat gewonnen?

Über zwei Wochen lang ertrugen die Kandidaten beim Sommer-Dschungelcamp anstrengende Dschungelprüfungen, Schlafmangel, dürftiges Essen und Streit am Lagerfeuer. Und das machen die Promis in der Jubiläumsstaffel alle bereits zum zweiten Mal. Alle dreizehn Kandidaten haben in der Vergangenheit bereits einmal versucht, die Dschungelkrone zu gewinnen und das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen. Für eine Person ging dieser Traum jetzt in Erfüllung. Los ging es laut Sendeterminen vom „Sommer Dschungelcamp“ 2024 am 16. August 2024, das Finale lief am 31. August 2024. Was ist passiert im Finale des Legenden-Dschungels? Wer hat gewonnen und wie hoch ist das Preisgeld? Alle Infos zum Finale finden Sie hier.

Sommer-Dschungelcamp-Gewinner 2024: Wer ist Sieger oder Siegerin?

Nachdem im Halbfinale Danni Büchner das Camp verlassen musste, wohnten am letzten Tag noch fünf Promis im Dschungel in Südafrika. Der Drehort des Legenden Dschungels war nämlich nicht wie üblich in Australien, sondern im südafrikanischen Dschungel. Sarah Knappik, Kader Loth, Gigi Birofio, Mola Adebisi und Georgina Fleur kämpfen in der letzten Folge um den Einzug ins Finale. Welche drei Promis ins Finale dürfen, wird per Abstimmung im Camp entschieden. Mola Adebisi und Sarah Knappik fliegen als erstes raus, Gigi muss sich mit dem dritten Platz begnügen. In der letzten Prüfung setzt sich dann Georgina Fleur durch und holt sich neben dem Preisgeld auch die erste Legenden-Dschungelkrone. Kader Loth landet auf Platz 2.

Sommer-Dschungelcamp-Finale 2024: Die letzte Prüfung

Die letzte und finale Prüfung trägt den Titel „Alles eine Plage der Zeit“. Die Finalisten kommen an einen gedeckten Tisch mitten im Camp, um ihr letztes Abendessen zu sich zu nehmen. Kader Loth und Georgina Fleur müssen unabhängig voneinander tippen, wie viele Portionen sie von verschiedensten Dschungel-Speisen essen könnten. Georgina tippt auf 12 Portionen Hühner-Innereien während Kader Loth nur fünf Portionen angibt. Innerhalb von fünf Minuten muss Georgina jetzt ihre Portionen herunter bekommen und das schafft sie auch. Mit dem letzten Bissen ist klar, sie ist die erste Legenden-Dschungelkönigin der IBES-Geschichte.

Im Interview mit RTL erzählt sie nach ihrer Krönung, wie hart die Zeit für die 34-Jährige war. Im Vergleich zum letzten Mal sei das Camp dreckiger gewesen, die Dschungelprüfungen härter und die Laufwege weiter.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Wie hoch ist das Preisgeld bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"?

Die erste Amtshandlung nach dem Dschungelcamp ist für Georgina ein Anruf an ihre Tochter, für sie habe sie die Dschungelkrone geholt. Das Preisgeld will sie selber nämlich gar nicht anrühren, sondern für ihre Tochter zur Seite legen. Aber wie hoch ist das Preisgeld eigentlich? Für die 17 Tage Strapazen bekommt der Gewinner oder die Gewinnerin 100.000 Euro Preisgeld. Die anderen Promis gehen leer aus, zumindest wenn man die Gage für die Teilnahme nicht mitzählt.

Sommer-Dschungelcamp-Finale 2024: Wer ist raus?

Diese 13 Kandidaten und Kandidatinnen haben sich den Herausforderungen des Camps gestellt. Nach spätestens 17 Tagen waren die Strapazen jedoch vorbei. Aber nicht alle Promis haben so lange durchgehalten. Bei David Ortega war die Reise beispielsweise schon an Tag 2 vorbei und Hanka Rackwitz verließ sogar freiwillig den Dschungel. Hier finden Sie einen Überblick über alle ausgeschiedenen Kandidaten vom „Dschungelcamp“ im Sommer 2024:

David Ortega (Folge 2)

Hanka Rackwitz (Folge 7, freiwillig)

Winfried Glatzeder (Folge 8)

Giulia Siegel (Folge 11)

Thorsten Legat (Folge 13)

Elena Miras (Folge 14)

Eric Stehfest (Folge 14)

Danni Büchner (Folge 16)

Sarah Knappik (Folge 17)

Kader Loth (Folge 17)

Gigi Birofio (Folge 17)

Mola Adebisi (Folge 17)

Sommer-Dschungelcamp 2024: Das große Wiedersehen gibt es nicht

Normalerweise gibt es immer ein großes Wiedersehen nach der Zeit im Dschungel. Die Übertragung vom „Sommer-Dschungelcamp“ 2024 sowie dem Wiedersehen übernimmt traditionsgemäß RTL. Im Wiedersehen werden sowohl Streitigkeiten aus dem Camp noch einmal aufgegriffen und diskutiert als auch die Highlights der Staffel erneut gezeigt. Dieses Jahr müssen die Zuschauer und Zuschauerinnen jedoch auf das Wiedersehen verzichten. Der Sender RTL gab bekannt, dass es für den Legenden-Dschungel keine solche Sendung geben wird. Einen Grund ließ RTL nicht durchblicken. (lob)