„Sommerhaus der Stars“ 2024: Umut Tekin und Emma Fernlund im Porträt

Zwischen September und November gibt es neue Sendetermine von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024. Dann leben wieder 16 Star-Pärchen gemeinsam auf dem Bauernhof in Bocholt-Barlo und kämpfen in verschiedenen Spielen darum, die Sendung und damit auch das Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen.

Zwei der Wettstreiter sind in diesem Jahr Umut Tekin und Emma Fernlund. Der 27-Jährige und die 23-Jährige haben sich 2023 im Reality-TV kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Im Vorfeld der Sendung gaben sie sich siegesgewiss: „Wir spielen, um zu gewinnen“, meinte Emma. Und Umut erklärte: „Sie bringt Intelligenz und Allgemeinwissen mit, ich Strategie und Analyse“.

Was muss man über die „Sommerhaus“-Stars Umut Tekin und Emma Fernlund wissen? Bei welchen TV-Shows waren sie schon? Und wie war das nochmal mit ihrem Auftritt bei „Temptation Island“? Hier gibt jeweils einen Steckbrief der beiden sowie alle Infos rund um Umuts Teilnahme bei der „Bachelorette“, sein Alter und Emmas Instagram-Account.

Steckbrief: Umut Tekin und Emma Fernlund - Alter und Instagram-Account

Insgesamt 16 Kandidaten nehmen beim „Sommerhaus der Stars“ 2024 teil. Zwei von ihnen sind Umut Tekin und Emma Fernlund, die den geneigten Reality-TV-Zuschauern bekannt vorkommen dürften, da sie bereits in mehreren TV-Sendungen zu sehen waren - dazu später mehr. Das sind zunächst die wichtigsten Informationen über den 27-jährigen Umut:

Geburtstag: 28. Mai 1997

Wohnort: Hamburg

Beruf: Fertigungsmitarbeiter und Reality-Teilnehmer

Instagram-Account: @umut_tekin41

Das sind die wichtigsten Infos über seine bessere Hälfte Emma:

Geburtstag: 28. November 2000

Wohnort: Hamburg

Beruf: gelernte Köchin, Reality-Teilnehmer, Influencerin

Instagram-Account: @emmashealth_

Auf ihrem Instagram-Account teilt Emma die verschiedensten Inhalte, darunter Pärchenbilder mit Umut, aber auch Fotos von Workouts und gekochten Gerichten. Letzteres ist wenig überraschend, denn Emma ist gelernte Köchin. Damit könnte sie doch die kulinarische Versorgung der Teilnehmer im Sommerhaus übernehmen, oder? Es gibt nur einen Haken, denn Emma meint über das Kochen: „Da darf mir natürlich keiner reinpfuschen, da bin ich schon ein bisschen speziell und mag das auch nicht, wenn man mir über die Schulter schaut.”

Umut Tekin bei „ Die Bachelorette“ - So haben Umut und Emma sich kennengelernt

Von den beiden wagte Umut den Sprung in die Medienöffentlichkeit zuerst: Er warb 2022 bei der „Bachelorette“ um das Herz von Sharon Battiste. Allerdings blieb Umut dabei erfolglos und musste somit nach Folge 6 die Show ohne Rose verlassen. Der 27-Jährige startete aber im selben Jahr noch einmal einen Anlauf im Bachelor-Universum und verliebte sich schließlich während der Dreharbeiten zu „Bachelor in Paradise“ in Jana-Maria Herz. Die beiden zogen gemeinsam in Umuts Heimat Ravensburg und wollten ihre Liebe dann in der RTL-Sendung „Temptation Island VIP“ unter Beweis stellen. Doch schon zuvor schienen Zweifel an der Beziehung zu bestehen, denn Umut hatte laut RTL bereits fremdgeküsst und Jana-Maria wollte nun sehen, ob er den Verführerinnen in der Sendung standhalten kann.

Das ging allerdings gründlich schief, denn im Laufe von „Temptation Island VIP“ 2023 ließ Umut sich mit eben jener Emma Fernlund ein, die als Verführerin an der Sendung teilnahm. Die beiden hatten schließlich vor laufenden Kameras Sex, woraufhin Jana-Maria die Beziehung zu Umut beendete. Die Flirterei zwischen Umut und Emma wurde ernst und so bestätigten die beiden in der Wiedersehensfolge von „Temptation Island VIP“ ihre Beziehung. Gemeinsam zogen sie nach Hamburg und seitdem sind „Emut“, wie sie sich selbst nennen, unzertrennlich. Beim „Sommerhaus der Stars“ 2024 wollen sie auch ein Stück weit den medialen Anfang ihrer Beziehung vergessen machen: „Wir wollen dieses Mal zeigen, wie wir als Paar sind und als Personen. Ohne, dass man reduziert wird auf halt nur die Körperlichkeiten oder auf den Betrug, der stattgefunden hat”, sagte Emma gegenüber RTL.