„Sommerhaus der Stars“ 2025: Hanka Rackwitz und Pierre beweisen, dass alte Liebe nicht rostet

Seit 2016 stellt RTL in „Das Sommerhaus der Stars“ prominente Paare auf die Probe: Wie weit sind sie bereit zu gehen, wenn Ruhm, Geld und der Titel „Promipaar des Jahres“ auf dem Spiel stehen? Die Antwort: bis an die Grenzen – und oft darüber hinaus. Ob in hitzigen Spielen, Beziehungskonflikten oder beim Zusammenleben mit den anderen Kandidaten – Eskalationen sind vorprogrammiert. Die Gewinner der vergangenen Staffeln hätten sicher noch einige pikante Anekdoten parat.

In Staffel 10 ziehen acht neue Paare ins berüchtigte Sommerhaus. Sie schmieden Bündnisse, messen sich in Challenges und versuchen, zwischenmenschlich zu bestehen. Mit dabei sind unter anderem Jochen Horst, Stefanie Schanzleh und Silva Gonzalez – bereit für den ultimativen Beziehungshärtetest. Die Sendetermine stehen fest, auch die Übertragungsmodalitäten sind geklärt. Es kann also losgehen: Bühne frei für Intrigen, Emotionen und den Kampf um den Titel.

Zu den Paaren gehören auch Hanka Rackwitz und Pierre. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt der IBES-Vizekönigin und ihres geliebten „Seelenverwandten“.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Hanka Rackwitz hat ihre Zwangsstörungen überwunden

Die sexlose und beziehungsarme Zeit ist vorbei – denn Hanka Rackwitz (56) ist laut rtl.de wieder mit ihrem Ex-Freund liiert. Die Dschungel-Legende und ihr Pierre (54) packen ihre Koffer und ziehen ins Sommerhaus ein. Die beiden waren schon mal zehn Jahre lang ein Paar, bis sich ihre Wege trennten. Doch nun genießen Hanka und ihr „Seelenverwandter” wieder Zeit zu zweit. Ob sie ihre Zweisamkeit wohl auch in Bocholt genießen können?

Hanka Rackwitz litt unter Zwangsstörungen

Die Zuschauer lernten Hanka Rackwitz als stets fröhliche und engagierte Immobilienmaklerin in der Sendung „mieten, kaufen, wohnen“ kennen. Mit viel Engagement setzte sie sich für ihre Klienten ein, um ihnen ein schönes Zuhause zu vermitteln. Ihr eigenes Heim und ihr Privatleben hingegen hielt sie konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Erst durch ihre Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde deutlich, dass Hanka unter Zwangsstörungen leidet – eine Erkenntnis, die viele überraschte. Rückblickend weiß man heute, dass sie fast drei Jahrzehnte mit diesen Zwängen zu kämpfen hatte. Auch ihre langjährige Beziehung zu Pierre litt unter der Belastung. Über zehn Jahre waren die beiden ein Paar, doch letztlich zerbrach die Beziehung.

Umso überraschender war die Nachricht im April 2025: Hanka ist wieder vergeben – und zwar an niemand Geringeren als ihren Ex-Freund Pierre. Seit September 2024 sind die beiden erneut ein Paar. Heute kann Hanka nicht nur emotionale Nähe zulassen, sondern auch körperliche Zuwendung wieder genießen.

Auf der Medien-Website von RTL wird sie mit diesen Worten zitiert:

„Ich habe irgendwann aufgehört, zu versuchen, mein Leben zu verstehen. Es ist sowieso wie ein David-Lynch-Film.“

„Früher hatte ich das ‚Sommerhaus‘ immer abgelehnt, wegen der Enge, dem Schmutz, dem Gruppenzwang. Aber heute? Heute kann ich alles!“

„Das Schöne an Pierre? Er hat keine Angst vor dem Unbekannten.“

Pierre ist Hankas „Seelenverwandter“

Pierre trat lange Zeit kaum öffentlich in Erscheinung – bis seine Beziehung zur TV-Bekanntheit Hanka Rackwitz ihn ins Rampenlicht rückte, berichtet RTL. Über ein Jahrzehnt waren die beiden ein Paar, trennten sich aber unter anderem deshalb, weil sie zu unterschiedlich waren. „Aber am Ende haben wir uns auch getrennt, weil ich zu dominant war und er zu passiv.“, sagte Hanka gegenüber RTL.

Jahre später, nach einer Phase der persönlichen Entwicklung und Distanz, kam es zu einer überraschenden Wendung. Hanka sprach in der Dschungelcamp-Legendenstaffel 2024 offen über ihre Erkrankung und ihre Lebensweise. Pierre sah seine Ex-Freundin im Fernsehen und meldete sich im Anschluss an die TV-Ausstrahlung wieder bei ihr.

Was folgte, war mehr als ein nostalgisches Wiedersehen: Die Verbindung zwischen ihnen war nie ganz verschwunden. Heute sind sie wieder ein Paar, seit September 2024 offiziell vereint. Hanka nennt Pierre ihren „Seelenverwandten“ und ihre „große Liebe“ – und beide genießen ihr neues gemeinsames Kapitel.

Auch Pierre hat den Kollegen von RTL vor der Show ein Interview gegeben und dabei unter anderem gesagt:

„Drei Wochen ohne Sex? Das ist hart!“

„Wenn wir durch so eine Extremsituation wie im ‚Sommerhaus‘ Stress bekommen oder uns gar trennen, dann ist das vielleicht sogar besser, als ewig an einer Illusion festzuhalten.“

„Mit Hanka kann man fliegen, in der Realität aber auch im Bett.“

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Im Leben von Hanka Rackwitz und Pierre spielt Sex eine große Rolle

Nach 10 Jahren endlich wieder Sex – das hat Hanka Rackwitz RTL berichtet. Sie spricht im Interview offen über ihre sexlose Phase und die Wiederbelebung ihrer Beziehung zu Ex-Partner Pierre. Seit 2015 habe sie weder eine Partnerschaft noch sexuelle Nähe erlebt, erklärt sie. Nun, an der Seite von Pierre, sei die Welt für sie wieder in Ordnung. Die TV-bekannte Immobilienmaklerin wolle sich für ihn wieder auf Zwischenmenschlichkeit einlassen. Der Umstand, dass sie bereits eine gemeinsame Vergangenheit haben, erleichtere diesen Schritt.

Rackwitz erklärt, dass körperliche Nähe zwar seltener geworden sei, aber dennoch Teil ihrer Beziehung bleibe. Ein entscheidender Faktor für ihre neue Offenheit sei der Umgang mit ihrer psychischen Erkrankung: Sie habe ihre Zwänge überwunden und keine Angst mehr vor sozialen Situationen oder zwischenmenschlicher Nähe. Das erleichtere ihr den Zugang zu einer Partnerschaft.

Dennoch sei nicht alles problemlos. Zwischenmenschliche Interaktionen müsse sie weiterhin üben, räumt sie ein. Doch sie zeigt sich zuversichtlich: Sie und Pierre würden gemeinsam einen Weg finden.