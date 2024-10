Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit dem 17. September über die Bildschirme. Die Übertragung der einzelnen Folgen findet im Stream auf RTL+ jeweils eine Woche früher statt.

Im „Sommerhaus der Stars“ leben mehrere Promi-Paare gemeinsam in einem Haus in Bocholt-Barlo und müssen sich nicht nur mit den beengten Wohnverhältnissen, sondern auch mit den anderen Bewohnern arrangieren. Das Sommerhaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen bietet ein rustikales, landestypisches Ambiente, jedoch ohne Komfort. Platz ist knapp, Rückzugsmöglichkeiten gibt es keine. Die Paare teilen sich Zimmer und schlafen in einfachen Betten, auf Schlafsofas oder Matratzen. Die Übernachtungen sind alles andere als bequem. Die Kandidaten entscheiden selbst, wer wo schläft und müssen sich zudem im Haushalt selbst organisieren. Auf Unterstützung wie Putzkräfte, Catering oder Spülmaschinen müssen sie verzichten. Wie das Leben in diesem Haus gelingt, liegt allein an den Bewohnern.

Am Ende der Reality-Show kann nur ein Paar das begehrte Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen. Das bedeutet wiederum, dass im Laufe der einzelnen Folgen regelmäßig Paare das Sommerhaus verlassen müssen. Wen trifft es in Folge 3? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle wichtigen Infos rund um Folge 3 von „Das Sommerhaus der Stars“ 2024.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 3?

In der Exit-Challenge im „Sommerhaus der Stars“ 2024 stehen sich Team Jäger und Team Vegan gegenüber. Tobias Pankow fühlt sich durch Tessas Kommentare während der Nominierung benachteiligt und entscheidet sich nach langem Zögern, gegen sie und Jakob im Spiel anzutreten, um ein Zeichen zu setzen. Die Frage bleibt: Wer wird nach dem Paar-Duell ins Haus zurückkehren? Allerdings geht Tobias Rechnung nicht auf. Tessa Bergmeier und Freund Jakob konnten sich am Ende der Challenge gegen Sarah Kern und ihren Partner Tobias Pankow durchsetzen. Für die Designerin und ihren Freund ist die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ damit zu Ende. Die restlichen teilnehmenden Paare hatten sich den Ausgang des Spiels gänzlich anders vorgestellt. Alle hatten gehofft, dass Tessa und Jakob vorzeitig ausziehen müssen.

Am Abend herrscht dann aber trotzdem ausgelassene Stimmung, und die Teilnehmer lassen den Tag bei gemeinsamen Drinks ausklingen. Doch nicht alle sind entspannt: Rafi fühlt sich von Sams Verhalten provoziert und erwägt, die Show vorzeitig zu verlassen. Beim Spiel „Auf Abwegen“ müssen die Promi-Paare ihre Geschicklichkeit auf einem Fahrradparcours unter Beweis stellen und dabei Fragen beantworten. Teamarbeit und Kommunikation sind der Schlüssel zum Erfolg – etwas, das nicht jedem Paar leichtfällt. Zwischen Michael und Gloria kommt es zu Spannungen, als Michael Glorias Verhalten als respektlos empfindet. Streit begleitet die beiden zurück ins Haus. Das „Stimmungsbarometer“-Spiel führt schließlich zu wachsendem Misstrauen unter den Teilnehmern und sorgt für eine angespannte Atmosphäre.

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2024 weiter dabei?

Bislang musste nur ein Paar das Haus verlassen. Diese Kandidaten kämpfen weiterhin um den Sieg bei „Das Sommerhaus der Stars“ 2024:

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Model und Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (39)

Folge 3 vom „Sommerhaus der Stars“ 2024 in der Wiederholung sehen

Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ läuft immer dienstags um 20.15 Uhr auf RTL. Alle Episoden sind auch auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar, wo sie bereits eine Woche im Voraus angesehen werden können und auch nachträglich abrufbar sind.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wann läuft Folge 4?

Folge 4 der aktuellen Staffel wird am 8. Oktober um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Auf RTL+ ist sie bereits eine Woche früher, ab dem 1. Oktober, verfügbar.