"Sommerhaus der Stars" 2024: Start und Sendetermine - Was ist bekannt?

Das "Sommerhaus der Stars" geht 2024 in eine neue Runde. Wir haben alle Infos zu Staffel 9 für Sie und verraten, was bisher rund um Start und Sendetermine bekannt ist.

Die neunte Staffel von " Sommerhaus der Stars" wird 2024 erwartet. Das Konzept der Sendung ist einfach - Drama ist trotzdem vorporgrammiert. Mehr oder weniger berühmte Pärchen kämpfen in jeder Runde um das Weiterkommen und letztendlich um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Sie müssen verschiedene Spiele gewinnen, um sich vor dem nächsten Rauswurf zu schützen, und stattdessen die anderen prominenten Teilnehmer nominieren zu können. Das Konzept der Sendung basiert auf einer Reality-Show aus Israel. Die Sendung wird seit 2016 auf RTL übertragen.

Doch wann ist der genaue Start der neuen Staffel von "Sommerhaus der Stars" 2024? Und welche Sendetermine sind bekannt? Hier erfahren Sie alle zur Show, das bereits bekannt ist.

"Sommerhaus der Stars" 2024: Start von Staffel 9

Noch ist kein offizieller Starttermin für "Sommerhaus der Stars" 2024 bekannt. Sobald es neue Informationen zum offiziellen Start gibt, werden diese hier ergänzt. Die vergangene Staffel in 2023 ging am 19. September 2023 los und endete am 15. November 2023, obwohl der Titel der Sendung kaum zum Herbst passt - der Sender RTL hatte den Start der letzten Staffel verzögern müssen. Ob das auch dieses Jahr so sein wird oder ob RTL die Show dem Titel entsprechend im Sommer ausstrahlt, ist noch unklar. Schaut man sich die Start-Termine der vergangenen Staffeln an, ist ein Beginn im September oder Oktober wahrscheinlich.

Seit der Pandemie wird die Show von RTL auf dem Bauernhof Barlo in Bottrop gedreht. Es ist davon auszugehen, dass auch die neue Staffel des Reality-Formats dort aufgezeichnet wird.

"Sommerhaus der Stars" 2024: Sendetermine - Was ist bekannt?

Da noch kein Starttermin der Sendung bekannt gegeben wurde, gibt es logischerweise auch noch keine Sendetermine von "Das Sommerhaus der Stars" 2024. In der vergangenen Staffel gab es insgesamt zwölf Folgen, die bis Folge 7 nur dienstags und ab Folge 8 auch mittwochs zur Primetime auf RTL gezeigt wurden. Es ist wahrscheinlich, dass auch die Folgen der neuen Staffel in 2024 dienstags oder mittwochs zur Primetime auf RTL übertragen werden. Außerdem wird es erneut die Möglichkeit geben, die Sendung auf der Streamingplattform RTL+ zu schauen - wahrscheinlich sogar erneut eine Woche vor der TV-Übertragung, sofern RTL dem Schema aus dem letzten Jahr treu bleibt. Zudem gibt es auf RTL+ einen staffelbegleitenden Podcast zur Sendung mit Martin Tietjen und Anredo.

Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2024 - Wer ist in Staffel 9 dabei?

Produziert wird "Das Sommerhaus der Stars" von Seapoint. Das Unternehmen produziert auch Formate wie "Die Bachelors". Gewinner der achten Staffel von "Sommerhaus der Stars" waren Serkan Yavuz und Samira Klampfl. Unter den diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen sind zum Beispiel Alessia Herren, Theresia Fischer und Umut Tekin. Hier finden Sie den Überblick: