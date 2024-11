„Sommerhaus der Stars“ 2024: Tessa Bergmeier und Partner Jakob sind raus

„Das Sommerhaus der Stars“ 2024 läuft derzeit bei RTL. Eines der acht Paare, die sich der diesjährigen Herausforderung im Sommerhaus stellte, waren Ex-GNTM-Model Tessa Bergmeier und ihr Partner Jakob. Während Tessa bereits in mehreren TV-Formaten mitwirkte und dabei auch des Öfteren mit ihrem Verhalten aneckte, ist Jakob in dieser Hinsicht noch ein unbeschriebenes Blatt. Das Paar lernte sich über eine gemeinsame Freundin kennen und kam schon vor einigen Jahren zusammen, nämlich im August 2020. In Folge 5 mussten Tessa und Jakob das Sommerhaus verlassen.

In welchen TV-Produktionen wirkte Tessa Bergmeier mit? Was macht sie heute und welchen Beruf hat ihr Freund Jakob erlernt? Wie wollen sie sich im Sommerhaus gegen die anderen Kandidaten durchsetzen? Diese und weitere Fragen beantworten wir im folgenden Porträt.

Ex-GNTM-Model und Interaction Designer: Das sind Tessa Bergmeier und Jakob

Der Name Tessa Bergmeier dürfte vor allem eingefleischten Fans von „Germany‘s Next Topmodel“ ein Begriff sein: Im Jahr 2009 nahm sie an der vierten Staffel der Castingshow teil und sorgte dabei als „Drama-Queen“ für jede Menge Gesprächsstoff. Schlussendlich belegte sie den 14. Platz - sie wurde von Heidi Klum aus der Show geworfen, weil sie nach einer schlechten Jury-Bewertung der Kamera ihren Mittelfinger präsentierte. Tessa, die bereits vor GNTM als Model gearbeitet hatte, darunter für die italienische Vogue und die italienische Cosmopolitan, blieb diesem Job sowie dem deutschen TV auch nach der Sendung treu.

So nahm sie 2010 an der ProSieben-Reality-TV-Show „Die Model-WG“ teil, schied jedoch aus, nachdem sie mit einer Bratpfanne auf ihre Mitstreiterin Sarah Knappik losgegangen war. 2011 unterschrieb sie einen Vertrag mit der Hamburger Modelagentur MGM Models und lief anschließend für verschiedene Designer im Rahmen der Istanbuler Fashion Week über den Laufsteg. Es folgten Teilnahmen an den Formaten „Die Alm“ (2011), „Das große SAT.1 Promiboxen“ (2013), „Reality Queens auf Safari“ (2013), „Kampf der Reality-Stars“ (2022) und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2023). Im Dschungelcamp fiel Tessa vor allem durch ihr Motto „Go vegan“ auf, womit sie den Unmut einiger Mitcamper auf sich zog.

Ihren vier Jahre älteren Freund Jakob lernte die heute 35-Jährige im August 2020 kennen, als sie seine Geburtstagsparty besuchte. Zuvor waren sie über eine gemeinsame Freundin in Kontakt gekommen. Die beiden kamen ins Gespräch und verstanden sich auf Anhieb so gut miteinander, dass sie besagten Abend als ihren Jahrestag betrachten. Genau wie Tessa ist auch Jakob überzeugter Veganer, hat im Gegensatz zu seiner Partnerin bislang aber noch keine Erfahrungen im TV gesammelt. Der 39-Jährige hat Kommunikationsdesign studiert und ist als Interaction Designer tätig.

Tessa Bergmeier und Jakob im „Sommerhaus der Stars“ 2024: So wollten sie gewinnen

Tessa und Jakob sind zwar seit 2020 offiziell ein Paar, zwischenzeitlich legten sie jedoch einige Pausen ein. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht, Tessa ist aber Mutter von zwei Töchtern, die aus früheren Beziehungen stammen. Mit den beiden Mädchen lebt das Model derzeit in Hamburg, während sich Jakobs Hauptwohnsitz in Berlin befindet. Dementsprechend wohnen sie nicht zusammen.

Tessa und Jakob waren davon überzeugt, dass sie im Sommerhaus erfolgreich sein werden, da sie sich bereits sehr lange und sehr gut kennen. So sind sie laut eigenen Angaben auf der gleichen Wellenlänge, außerdem verbindet sie ihr gemeinsamer Ehrgeiz. „Gute Kommunikation ist unsere größte Stärke“, so Tessa. Sie und Jakob waren sich einig, auf welche Strategie sie setzen wollen, um den Sieg einzuheimsen: „Authentisch sein und so die Herzen der Leute gewinnen.“