Sommerhaus der Stars: Walentina bringt Verlobten zum Weinen - "Du hast immer so viel Hass in dir"

Can Kaplan zeigt im "Sommerhaus der Stars" 2023 Gefühle und ihm kommen die Tränen. Doch Walentina Doronina will von dem Gefühlsausbruch nichts wissen.

Es ist noch gar nicht so lange her, da bezeichneten die anderen Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" Walentina als "menschliche Vollkatastrophe". Und ja, auch in der neuen Folge, zeigt sie sich mal wieder gegenüber ihrem Verlobten Can nicht von der sensibelsten Seite.

Nach einem Spiel in schwindelerregender Höhe, tickt Walentina wegen ihrer Höhenangst - und weil Walentina, Walentina ist - mal wieder aus und beschimpft Can. Zurück im Haus und etwas abseits von den Anderen fängt Can vor Walentina zu Weinen an und schüttet ihr sein Herz aus: "Ich habe so viel runtergeschluckt, weißt du. Deine Worte. Du hast manchmal Sachen gesagt... so etwas würde ich niemals zu dir sagen. Du hast immer so viel Hass in dir."

"Sommerhaus der Stars" 2023: Can ist über Walentinas Hass verwundert

So richtig verstehen kann Walentina ihren Verlobten Can wohl nicht, denn das Gespräch ist nicht beendet und Can versucht ihr seinen Standpunkt weiter klarzumachen. "Wir sind hier mit Vorbelastungen reingegangen. Wir hatten ein paar Streitpunkte, die immer wieder hochkochen. Und gerade wenn etwas nicht gut lief, finde ich, stößt das immer wieder auf und bringt uns an unsere Grenzen. Mich jedenfalls. Ich versuche immer sehr reflektiert zu sein. Versuche deine Emotionen zu verstehen, weil ich denke, es ist ihre Show und ich bin hier um sie zu unterstützen. Ich verstehe aber nicht wo der Hass herkommt", sagt Can.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Walentina nimmt Can im "Sommerhaus der Stars" nicht ernst

Das lässt Walentina dann doch nicht auf sich sitzen und kontert: "Hass entsteht daraus, wenn man Sachen nicht aussprechen kann." Doch Can kann das erst recht nicht verstehen: "Aber kannst du doch. Du hast doch selbst gesagt, du lässt dir den Mund nicht verbieten."

Sommerhaus der Stars: Bei Walentina Doronina und Can Kaplan herrscht Krisenstimmung. Foto: RTL

Walentina blockt nur ab: "Natürlich, aber trotzdem. Ach ist egal. Du wirst es nicht verstehen. Wenn man immer versucht, dem anderen die Schuld aufzudrücken, kann man nicht daran arbeiten und wachsen." Verständnis für einander sieht da irgendwie anders aus. Walentinas Auftreten findet aber sogar Bushido, der eine großer Fan des "Sommerhaus der Stars" ist, ganz schön heftig. Der Streit von Zico und Pia erscheint da auch noch einmal völlig harmlos zu sein.

Wir sind gespannt, ob die beiden zusammenbleiben oder dem " Sommerhaus der Stars"-Fluch unterliegen und sich trennen, wie eine Vielzahl an Sommerhaus-Paaren zuvor. Ein paar Anwärter darauf gibt es auch dieses Jahr bei den Kandidaten im "Sommerhaus der Stars".

Doch vermutlich wird die Beziehung noch etwas halten, denn der Prügel-Vorfall im Sommerhaus, nach dem auch Produktionsmitarbeiter des Sommerhauses angezeigt wurde, scheint die alltäglichen Probleme gerade in den Schatten zu stellen, beziehungsweise die beiden zusammen zu schweißen.