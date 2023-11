"Sommerhaus der Stars - Das große Wiedersehen": Fans sind stinksauer auf RTL

Beim großen Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" gibt es viel Gesprächsbedarf. Doch den haben auch die Fans, denn die sind wegen der Ausstrahlung auf RTL sauer.

Das Finale ist vorbei und die Sieger des "Sommerhaus der Stars" stehen fest: Serkan und Samira haben sich, obwohl sie Nachrücker waren, den Sieg geholt. Die Fans hätten sich lieber Justine und Arben als Sieger gewünscht. Grund dafür: Serkans Verhalten. Die Art und Weise des Sommerhaus-Kandidaten missfiel vielen Fans. Nichtsdestotrotz: Sieg ist Sieg.

"Sommerhaus der Stars": Wann ist das große Wiedersehen zu sehen?

Da die achte Staffel des Sommerhauses aber sehr turbulent zuging, wie etwa die Streitereien zwischen Aleks und Serkan, sind die Fans natürlich auf das "Große Wiedersehen" gespannt. Erste Details zum Sommerhaus-Widersehen gibt es auch bereits. Doch die Fans fragen sich: Wann können sie die Folge endlich sehen? Viele stellen RTL die Frage auf Instagram, ab wann es denn nun das "Große Wiedersehen" der Sommerhaus-Stars auf RTL + gibt. Kurz: Erst heute Abend, 15. November ab 20.15 Uhr, heißt gleichzeitig mit der Free-TV-Ausstrahlung.

Sommerhaus der Stars: Zico,Pia, Aleks und Vanessa beim großen Wiedersehen. Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars - das große Wiedersehen": Fans sind sauer auf RTL

Doch mit der Antwort sind die Fans alles andere als happy, um es mal nett zu sagen. Auf Instagram hagelt es nur so Kritik für den Sender für diese Handhabe. "Für was zahlen wir Geld?" ; "Aus welchem Grund, sollte man dann RTL+ zahlen?", "Richtig kacke, dass das Widersehen noch nicht online ist. Wofür macht man ein RTL+ Abo??" oder "Dreist @dassommerhausderstars.rtl, einfach nur dreist (...)". Das sind nur ein paar der Kommentare.

Viele Fans, die ein Abo haben, kritisieren RTL, denn sie wollen ihre Abo-Privilegien nutzen, indem sie die Sendung früher sehen können. Unter den Fans herrscht Unverständnis, warum RTL dies so handhabt, obwohl dies in der Vergangenheit schon oft der Fall war.

"Sommerhaus der Stars": RTL unterläuft bei Instagram-Post ein Fehler

In einem Instagram-Post vom 30. Oktober unterlief dem Sender diesbezüglich ein Fauxpas. Die Sendetermine wurden damals veröffentlicht, wobei da noch stand, dass das "Große Wiedersehen" bereits am 14.11 auf RTL+ zu sehen sein wird. Sogar die Sommerhaus-Stars wie Pia hatten am 14. November bereits mit dem Wiedersehen gerechnet. Viele Fans haben nun gewartet oder waren wütend, dass hier "nicht Wort gehalten wurde". In einem Kommentar räumt RTL den Fehler bereits ein schreibt, dass es korrigiert wurde.