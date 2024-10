„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Raúl Richter und Vanessa Schmitt sind raus

2024 präsentiert RTL Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“. In der neuen Staffel stellen insgesamt wieder acht prominente Paare ihre Beziehung auf die Probe. Zusätzlich erwartet die Kandidaten eine kulinarische Veränderung: Der Verpflegungsplan wurde komplett überarbeitet. Statt Fleisch- und Wurstwaren gibt es im Sommerhaus diesmal ausschließlich vegetarische Mahlzeiten. Eine Herausforderung, vor der sich das Promipaar Raúl Richter und Vanessa Schmitt nicht fürchten. Die beiden gingen voller Zuversicht in „Das Sommerhaus der Stars“ 2024.

Der ehemalige „GZSZ“-Schauspieler und seine Partnerin traten erstmals gemeinsam in einer TV-Show an. Während Richter bereits seit vielen Jahren im Showbusiness aktiv ist, sammelte Schmitt mit der Teilnahme ihre ersten Erfahrungen vor der Kamera. Das Paar ist seit über fünf Jahren zusammen, und ihre Beziehung hat bereits eine schwierige Phase überstanden: 2022 gab Rául einen Seitensprung zu, wie er im Rahmen der Vorbereitungen für die Show offenbart. Trotz dieser Herausforderung hätten sie die Krise gemeinsam überwunden und betonen, dass sie heute enger verbunden seien als zuvor. Daher sahen sie der Teilnahme bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 gelassen entgegen und äußerten im Interview mit RTL die Überzeugung, dass ihre Beziehung durch die Show nicht gefährdet werden könne.

Sie möchten mehr über Raúl Richter und Vanessa Schmitt erfahren? Kein Problem! Hier in diesem Artikel lesen alle interessanten Infos, die Sie über die zwei „Sommerhaus“-Kandidaten aus Staffel 9 wissen sollten.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Rául Richter und Vanessa Schmitt im Porträt



In der neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ nahmen Rául Richter und Vanessa Schmitt teil. Hier haben wir einige Informationen zu den beiden Teilnehmern im Steckbrief für Sie verpackt:

Rául Richter

Geboren: 31. Januar 1987, Berlin

Sternzeichen: Wassermann

Größe: 178 cm

Beruf: Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher

Vanessa Schmitt

Geboren: 07. November 1995, Bruchsal

Sternzeichen: Model, Erzieherin, Unternehmerin

Größe: 170 cm

Beruf: Model, Erzieherin und Unternehmerin

Rául Richter gesteht Seitensprung: Der „Das Sommerhaus der Stars“-Kandidat löste Beziehungskrise aus

Im Juli 2022 erlebte das Paar, das zu diesem Zeitpunkt seit dreieinhalb Jahren zusammen war, eine Krise. Der Auslöser war eine Affäre von Raúl Richter mit einer anderen Person. „Ja gut, ich bin vor zwei Jahren mal fremdgegangen und das war blöd. Das war nur eine einmalige Sache damals bei mir und dabei blieb es auch“, räumt der 37-Jährige jetzt zwei Jahre später während der Dreharbeiten für das „Sommerhaus-Intro“ 2024 ein. Nur wenige Monate nach der Beziehungspause fanden die beiden wieder zueinander. Vanessa entschied sich, Raúl seinen Fehltritt zu verzeihen. Gemeinsam haben sie die schwierige Phase überwunden und berichten, dass sie seitdem zufriedener denn je sind. Daher sahen sie dem Sommerhaus-Event gelassen entgegen. „Ich wüsste nicht, was uns auseinander bringen sollte nach dem Sommerhaus”, sagte Raúl im Interview mit RTL.

Vor „Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Vanessa Schmitt zog sich für den Playboy aus

Vanessa Schmitt ist auf dem Cover der Oktober-Ausgabe für 2024 des Playboy zu sehen. Die Anfrage des Magazins kam zu einem Zeitpunkt, als Schmitt mit Zweifeln an ihrem Körper kämpfte. In der deutschen Playboy-Ausgabe äußert sie, dass sie lange Zeit mit ihrem Körper zufrieden war. Doch im vergangenen Jahr nahm sie etwa sechs bis sieben Kilogramm zu und wünschte sich, wieder so sportlich und schlank wie zuvor zu sein.

Trotz dem Zeitmangel, um für das Shooting abzunehmen, zeigt sie sich zufrieden mit den Ergebnissen der Fotos. Nach Angaben von RTL betont sie in der Playboy-Ausgabe, dass es nicht erforderlich sei, wie ein Model mit Sixpack auszusehen, um schöne Bilder zu haben. Das Model hofft, dass andere Frauen sich von ihrem Beispiel inspirieren lassen und ihre eigenen Wünsche verfolgen. Das Shooting habe ihr geholfen, sich selbst besser zu akzeptieren und ihr Selbstbewusstsein zu stärken.