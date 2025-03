"Das Sommerhaus der Normalos" 2025: Wer ist rausgeflogen in Folge 5 vom 24. März?

„Das Sommerhaus der Stars“ sollte regelmäßigen Zuschauern ein Begriff sein. Seit Februar 2025 läuft, eine Version nur für „Normalos“. Die Spielregeln bleiben jedoch dieselben. Acht Pärchen ziehen in ein kleines Haus, bereits bekannt unter den Teilnehmern und Zuschauern als das „Häuschen Elend“. In der Sendung ziehen verschiedene Paare in das Sommerhaus, wo sie den Alltag gemeinsam meistern. Neben alltäglichen Komplikationen gibt es auch noch weitere Herausforderungen, denen sich die Teilnehmer stellen müssen. In regelmäßigen Spielen müssen sie ihre Teamarbeit unter Beweis stellen.

Woche für Woche gibt es neue Challenges und Aufgaben, die die Paare sowohl körperlich als auch mental fordern. Nur wer in den Spielen erfolgreich ist und gut zusammenarbeitet, hat die Chance im Wettbewerb zu bleiben und „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025 zu gewinnen. Das Gewinnerpaar erhält ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro.

Auch in dieser Woche musste ein Paar die Show verlassen. Um wen es sich handelt und weitere Informationen bezüglich Sendetermine und Wiederholungen erhalten Sie in diesem Artikel.

„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist gestern rausgeflogen am 24. März in Folge 5

In Folge fünf stand das Exit-Spiel unter dem Titel „Spießrutenlauf“ an. Dabei traten Lucia und Marc gegen Maki und Michelle an. Ziel war es, Pfosten aus dem eigenen Bereich in den Bereich des Gegners zu tragen. Das Team, das seinen Bereich als erstes leer hatte, gewann. Lucia, die unter Asthma leidet, hatte große Schwierigkeiten, mit den anderen mitzuhalten und war schnell außer Puste. Das führte dazu, dass sie das Spiel verloren und das Sommerhaus der Normalos verlassen mussten.

Dieser Exit sorgte für Diskussionen unter den verbliebenen Kandidaten. Einige fanden den Ausschluss unfair, da er eigentlich auf Lucias gesundheitliche Probleme beruhte und nicht auf einer schlechten Leistung im Spiel.

Im Anschluss folgte ein weiteres Spiel, bei dem das Siegerpaar vor der nächsten Nominierung geschützt wurde. Maki und Michelle waren am schnellsten und konnten das Spiel für sich entscheiden. Alle anderen Kandidatenpaare standen auf der Abschussliste. Nach einer Abstimmung erhielten Viki und Sebi die meisten Stimmen und mussten das Haus ebenfalls verlassen. Obwohl die beiden eine Abmachung mit Richard und Vanessa getroffen hatten, sich nicht gegenseitig zu wählen, hielten die beiden sich nicht an dieses Versprechen.

„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist bereits raus?

Es mussten schon einige Paare das Haus verlassen. Für wen die Reise vorbei ist, erfahren Sie hier:

Manfred Gardianczik (60) und Andrea Schwarze (61) (raus in Folge 2

Marc (36) und Anna-Lucia Preuße (27) aus Dubai (raus in Folge 5)

Sebastian „Sebi“ Makowski (30) und Viktoria „Viki“ Senne (26) aus Osnabrück (raus in Folge 5)

„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wer ist noch dabei?

Im „Häuschen Elende“ kämpfen weiterhin verschiedene Kandidatenpärchen um den Preis von 25.000 Euro. Wer noch eine Chance auf den Hauptgewinn hat, sehen Sie in dieser Übersicht:

Marcel Wittek (24) und Lisa Sophie Wolff (23) aus Frankfurt am Main

Hendrik Sünder (28) und Sophie Welack (22) aus Hannover

Mladen „Maki“ Doric (31) und Michelle Misic (28) aus Essen

Richard Sternberg (29) und Vanessa Brahimi (28) aus Neuenstadt am Kocher

Sascha (36) und Sandra Czok (34) aus Isernhagen

„Das Sommerhaus der Normalos“ 2025: Wiederholung zu Folge 5 ansehen

Anders als im „Sommerhaus der Stars“ gibt es keine Ausstrahlung im Free-TV-Programm von RTL. Die Version mit den Normalos gibt es nur auf der sendereigenen Streamingplattform. Über RTL+ können Sie ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um die alten Folgen zu streamen. Aktuell kostet das Abo 5,99 Euro im Monat.

Wann läuft die nächste Folge vom „Sommerhaus der Normalos“?

Jede Woche wird es eine neue Folge vom „Sommerhaus der Normalos“ geben. Insgesamt sollen acht Sendetermine ausgestrahlt werden. Die nächste Folge 6 ist ab dem 31. März 2025 auf RTL+ verfügbar.