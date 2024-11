„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Sam Dylan und Rafi Rachek waren schon zweimal getrennt

RTL präsentiert die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ 2024 mit insgesamt elf Folgen inklusive einer Wiedersehensshow. Die Sommerhaus-Sendetermine von Staffel 9 liegen ab dem 17. September 2024 immer dienstags abends zur Primetime um 20.15 Uhr.

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 stehen die Promipaare vor einer Reihe von Herausforderungen. Sie erleben verschiedene Gruppendynamiken, sehen neue Freundschaften entstehen und bestehende Konflikte eskalieren. Der Wettbewerb testet sowohl ihre Beziehungen als auch ihre Fähigkeiten in einem hart umkämpften Rennen um Geld und Titel.

Acht Paare möchten ihr Glück bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 versuchen. Als Kandidaten mit von der Partie sind die Reality-TV-Darsteller Sam Dylan und Rafi Rachek. Beide hoffen, dass die Teilnahme ihrer Beziehung keinen Schaden zufügt. Mit einer Trennung hat das Paar in der Vergangenheit schon Erfahrung gesammelt.

Möchten Sie mehr über das Promipaar Sam Dylan und Rafi Rachek erfahren? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alles Wissenswerte über die zwei „Das Sommerhaus der Stars“-Kandidaten, deren Beziehung, das Outing von Rafi Rachek und den auftritt von Sam Dylan beim RTL-Turmspringen.

Sam Dylan und Rafi Rachek haben Angst vor erneuter Trennung nach „Das Sommerhaus der Stars“ 2024

Sam und Rafi machten ihre Beziehung Ende 2019 öffentlich. In den folgenden anderthalb Jahren sahen sie sich immer wieder Spekulationen über ihre Beziehung, Skandalen, Auseinandersetzungen und Versöhnungen gegenüber. Im Mai 2021 bestätigten sich die Gerüchte über eine Trennung, und das Paar ging zum ersten Mal getrennte Wege.

Kurz darauf wurde jedoch deutlich, dass sie nicht ohneeinander sein konnten, und sie fanden erneut zusammen. Ein Jahr später trennten sie sich erneut aufgrund unterschiedlicher Lebenspläne.

Anfang 2024 überraschten Rafi und Sam ihre Fans auf Instagram mit der Ankündigung ihrer dritten Wiedervereinigung. Dieses Mal planen sie, keine gemeinsame Wohnung zu teilen, um den Stress aus der Vergangenheit zu vermeiden und sich häufiger aufeinander freuen zu können. Ob Ihnen die gemeinsame Zeit im Sommerhaus zu viel werden könnte?

Im Gespräch mit RTL verriet Rafi bereits vorab, dass er sich nicht sicher sei, wie sich die Beziehung durch die Teilnahme in „Das Sommerhaus der Stars“ verändere: „Ich weiß selber nicht, worauf ich mich einlasse [...] Ich habe Angst, dass es eine schlechte Idee war, dass wir uns hier angemeldet haben.”

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Sam Dylan und Rafi Rachek im Porträt

Sam Dylan erlangte Bekanntheit durch seine Teilnahme an der Dating-Show „Prince Charming“. Schon bald bewies er sein Talent für Reality-TV und etablierte sich innerhalb kurzer Zeit als prominente Figur im Bereich des Reality-Fernsehens. Auch sein Partner Rafi Rachek wurde durch seine Auftritte in der TV-Show „Die Bachelorette“ im Jahr 2018 und in „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2019 bekannt.

Um die zwei Sommerhaus-Kandidaten näher kennenzulernen, haben wir die wichtigsten Eckdaten für Sie zusammengetragen:

Sam Dylan

Geburtstag: 7. Februar 1991

Geburtsort: Cloppenburg, Niedersachsen

Alter: 33 Jahre

Sternzeichen: Wassermann

Rafi Rachek

Geburtstag: 1. Januar 1990

Geburtsort: Syrien

Alter: 34 Jahre

Sternzeichen: Steinbock

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Rafi Rachek outete sich vor laufender Kamera

2018 war Rafi Rachek als Teilnehmer bei der fünften Staffel der Reality-Show „Die Bachelorette“ dabei. Während der Show machte er durch einen Kuss auf die Schulter der Bachelorette auf sich aufmerksam. In der dritten Nacht der Rosen entschied sich Rafi jedoch, das Format vorzeitig zu verlassen, da er von Heimweh geplagt war.

Im Jahr 2019 kehrte Rafi Rachek ins Reality-TV zurück und trat bei „Bachelor in Paradise“ auf. Während eines Dates mit Janine Christin Wallat, wies Rafi auf seine Heterosexualität hin, um Gerüchte über seine Sexualität auszuräumen. In einer weiteren Folge sorgte Rafi Rachek dann aber doch für Aufsehen, als er sich in einer „Nacht der Rosen“ als homosexuell outete. Er hatte anfänglich Schwierigkeiten, dies zu akzeptieren und fürchtete negative Reaktionen - auch von seiner Familie. Letztlich kam er jedoch zu der Erkenntnis, dass er nicht mit einer Frau glücklich werden könnte. Die Reaktionen der anderen Teilnehmer auf sein Coming-out waren überwiegend positiv und unterstützend.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Sam Dylan hatte beim Turmspringen auf RTL schwache Nerven

Zum Beginn des Jahres gab Sam Dylan bekannt, dass er eine erneute Beziehung mit Rafi Rachek eingegangen ist. Kurz darauf nahm er am „RTL-Turmspringen“ teil. Ob sich seine romantischen Gefühle wohl negativ auf seine Leistung auswirkten? Der Reality-Darsteller betrat nervös das Drei-Meter-Brett. Die Anspannung war ihm deutlich anzumerken, aber er wollte seine Angst überwinden und den Sprung wagen.

Die Umsetzung verlief jedoch nicht wie vorgesehen. Anstelle eines gestreckten Kopfsprungs gelang es ihm nur, gerade vorwärts die Wasseroberfläche zu treffen. Der 32-Jährige zeigte einen misslungenen Sprung und erhielt 0 Punkte. Sam Dylan selbst erkannte das missratene Ergebnis und äußerte sich gegenüber RTL: „Zufrieden bin ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, mein Trainer wird mich verklagen.“