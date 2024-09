"Sommerhaus der Stars" 2024: Start und Sendetermine von Staffel 9

Die neunte Staffel von "Sommerhaus der Stars" erscheint 2024. Das Konzept der Sendung ist einfach - Drama ist trotzdem vorprogrammiert. Mehr oder weniger berühmte Pärchen kämpfen in jeder Runde um das Weiterkommen und letztendlich um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Sie müssen verschiedene Spiele gewinnen, um sich vor dem nächsten Rauswurf zu schützen und stattdessen die anderen prominenten Teilnehmer nominieren zu können. Das Konzept der Sendung basiert auf einer Reality-Show aus Israel. Die Sendung wird seit 2016 auf RTL übertragen.

Doch wann ist der genaue Start der neuen Staffel von "Sommerhaus der Stars" 2024 und wie sieht es mit den Sendeterminen aus? Alle Infos rund um Staffel 9 der Reality-Show lesen Sie hier.

"Sommerhaus der Stars" 2024: Start von Staffel 9

Der offizielle Starttermin für "Sommerhaus der Stars" 2024 ist mittlerweile bekannt: Staffel 9 startet am 17. September und damit im Herbst statt im Sommer. Neu ist das nicht, denn im letzten Jahr verhielt es sich bereits ähnlich: Die vergangene Staffel in 2023 ging am 19. September 2023 los und endete am 15. November 2023, obwohl der Titel der Sendung kaum zum Herbst passt - der Kölner Privatsender RTL hatte den Start der letzten Staffel verzögern müssen. In diesem Jahr beginnt Übertragung von „Das Sommerhaus der Stars“ offiziell erst Mitte September.

Seit der Pandemie wird die Show von RTL auf einem Bauernhof in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen gedreht. Auch die neunte Staffel des Reality-Formats wurde dort aufgezeichnet.

"Sommerhaus der Stars" 2024: Sendetermine der 9. Staffel

Ab dem 17. September 2024 läuft „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr im TV. Insgesamt besteht Staffel 9 aus elf Folgen inklusive Wiedersehensshow. Daraus ergeben sich folgende Sendetermine:

Folge 1: 17. September 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 2: 24. September 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 3: 1. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 4: 8. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 5: 15. Oktober 2014 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 6: 22. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 7: 29. Oktober 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 8: 5. November 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 9: 12. November 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 10: 19. November 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

Folge 11: 26. November 2024 ab 20.15 Uhr auf RTL

„Das Sommer Haus der Stars“ 2024 im TV und Stream

Da Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL übertragen wird, gibt es die einzelnen Folgen kostenlos im Free-TV zu sehen. Außerdem besteht auch in diesem Jahr die Möglichkeit, die Reality-Show auf der sendereigenen Streaming-Plattform RTL+ zu schauen - getreu des bekannten RTL-Schemas sogar eine Woche vor der TV-Übertragung. Zusätzlich gibt es auf RTL+ einen staffelbegleitenden Podcast zur Sendung mit Martin Tietjen und Anredo.

Kandidaten von "Das Sommerhaus der Stars" 2024 - Wer ist in Staffel 9 dabei?

Produziert wird "Das Sommerhaus der Stars" von Seapoint. Das Unternehmen produziert auch Formate wie "Die Bachelors". Gewinner der achten Staffel von "Sommerhaus der Stars" waren Serkan Yavuz und Samira Klampfl. Unter den diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen sind zum Beispiel Alessia Herren, Theresia Fischer und Umut Tekin. Hier finden Sie den Überblick:

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39)

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (38)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)