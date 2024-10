"Sommerhaus der Stars" 2024: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 8

Seit dem 17. September 2024 läuft die nun schon neunte Staffel vom „Sommerhaus der Stars“. Dieses Jahr geht es wieder für einige Promipaare weg vom Luxus, hin aufs Dorf. Im beschaulichen Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen ziehen die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam in ein Haus, wo sie auf engstem Raum und ohne Rückzugsmöglichkeiten mehrere Wochen miteinander verbringen müssen. Jede Woche treten die Paare dann in Challenges und Spielen gegeneinander an, bis schlussendlich ein Gewinnerduo mit 50.000 Euro Preisgeld nach Hause gehen kann. Doch nicht nur die Spiele sind eine Hürde auf dem Weg zum Sieg. Auch auf menschlicher Ebene kommt es zu Stress und Auseinandersetzungen. Grund dafür ist neben dem Zusammenleben in einem kleinen Haus wohl auch die Tatsache, dass Handy und Internet tabu sind.

Nominierungen der Teilnehmer selbst entscheiden, wer am Ende einer Folge die Show verlassen muss. Welches Paar trifft es in Episode 8 vom „Sommerhaus der Stars“?

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 8?

Die achte Episode „Sommerhaus der Stars“ wird überschattet von einem Streit. Nachdem Rafi Rachek am Tag zuvor in einem misslungenen Scherz Stefan Kleiser zutiefst beleidigt hat, kann dieser damit nicht abschließen. Obwohl Rafi sich mehrmals entschuldigt und sagt, das wäre im Affekt geschehen, lässt es Stefan nicht los. Auch eine Aussprache scheitert. Die beiden suchen das Gespräch unter vier Augen. Dabei erklärt Stefan, dass er zivilrechtlich gegen Rafi vorgehen wird und dass er ihm empfiehlt, das „Sommerhaus der Stars“ zu verlassen. Außerdem gibt er ihm den Tipp, sich professionelle Hilfe zu suchen. Rafi sucht nach der Auseinandersetzung sofort das Gespräch mit seinem Freund Sam. Dieser hält ihn davon ab, das Haus zu verlassen und meint, das wäre lächerlich. Auch Theresia Fischer, Stefans Freundin, meint zu ihm, er solle endlich mit dem Vorfall abschließen. Dieser bemüht sich auch und tritt zum Spiel der achten Folge an: „Lippenbekenntnis“. Doch dies scheitert kläglich. Nach ein paar Minuten bricht Stefan Kleiser das Spiel ab, mit der Begründung: „Ich kann nicht. Bitte! Es geht mir nicht aus dem Kopf. Das tut mir leid. Rafi hat mich so beleidigt ... Ich kann mich nicht konzentrieren. Es geht mir nicht aus dem Kopf!”

Doch wer muss in Folge 8 nun das „Sommerhaus der Stars“ verlassen? Am Ende der Episode ist klar: niemand. Doch zwei Paare müssen wegen der Nominierung in der kommenden Folge in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten: Theresia Fischer und Freund Stefan gegen Oliver Sanne und Jill Rock.

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2024 weiter dabei?

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Fitnessökonom Oliver Sanne (37) und Gesundheitsmanagerin Jil Rock (32)

Reality-Stars Lorik Bunjaku (28) und Freundin Denise Hersing (27)

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wann läuft Folge 9?

Den Sendeterminen nach läuft die neunte Episode vom „Sommerhaus der Stars“ am 12. November 2024 im TV auf RTL. Bei der Streamingplattform RTL+ ist die Ausgabe bereits eine Woche vorher abrufbar.