„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Sarah Kern und Tobias Pankow sind nicht mehr dabei

Spiele, Herausforderungen, fleischlose Kost - all das und noch viel mehr erwartet die neuen Kandidaten bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024. Die Liebe wird wieder einmal auf die Probe gestellt. Diesmal wollten sich auch Sarah Kern und Tobias Pankow unter Beweis stellen. Im RTL-Interview gaben die beiden an, dass sie im Sommerhaus immer zusammenhalten werden. Ob das gelingen wird, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Sendeterminen von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 erleben.

Wir haben einige Infos zu Sarah Kern und Tobias Pankow für Sie. Wer ist die Modedesignerin? Aus welchen Shows ist sie bekannt? Was gibt es zum Wohnort der beiden zu sagen? Bleiben Sie dran. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Sarah Kern und Tobias Pankow im Porträt vorgestellt

Bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 waren Sarah Kern und Tobias Pankow mit von der Partie. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, hier ein paar Eckdaten:

Sarah Kern

Geburtsjahr: 1968

Geburtsort: Köln

Wohnort: Malta

Beruf: Designerin, TV

Tobias Pankow

Alter: 39

Wohnort: Brandenburg

Beruf: Unternehmensberater

„Das Sommerhaus der Stars“: Sarah Kern ist Modedesignerin

Einigen ist Sarah Kern sicherlich aus dem Dschungelcamp bekannt, andere werden sie als Modedesignerin kennen. Sarah Kern war mit dem bereits verstorbenen Modedesigner Otto Kern verheiratet. Nach der Scheidung machte sie sich mit einer eigenen Kollektion selbstständig, die sie bei einem Home-Shopping-Kanal vertrieb. In der Männerwelt hat sich Sarah Kern längere Zeit schwergetan, bis sie schließlich ihren Partner Tobias Pankow kennenlernte. Mit Tobias Pankow, mit dem sie seit 2022 wieder zusammen ist, scheint sie ihren Begleiter fürs Leben gefunden zu haben. Die Wege des Paars haben sich 2019 schon einmal gekreuzt, die Beziehung konnte aber unterschiedlichen Lebenserwartungen nicht standhalten. Die letzten Jahre als Single habe Sarah sehr genossen - sie konnte sich auf sich selbst konzentrieren und sei dabei gereift, wie RTL schreibt. Kennengelernt haben sich die beiden im August 2024. Als Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 möchten Sarah Kern und Tobias Pankow ihre Liebe testen und unter Beweis stellen.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024: Sarah Kern und Tobias Pankow leben knapp 2500 km voneinander entfernt

Sarah Kern lebt aktuell auf der Insel Malta, Tobias Pankow in Brandenburg. Der Blick auf die Karte zeigt: Die beiden trennen ca. 2500 Kilometer. Im Herzen sind sie wahrscheinlich immer verbunden, zu Gesicht bekommt sich das Paar lediglich zweimal im Monat. Die Distanz wurde auch zum Problem während der ersten Beziehung und schließlich auch zum Trennungsgrund. Nun sind sich die beiden aber sicher, dass es klappen wird. Vor „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 sagte Sarah über ihren Freund: „Er ist mega im Allgemeinwissen!“. Tobias ist in Bezug auf die Villa der Meinung: „Jeder sollte seine eigene Entscheidung treffen.“ Dem Abenteuer in Bocholt fühlen sich beide gewachsen.

Im RTL-Interview gaben sie an: „Wir sind Gewinnertypen“. Diese Aussage ließ sich in Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024 nicht bewahrheiten.

„Das Sommerhaus de Stars“ 2024: Sarah Kern und Tobias Pankow haben sich getrennt

So sahen die Vorsätze zumindest vor der Sendung aus. Wie Sarah Kern nun auf ihrem Instagram-Profil bekannt gegeben hat, sind die beiden offiziell getrennt. Dieses Schicksal hat bereits viele Teilnehmer der Show ereilt. In der TV-Welt wird sogar von einem „Sommerhaus-Fluch“ gesprochen.