"Sommerhaus der Stars" 2024: Wer ist raus in Folge 9 am 12. November?

Seit dem 17. September 2024 läuft die neunte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“, in der prominente Paare ihren gewohnten Luxus hinter sich lassen und sich im ländlichen Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen einfinden. Dort leben die Teilnehmenden über mehrere Wochen unter einem Dach, ohne Rückzugsmöglichkeiten und unter ständiger Beobachtung. Neben den wöchentlichen Challenges und Spielen, die den Weg zum Hauptpreis von 50.000 Euro ebnen, stellt vor allem das Zusammenleben auf engstem Raum und der Verzicht auf Smartphones und Internet eine große Herausforderung dar. Ein entscheidender Bestandteil des Formats sind die wöchentlichen Nominierungen, bei denen die Paare darüber abstimmen, welches Duo die Show verlassen muss.

Der Artikel enthält Infos zu Episode 9, die ab dem 5. November auf RTL+ gestreamt werden kann und ab dem 12. November im Free-TV auf RTL zu sehen ist.

„Sommerhaus der Stars“ 2024: Wer ist raus in Folge 9?

In der aktuellen Episode von „Das Sommerhaus der Stars“ stehen Oliver Sanne und Jil Rock sowie Theresia Fischer und Stefan Kleiser im Mittelpunkt, da sie bei der letzten Nominierung die meisten Stimmen erhielten. Eine Exit-Challenge entscheidet in Folge 9, welches Paar die Show verlassen muss. Die Ereignisse in Episode 8 führten nicht nur zu einer brisanten Nominierung, sondern auch zu einem dramatischen Streit, der nun teilweise beigelegt wurde: Emma und Umut konnten ihre Differenzen klären, während Gloria und Michael weiterhin mit Spannungen zu kämpfen haben. Die Gruppe um Sam forderte jedoch das Ausscheiden von Emma und Umut, während Alessia sich von den Konflikten im Haus distanziert.

Doch was passiert in der Exit-Challenge? Hier müssen sich Oliver Sanne und Jil Rock gegen Theresia Fischer und Stefan Kleiser behaupten. Am Ende zeigt sich, dass Sanne und Rock die Herausforderung nicht bewältigen konnten, wodurch sie als viertes Paar die Show verlassen müssen. Der ehemalige „Bachelor“ Oliver Sanne resümiert: „Wir konnten es leider nicht drehen.” Ihr Abschied kommt, nachdem sie erst in Folge 5 als Nachrücker eingezogen waren. Bei der Verabschiedung von den Mitbewohnern zeigt sich Sanne emotional und ist den Tränen nahe. Später flogen auch noch Gloria Glumac und ihr Freund Michael raus. Damit wohnen nur noch fünf Paare im „Sommerhaus der Stars“ 2024.

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2024 weiter dabei?

TV-Gesicht Alessia Herren (22) und Partner Can (27)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (31) und Stefan Kleiser (57)

Influencer Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Reality-Stars Lorik Bunjaku (28) und Freundin Denise Hersing (27)

Nach den Sendeterminen wird Episode 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ offiziell am 12. November 2024 im Free-TV auf RTL ausgestrahlt. Seit dem 5. November 2024 ist diese Folge jedoch bereits auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Während Folge 9 im Fernsehen läuft, steht dort auch schon die zehnte Episode zum Streamen bereit. Wie sich die Dynamik innerhalb der Gruppe weiterentwickelt und was die verbleibenden Paare erwartet, lässt sich also bereits auf RTL+ verfolgen.