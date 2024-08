Reality-TV-Star Elena Miras hat kürzlich eine sehr persönliche Seite von sich gezeigt und offen über ihre schweren Depressionen gesprochen, die sie im Jahr 2023 durchlebte. In der aktuellen Staffel von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“, auch „Sommer-Dschungelcamp“ genannt, öffnete sich die 32-Jährige gegenüber RTL und schilderte, wie hart das vergangene Jahr für sie war. Unter anderem habe sie zwischenzeitlich ihr Schlafzimmer nicht mehr verlassen.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Elena Miras macht mutiges Geständnis über schwere Depression

Kurz nach dem Einzug ins Dschungelcamp spricht die 32-Jährige am Lagerfeuer erstmals von der belastenden Zeit, die hinter ihr liegt. Elena berichtete im Kreise ihrer Mitcamper, dass die Probleme vor etwa zwei Jahren ihren Anfang nahmen. Damals habe sie ein Haus erworben und eine Firma für die Renovierungsarbeiten beauftragt. Doch die Umsetzung sei alles andere als reibungslos verlaufen. Sie habe hart dafür kämpfen müssen, dass das Haus überhaupt fertiggestellt wurde. Die Situation habe auch ihre Beziehung belastet und im Sommer 2023 seien darüber hinaus noch gesundheitliche Probleme hinzugekommen und bei ihr sei laut RTL eine Trigeminusneuralgie diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine chronische Schmerzstörung, die durch plötzliche, extreme Schmerzen im Gesicht gekennzeichnet ist.

Gegenüber dem Sender ergänzt die junge Mutter: „Und dann wurde festgestellt, dass ich an Depressionen leide. Die waren sehr stark. Ich habe mein Zimmer nicht mehr verlassen.“ Lediglich zum Bringen ihrer Tochter in den Kindergarten habe sich die 32-Jährige in dieser Zeit motivieren können. Doch auch diese alltäglichen Aufgaben seien zu einer enormen Herausforderung geworden.

Die Lage verschlechterte sich so sehr, dass Miras drastisch abgenommen und zwischenzeitlich sogar nur noch 45 Kilogramm gewogen habe. Sie habe nur noch geweint, keine Lust auf nichts gehabt und habe den ganzen Tag in ihrem Schlafzimmer sein wollen. „Du stehst auf, du bist leer. Du hast keine Gefühle mehr. Du bist einfach nur kalt. Es ist alles egal“, wird sie von dem Sender zitiert. Das Schlimmste für die Schweizerin: Eines Tages sei sie an einen Punkt gelangt, an dem sie nicht mal mehr Freude über ihre Tochter verspürt hatte. „Und ich glaube, jede Mutter weiß, wenn du keine Freude an deinem Kind verspürst, dann weißt du, irgendwas stimmt nicht. Ich liebe mein Kind über alles und dass ich das bei ihr nicht mehr verspürt habe, das war schon ein Zeichen, dass ich was ändern muss.“

Elena Miras über Depression: „Bin froh, dass ich jetzt wieder lachen kann“

Der Besuch bei einem Psychologen sei letztlich ein entscheidender Schritt auf dem Weg der Besserung gewesen, auch wenn es ihr schwerfiel, ihre Probleme mit anderen zu teilen. Mehrmals in der Woche habe sie die Termine wahrgenommen, sodass es ihr schließlich „Step by Step“ besser ging. Inzwischen habe sie sich dank der professionellen Hilfe von den Depressionen befreien können. „Ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder lachen kann. Ich konnte sehr, sehr lange nicht lachen“, sagt sie gegenüber RTL.

Depressionen sind eine ernsthafte Erkrankung, die Millionen von Menschen weltweit betrifft. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unter Depressionen leidet, zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Depressionen können erfolgreich behandelt werden, und es gibt zahlreiche Hilfsangebote, die Unterstützung bieten. Die Deutsche Depressionshilfe bietet Informationen und Unterstützung für Betroffene und Angehörige. Sie können die Deutsche Depressionshilfe unter der Telefonnummer 0800 33 44 533 erreichen oder besuchen Sie ihre Website. Wenn Sie akute Hilfe benötigen oder Suizidgedanken haben, wenden Sie sich bitte sofort an die Telefonseelsorge. Diese ist unter den kostenlosen Hotlines 0800-1110111 oder 0800-1110222 rund um die Uhr erreichbar. Dort finden Sie vertrauliche Unterstützung und können über Ihre Sorgen sprechen.

