"Sommerhaus der Stars" 2024: Gloria Glumac und Michael sind trotz frischer Beziehung siegessicher

Die Sendetermine für „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 stehen fest: Ab Dienstag, dem 17. September 2024, läuft Staffel 9 bei RTL. In den neuen Folgen versuchen acht Paare, das Preisgeld von über 50.000 Euro mit nach Hause zu nehmen und sich den Titel als „DAS Promipaar 2024“ zu sichern. Die Herausforderung für die Kandidaten ist dabei, neben Spielen, Lästereien und Streitereien die eigene Beziehung aufrechtzuerhalten und das Sommerhaus nicht als getrenntes Paar zu verlassen.

Darüber machen sich Gloria Glumac und ihr Freund Michael allerdings keine Sorgen. Zusammen möchten sie ihr Können und ihre Liebe bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 unter Beweis stellen. Reality-TV-Zuschauer dürften Gloria Glumac bisher vor allem als eine provokante Figur an der Seite ihres Noch-Ehemanns Nikola kennen. Doch nun zeigt sich die Blondine in einem neuen Licht: Nach einer Gewichtsreduktion und dem Ende einer belastenden Beziehung zieht sie zusammen mit ihrem neuen Partner Michael ins „Sommerhaus der Stars” ein. Dort macht Gloria den anderen Teilnehmern bereits vor dem Einzug eine Kampfansage: „Wir zerfetzen euch - von hinten, ohne, dass ihr’s merkt!”.

Wer ist der Reality-TV-Star? Wie stehen Gloria und ihr Partner Michael zueinander? Wir stellen Ihnen „Das Sommerhaus der Stars“-Paar im Porträt vor. Außerdem verraten wir Ihnen, was es mit der Affäre zwischen Gloria und dem „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Patrick Romer auf sich hat.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Gloria Glumac und Freund Michael im Porträt vorgestellt

Vor zwei Jahren betrat Gloria Glumac die Welt des Reality-TV. Sie nahm unter anderem an den Formaten „Temptation Island VIP” und „Prominent getrennt” teil. Hier haben wir ein paar Eckdaten zu Gloria und ihrem Partner Michael für Sie im Überblick:

Gloria Glumac

Geburtstag: 28. August 1992

Alter: 32 Jahre

Wohnort: Stuttgart

Beruf: Realitystar, Recruiterin

Instagram: gloria.glumac

Michael

Geburtstag: 15. Juli 1991

Alter: 33 Jahre

Wohnort: Stuttgart

Beruf: Barkeeper, Teamleiter im Supply-Chain-Management

Instagram: schlawineer

Bislang war der einzige bekannte Begleiter von Gloria ihr ehemaliger Ehemann Nikola, mit dem sie in der zweiten Staffel von „Prominent Getrennt“ zu sehen war. Dort zeigte sich aber auch, dass sie eine temperamentvolle Persönlichkeit besitzt. Aufgrund ihrer emotionalen Ausbrüche und der Konfrontationen mit ihrem Ex-Mann trat sie auch in der Sendung „Das große Promi-Büßen“ auf. Ende Januar 2024 veröffentlichte Gloria ein Bild auf Instagram, worauf sie zusammen mit einer unbekannten Person zu sehen ist. Mit der Bildunterschrift „Das Leben ist kein Wunschkonzert, aber manchmal spielt es dein Lieblingslied“, gab Gloria ihren Anhängern zu verstehen, dass sie mit Michael einen neuen Partner hat.

Michael, der in Stuttgart lebt und sich selbst als „Schlawiner“ bezeichnet, arbeitet neben seinem Bürojob als Barkeeper in einem Club. Obwohl er und Gloria über Jahre hinweg Kontakt hatten, selbst während Glorias Ehe mit Nikola, vertiefte sich ihre Verbindung im Januar 2023. Anfang dieses Jahres entstand aus ihrer bisherigen Beziehung, die Gloria auch als Situationship bezeichnete, eine feste Partnerschaft. Michael lege dabei keinen großen Wert auf ein genaues Datum für den Beginn dieser Beziehung. Vor dem Einzug in „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 verrät Michael gegenüber RTL: „Wir sind die perfekte Mischung aus Reality-Profi und Newbie, Köpfchen und Zielstrebigkeit”. Ob sich die positive Einstellung von Gloria und Michael bewahrheitet und sie am Ende als Sieger hervorgehen, bleibt abzuwarten.

„Sommerhaus“-Kandidatin Gloria Glumac hatte eine Affäre mit „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer Patrick Romer

2023 hatte Gloria Glumac eine kurze Romanze mit Patrick Romer, der durch die Sendungen „Bauer sucht Frau“ und „Sommerhaus der Stars“ bekannt wurde. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zu „Das große Promi-Büßen“ näher kennen. In der aktuellen Staffel von „Sommerhaus der Stars“ ist Gloria jedoch nicht mit Patrick, sondern mit ihrem neuen Partner Michael dabei. Trotz ihrer neuen Beziehung spricht sie offen über ihre frühere Beziehung mit Patrick und beschreibt die drei Wochen, die sie mit ihm verbracht hat, als angenehm.