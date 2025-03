„Sommerhaus der Normalos“: Kandidaten - diese Paare sind dabei

RTL strahlt dieses Jahr die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ aus. Zuvor hat der Sender sein Reality-TV-Angebot aber um ein neues Format bei RTL+ erweitert. „Das Sommerhaus der Normalos“ läuft seit dem 24. Februar 2025 auf der hauseigenen Streaming-Plattform, wo die einzelnen Folgen immer montags abrufbar sind. In der Show treten acht Paare ohne Promistatus an, um ein Preisgeld von 25.000 Euro zu gewinnen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen alle aus verschiedenen Berufsfeldern und bewohnen das bekannte Haus in Bocholt-Barlo, das bisher für die VIP-Variante der Show genutzt wurde. In verschiedenen Wettbewerben und Abstimmungen stellen sie sich den gleichen Herausforderungen wie ihre prominenten Vorgänger.

„Das Sommerhaus der Normalos“ gibt Einblicke in die Beziehungsdynamiken der Kandidatinnen und Kandidaten. Während der Wettkampf voranschreitet, bilden sich neue Bündnisse, Konflikte entstehen und strategische Entscheidungen beeinflussen den Verlauf des Spiels. Am Ende gewinnt das Paar, das sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.

Doch wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Normalos“ 2025? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zu den Paaren für Sie zusammengetragen.

Kandidaten bei "Das Sommerhaus der Normalos" 2025: Diese Paare sind dabei

Acht Paare treten bei „Das Sommerhaus der Normalos“ an, um sich den Titel und das Preisgeld von 25.000 Euro zu sichern. Hier gibt es einen Überblick über alle Teilnehmenden der Reality-Show.

Marcel Wittek (24) und Lisa Sophie Wolff (23)

Marcel Wittek und Lisa Sophie Wolff bei "Das Sommerhaus der Normalos". Foto: RTL / Markus Nass

Marcel und Lisa Sophie sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar. Nach zwei Jahren Fernbeziehung zog Marcel im Oktober 2023 zu Lisa nach Frankfurt am Main. Sie haben sich über eine Dating-App kennengelernt. Ihre Beziehung ist von starken Emotionen geprägt, Eifersucht spielt dabei oft eine Rolle. Während Marcel gerne feiert, bevorzugt Lisa ruhigere Abende. Um Streit zu vermeiden, hält er seine Emotionen oft zurück. Auch bei der Entscheidung, ins Fernsehen zu gehen, mussten sie Kompromisse finden: Da Marcel nicht wollte, dass Lisa allein auftritt, entschieden sie sich gemeinsam für das Sommerhaus. Trotz der Unterschiede ergänzen sie sich: Lisa beschreibt Marcel als humorvoll und einfühlsam, er sie als leidenschaftlich und temperamentvoll.

Hendrik Sünder (28) und Sophie Welack (22)

Hendrik Sünder und Sophie Welack sind als Paar bei "Das Sommerhaus der Normalos" dabei. Foto: RTL / Markus Nass

Hendrik und Sophie sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar und leben seit einem Jahr zusammen in der Nähe von Hannover. Kennengelernt haben sie sich über Sophies Cousine, die mit Hendriks Bruder in einer Beziehung ist. Während Hendrik eher der ruhige Typ ist, sehnt sich Sophie nach mehr Abwechslung und Action. Auch in finanziellen Angelegenheiten kommen die beiden nicht immer auf denselben Nenner: Hendrik ist sparsam, während Sophie gerne Geld ausgibt. Eifersucht und Misstrauen sind wiederkehrende Themen in ihrer Beziehung. Hendrik möchte nicht, dass Sophie alleine feiern geht und reagiert schnell emotional. Trotz dieser Konflikte stehen sie am Ende immer füreinander ein. Außerdem haben beide Zugriff auf das Handy des anderen.

Marc (36) und Anna-Lucia Preuße (27)

Marc und Anna-Lucia Preuße bei "Das Sommerhaus der Normalos". Foto: RTL / Markus Nass

Marc und Anna-Lucia Preuße sind seit Januar 2019 ein Paar, obwohl sie sich schon seit über neun Jahren kennen. Gemeinsam leiten sie eine Community-Plattform und pendeln zwischen Wuppertal und Dubai. Kennengelernt haben sie sich, als Marc Anna-Lucia während ihrer Abiturzeit Mathe-Nachhilfe gab. Zunächst waren die zwei erst mal befreundet. Im Laufe der Zeit verliebten sich Marc und Anna ineinander. In der Beziehung sind beide entschlossen, ihren Willen durchzusetzen, was zu Konflikten führen kann. Marc strebt nach einer sicheren Zukunft, während Lucia mehr auf das Leben im Moment fokussiert ist. Lucias Ordnungsliebe führt dazu, dass Marc beim Aufräumen nicht mithelfen darf. Gleichzeitig reagiert Marc schnell gereizt, wenn er das Gefühl hat, von anderen übertroffen zu werden.

Manfred Gardianczik (60) und Andrea Schwarze (61)

Manfred Gardianczik und Andrea Schwarze nehmen bei "Das Sommerhaus der Normalos" teil. Foto: RTL / Markus Nass

Manfred Gardianczik und Andrea Schwarze sind seit 2013 ein Paar und seit Mai 2018 verheiratet. Sie leben in Bremerhaven und kennen sich seit 34 Jahren. Zu Beginn waren sie lange Zeit nur befreundet. Ihre Beziehung basiert auf Vertrauen, Respekt und offener Kommunikation. Manfred hat bereits zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Mit Andrea verglichen ist er eher unordentlich, während sie einen ordentlichen Haushalt pflegt. Er ist ein begeisterter Fleischliebhaber und möchte ungern auf gute Hausmannskost verzichten.

Sebastian Makowski (30) und Viktoria Senne (26 )

Sebastian (Sebi) Makowski und Viktoria (Viki) Senne bei "Das Sommerhaus der Normalos" 2025. Foto: RTL / Markus Nass

Sebastian und Viktoria Senne sind seit März 2022 ein Paar und leben seit über sechs Monaten zusammen in Osnabrück. Anfangs war Sebastian nur an einer lockeren Partnerschaft interessiert, da er früher stark verletzt wurde. Doch mit der Zeit wuchs ihre Verbindung. Beide haben in der Vergangenheit oft Schwierigkeiten in Beziehungen erlebt. Eifersucht, Impulsivität und Sturheit prägen bis heute ihre Dynamik, besonders in Konfliktsituationen. Viktoria fühlt sich schnell angegriffen, wenn Sebastian sie mit seinen Bemerkungen konfrontiert. Zudem fällt es beiden schwer, Schwächen zu zeigen oder Komplimente anzunehmen.

Mladen Doric (31) und Michelle Misic (28)

Mladen Doric und Michelle Misic treten als Paar bei "Das Sommerhaus der Normalos" an. Foto: RTL / Markus Nass

Mladen Doric und Michelle Misic sind seit vier Jahren ein Paar und leben in Essen. Sie lernten sich nach ihren Trennungen von den damaligen Partnern Ende 2019 kennen, als Michelle Mladen auf Instagram entdeckte. Seit Februar 2020 wohnen die beiden zusammen. Michelle möchte gerne heiraten und wartet schon längere Zeit auf den Antrag. Zu Beginn ihrer Beziehung war Mladen eher egoistisch und stellte oft nur seine Meinung in den Fokus. Mittlerweile hat er dieses Verhalten abgelegt. Er geht ehrgeizig an Herausforderungen heran und erwartet von Michelle dasselbe. Mladen beschreibt Michelle als ordentlich, fürsorglich und familiär, während sie ihn als stur, aber liebevoll empfindet.

Richard Sternberg (29) und Vanessa Brahimi (28)

Richard Sternberg und Vanessa Brahimi bei "Das Sommerhaus der Normalos". Foto: RTL / Markus Nass

Richard Sternberg und Vanessa Brahimi sind seit sechs Jahren ein Paar und leben in Neuenstadt am Kocher. Kennengelernt haben sie sich während eines Nebenjobs in einer Bar. Für Richard ist Vanessa die erste feste Freundin. Im August 2020 zogen sie in ihre erste gemeinsame Wohnung. Vor ihrer Beziehung war Richard, laut Vanessa, ein typischer „Fuckboy“, der an kaum was anderes als Fußball und Fitness denken konnte. Zusammen haben die beiden bereits beschlossen, keine eigenen Kinder zu bekommen. Vanessa ist offenherzig, kontaktfreudig und temperamentvoll, während Richard als diszipliniert, stur und ehrgeizig beschrieben wird. In ihrer Beziehung kommt es manchmal zu Spannungen, da Richard eifersüchtig wird, wenn Vanessa schnell Kontakt zu Fremden knüpft.

Sascha (36) & Sandra Czok (34)

Sascha und Sandra Czok ziehen gemeinsam in "Das Sommerhaus der Normalos" ein. Foto: RTL / Markus Nass

Sascha Czok und Sandra Czok sind seit August 2022 verheiratet und leben in Isernhagen. Kennengelernt haben sie sich während eines Jobs auf Mallorca. Nach zwölf Jahren Beziehung bekam Sandra auf Ibiza von Sascha einen Heiratsantrag. Die beiden führten lange Zeit eine Fernbeziehung. Sandra ist außerdem sehr spirituell und sendet regelmäßig Wünsche ans Universum. Beide beschreiben sich als spontanes und polarisierendes Paar, das sich gegenseitig anzieht. Sandra wird von Sascha als Powerfrau, liebevoll und ehrgeizig beschrieben, während er als Entertainer, liebenswürdig und großherzig wahrgenommen wird.