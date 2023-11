"Sommerhaus der Stars": Shitstorm für Serkan auf Instagram - Fans sind auf RTL sauer

Die Fans von "Sommerhaus der Stars" wettern auf Instagram gegen Serkan Yavuz, wollen sogar die Show boykottieren. Doch Serkan interessiert das alles nicht.

Kaum sind Walentina Doronina und Can Kaplan weg, kommt Serkan Yavuz in das " Sommerhaus der Stars" marschiert und mischt alles auf. Er selbst stellt sich als "Marionettenspieler" da. Gezielt versucht er die Leute gegeneinander aufzubringen, beziehungsweise die Sommerhaus-der-Stars-Kandidaten loszuwerden, auf die er keine Lust hat.

Und vor allem Aleks ist ihm ein Dorn im Auge, den er unbedingt los haben will - um jeden Preis. Doch bisher machte ihm Aleks immer einen Strich durch die Rechnung, da er und Vanessa sich in den Spielen "safen" konnten. Also geht man strategisch gegen die anderen vor - vor allem Pia und Zico - um diese wieder loszuwerden. Die beiden müssen demnach in Folge sieben gehen.

"Sommerhaus der Stars": Serkan kommt bei Sommerhaus-Fans nicht mehr gut an

Alles nichts Neues im "Sommerhaus der Stars", aber bei Serkan, der eigentlich bei seinen Anfängen in " Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" ein Zuschauerliebling war, eben schon. Auch bei "Kampf der Reality Stars", das er gewonnen hat, hatte er viele Zuschauer auf seiner Seite - jedoch nicht mehr beim "Sommerhaus der Stars". Die Art und Weise wie er dort auftritt, bringt viele Sommerhaus-Fans richtig gegen ihn auf, wie beispielsweise bei diesem Instagram-Post zu lesen ist.

Statements wie "Kaum im Haus und Unfrieden stiften.... ein sehr berechnender Mensch", "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde", "Sein Verhalten widert mich an" oder "Der Serkan geht gar nicht", finden sich dort. Es geht sogar soweit, dass viele nach dem Streit zwischen Aleks und Serkan, bei dem sogar Vanessa Aleks angefahren hat, dennoch "Team Aleks" sind - obwohl sie ihn ebenso nicht mögen. Auch unter neueren Beiträgen auf dem Instagram-Kanal von "Sommerhaus der Stars" äußern sich immer mehr Fans gegen Serkan: "Mochte ihn noch nie. Aber mit diesem Format hat er ja wirklich nochmal alles rausgerissen...".

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu haben es im "Sommerhaus der Stars" wegen Serkan Yavuz schwer. Foto: RTL

"Sommerhaus der Stars": Viele Fans wollen das Format nicht mehr sehen

Manche Fans wollen sich das "Sommerhaus der Stars" gar nicht mehr weiter anschauen - vor allem nach der letzten Entscheidung, bei der es Pia und Zico getroffen hat,. "Muss ehrlich sagen: Ich hab keine Lust mehr, Sommerhaus zu schauen. (...)", "Ich habe die neue Folge gar nicht geschaut, mich nervt das asoziale Verhalten von Serkan und seiner auch nicht wirklich besseren Hälfte Samira" oder "Das Sommerhaus ist wirklich unterirdisch dieses Jahr.... Es macht auch keinen Spaß mehr weiter zu schauen, da dort wirklich fast nur noch Mobber, Hetzer, die von guter Erziehung noch nie was gehört haben, übrig sind. (...)".

Vor allem Serkan fördert bei vielen Fans die Abneigung gegen das Format, nach Walentina und Can, die sogar einen Produktionsmitarbeiter angezeigt haben, können viele nicht nachvollziehen, warum RTL immer wieder solche Krawall-Kandidaten ins Rennen holt. Doch andere Fans halten dagegen und meinen, dass doch alles nur ein Spiel sei und es durch solche Leute interessanter wäre. "Ich finde die Dynamik, die Serkan und Samira reinbringen super!(...)", schreibt ein Nutzer, auch wenn er das Verhalten menschlich nicht gut heißen könne.

Zusätzlich stößt den Fans auf Instagram auch noch sauer auf, dass Pia und Zico ohne "Exit Challenge" gehen müssen und Maurice und Ricarda diese immer bekommen haben. Das empfinden viele als ungerecht von RTL gegenüber den beiden.

"Sommerhaus der Stars": Serkan sind die negativen Meinungen egal

Doch was sagt Serkan selbst zu der Abneigung, die er bei den Sommerhaus-Fans provoziert? Im RTL-Interview fasst er es kurz und knapp zusammen, nachdem er bestätigt, dass er im Sommerhaus eine andere Taktik fahre als bei "Kampf der Reality Stars": "Die Leute, die mich verfolgen und seit Tag eins kennen, die wissen, wie ich ticke und alles andere ist egal.“

Und letzten Endes hat er Erfolg mit seiner Taktik, denn - Achtung Spoiler! -Aleks und Vanessa müssen tatsächlich gehen, nachdem sie sich nicht mehr im Spiel sichern können und der Weg für Serkan und Samira steht für das Finale frei.

Beim "Großen Wiedersehen" des Sommerhauses verspricht dieser Konflikt vermutlich einiges an Zündstoff.