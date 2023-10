Eskalation im "Sommerhaus der Stars": Das passierte in der Prügel-Szene zwischen Gigi, Can und Walentina

Viel wurde über die vermeintliche Prügel-Szene im "Sommerhaus der Stars" 2023 spekuliert. Nun wird sie ausgespielt und es ist zu sehen, wie es zu dieser Szene im Haus kam.

Seit Wochen sprechen Walentina und Can immer wieder darüber, dass sie im " Sommerhaus der Stars" geschlagen wurden, beziehungsweise sie gegen RTL vorgehen wollen, falls diese nicht die alle Szenen zeigen und sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt. Nun ist es soweit - der Vorfall über den lange spekuliert wurde, ist in Folge sechs des "Sommerhaus der Stars" zu sehen, der gleich zu einem Rauswurf von zwei Paaren führte.

Wie kam es zum Vorfall im "Sommerhaus der Stars" 2023?

Der Nominierungsabend steht an und es ist von vornherein klar, dass Walentina Doronina und Can Kaplan die meisten Stimmen erhalten werden. Während manche der Stars noch eine humane Begründung "ihr seid ein starkes Paar" bringen, hält Gigi Birofio, der erst die Woche zuvor mit seiner Freundin Dana ins Sommerhaus gezogen ist, nicht mit seiner Meinung hinter dem Berg: " Ich sage dir nicht, ich wähle dich, weil du stark bist. Ich wähle dich einfach, weil du ein Fisch bist und jetzt kannst du deine Lutschpuppe nehmen und nach Hause gehen."

Natürlich führt das zu Diskussionen. Diese flachen schnell wieder ab. Zurück am Lagerfeuer will Gigi mit Can alleine ohne Walentina reden. Will Walentina nicht und die beiden gehen rein und führen eine erneute Diskussion wie bereits am Nachmittag. Draußen geht es mit Diskussion weiter um die vermeintlichen taktischen Gespräche, wen man am besten nominieren solle, die Maurice mit Walentina und Can am Nachmittag geführt hatte Einen "bitteren Beigeschmack" hätte das Ganze gehabt, so Justine.

Walentina Doronina belauscht die anderen Kandidaten im Sommerhaus der Stars. Foto: RTL

Walentina belauscht die Diskussion und kommt darauf rausgestürmt. Zunächst entpuppt sich ein Streit zwischen Walentina, Justine und ihrem Mann Arben. Als Gigi meint, "geht mal lieber schlafen", erwidert Can, dass auch Gigi lieber schlafen gehen solle. "Provoziere mich nicht, du bist der Letzte, der mich provozieren sollte", kontert dieser. Das ist der endgültig Start für den eskalierenden Streit, denn Can sieht Gigi als Provokateur.

"Sommerhaus der Stars": Streit zwischen Gigi, Can und Walentina eskaliert

Gigi wirft Can vor nicht mit ihm vorher gesprochen zu haben und hält sein Gesicht dabei direkt vor Cans Gesicht: "Hör doch auf. Du meckerst, weil ich dich Lutschpuppe genannt habe, mein Freund. Hier Beweis", und dann schupst er ihn weg. Daraufhin geifert Doronina: "Was fasst du ihn an Alter?" Aleks versucht Gigi zu beruhigen doch der holt aus und verpasst Can eine Backpfeife bei der auch Walentina noch am Kopf mit erwischt. Can und Waltenina werden daraufhin total hysterisch und rufen die ganze Zeit: "Raus mit dem!" Daraufhin kommt die Security und geht zwischen Gigi und Walentina. Gigi beteuert zwar noch, "dass ich Walentina gepackt habe, war ein Versehen", aber er wird trotzdem erstmal weggeführt. "Du bist ein Bastard! Du hast dein Gesicht vor ganz Deutschland verloren! Du Frauenschläger!" ruft Walentina ihm hinter her und muss ebenfalls von der Security weggeschoben und anschließend weggebracht werden von einer Mitarbeiterin.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

"Sommerhaus der Stars": Gigi und Dana werden nach Handgreiflichkeit aus dem Haus geworfen

Die andern Kandidaten sind fassungslos sich aber einig: Gigi hat eine Grenze überschritten und auch die Produktion zieht Konsequenzen: Gigi und Dana müssen sofort das Haus verlassen. RTL blendet ein, dass Gewalt im "Sommerhaus der Stars" keinen Platz habe, weshalb die beiden gehen müssen. Gigi hat noch die Möglichkeit sich vor der Kamera bei Walentina zu entschuldigen. Er sagt selbst, dass so etwas gar nicht ginge: "Ich wollte sie auf gar keinen Fall treffen." Und weiter:" Ich wurde als Erstes handgreiflich, deswegen ist es meine Schuld. Tut mir von ganzem Herzen leid", so Gigi. Walentina sieht es sogar noch als Triumph an und sagt, er habe sie dadurch "groß" gemacht.

Sommerhaus der Stars: Walentina und Can fliegen nach der Prügel-Szene auch aus dem Haus. Foto: RTL

Doch es bleibt nicht bei diesem Rauswurf, denn auch Walentina und Can müssen das Haus verlassen: Pia fasst das ganze so zusammen: "Irgendwo ist auch mal das Maß voll. Irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht. Natürlich war das scheiße, was Gigi gemacht hat. Da sind wir uns alle einig, das weiß er auch selbst. Aber einige verbale Angriffe sind auch auch so was von unter die Gürtellinie gegangen, die überhaupt nicht klar gingen." Auch hier blendet RTL eine Begründung ein: "Um die angespannte Atmosphäre im Sommerhaus zu beruhigen und aus Verantwortung gegenüber allen beteiligten Paaren, wurde beschlossen, auch Walentina und Can aus der Sendung zu nehmen.“ Völlig richtig, wie auch Sommerhaus-Fan Bushido findet.

Sommerhaus der Stars: Gigi und Dana müssen nach dem Vorfall mit Can und Walentina das Haus verlassen. Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars": Weitere Details zum Rauswurf nach Prügel-Szene

Walentina und Can wollen zu dem Thema nicht schweigen und äußern sich auf ihren Instagram-Accounts, die sie mittlerweile auf privat gestellt haben. Hier behaupten die beiden, dass die anderen Kandidaten und Kandidatinnen RTL ein Ultimatum gestellt haben: "Die haben die Produktion erpresst!" so Walentina. So hätten alle, bis auf Maurice, gedroht zu gehen, falls die Produktion die beiden nicht auch aus dem Sommerhaus wirft. So habe die Produktion nicht anders handeln können, als die beiden ebenso nach Hause zu schicken "Die haben uns rausgemobbt, die Produktion unter Druck gesetzt. Das sind Fakten!“, ergänzt Walentina. Vielleicht können die beiden nun ihre "Probleme", die sie laut Can schon vor der Sendung hatten, nun besser lösen. Doch vermutlich sind sie immer noch zu sehr mit dem Vorfall im Sommerhaus beschäftigt, denn Walentina Doronina und Can Kaplan haben nicht nur Gigi Birofio angezeigt, sondern auch einen Produktionsmitarbeiter, wie nun herauskam.

Wer jetzt denkt, dass die anderen Sommerhaus-Kandidaten länger im Haus bleiben können, der irrt aber, denn Serkan Yavuz und Samira Klampfl rücken nach. Die beiden kennt man bereits aus diversen RTL-Formaten.