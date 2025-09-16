„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart wollen kein Drama, sondern etwas anderes

Die Sendetermine für die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ folgen dem gewohnten Rhythmus: Von September bis Anfang November 2025 läuft die 10. Staffel des Reality-Formats immer mittwochs bei RTL.

Seit 2016 ziehen für jede Staffel mehrere prominente Paare in das Sommerhaus im westfälischen Bocholt-Barlo. Auch in diesem Jahr treten wieder acht Paare an. Mit dabei sind unter anderem Reality-TV-Star Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre (54). Die Regeln sind seit der ersten Staffel recht einfach gehalten. Die Paare müssen ihren Alltag auf engem Raum organisieren und ohne externe Hilfe bewältigen. Haushalt, Kochen und Putzen gehören ebenso dazu wie das gemeinsame Leben ohne Privatsphäre. Hinzu kommen Spiele und Wettkämpfe, in denen die Paare ihr Können unter Beweis stellen. Wer bestehen will, braucht nicht nur Ausdauer und Geschick, sondern auch strategisches Denken

Ein Rückblick auf die bisherigen Gewinner macht deutlich, dass es kein einheitliches Erfolgskonzept gibt. Mal entschieden sportliche Leistungen, mal kluge Bündnisse oder das Durchhaltevermögen im Zusammenleben. Wie bereits erwähnt ist wie immer RTL für die Übertragung von das „Sommerhaus der Stars“ im TV und Stream zuständig.

Woher kennt man Jennifer Degenhart? Wer ist Marvin Kleinen? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zu den beiden „Sommerhaus“-Teilnehmern haben wir hier für Sie.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Woher kennt man Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart?

Jennifer Degenhart gehört seit einigen Jahren zur deutschen Reality-TV-Szene. Ihr erster Auftritt hatte sie 2021 in der RTL 2-Sendung „Love Island“. Dort bildete sie ein Paar mit Dennis Felber, mit dem sie den dritten Platz erreichte. Die Beziehung hielt nicht, ihre TV-Karriere setzte sie jedoch fort. 2023 nahm sie an der dritten Staffel von „Are You The One?“ bei RTL+ teil. Später folgten weitere Formate wie „Ex on the Beach“.

Marvin Kleinen ist seit 2022 regelmäßig in Reality-Formaten vertreten. Bekannt wurde er zunächst durch seinen Bruder Calvin Kleinen, der bereits als Reality-Darsteller eine größere Reichweite aufgebaut hatte. Gemeinsam traten die Brüder 2022 in der dritten Staffel von „Couple Challenge – Das stärkere Team gewinnt“ auf. Sie erreichten das Finale und setzten sich dort durch. Im Anschluss war Marvin Kleinen in weiteren Formaten zu sehen. Mit seinem Bruder nahm er an einer Dating-Show teil, später folgte die Teilnahme an der sechsten Staffel von „Are You The One“. 2025 war er zudem im RTL+-Format „Ex on the Beach“ vertreten. Neben den Fernsehauftritten treten Marvin und Calvin Kleinen auch gemeinsam am Ballermann als Entertainer auf. Laut RTL kommt es auch vor, dass die beiden Brüder sich gelegentlich auch Frauen teilen. Es ist schon „Locker so um die zehnmal passiert“, sagte Calvin Kleinen im Interview.

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart: Trennung und Liebescomeback im Reality-TV

Kennengelernt haben sie sich laut RTL 2023 bei „Are You The One? - Realitystars in Love“, wo sie zwar kein offizielles „Perfect Match“ waren, sich jedoch abseits der Kameras immer näher kamen. Nach den Dreharbeiten hielten beide Kontakt, telefonierten regelmäßig und bauten Schritt für Schritt eine tiefere Verbindung auf. Im Sommer 2023 sahen sie sich auf einem Festival wieder und wenige Monate später, im November 2023, zog Marvin sogar zu Jennifer nach Köln. Damit machten sie ihre Beziehung offiziell und gelten seit Juni 2023 als Paar.

Ihre Liebe hielt allerdings nicht ohne Turbulenzen. Im November 2024 verkündete Marvin in einer Instagram-Story überraschend das Liebes-Aus. Den genauen Grund behielt er für sich, doch Jennifer sprach später offen darüber, dass es ihr nach der Trennung sehr schlecht gegangen sei. Trotz der Trennung betonen beide immer wieder, dass die Gefühle füreinander nicht einfach verschwanden waren. Jennifer erklärte: „Eine Trennung löst keine Probleme, man muss gemeinsam daran arbeiten“.

Nur wenige Wochen später, im Januar 2025, trafen sich Marvin und Jennifer bei den Dreharbeiten zur sechsten Staffel von „Ex on the Beach“ wieder und fanden dort erneut zueinander. Seitdem gelten sie wieder als Paar. Marvin stellte klar: „Wir lieben uns sehr und haben nie aufgehört, uns zu lieben.“ Auch Jennifer glaubt an ihre gemeinsame Stärke und sagte: „Wir strahlen eine besondere Aura aus und genau deshalb werden wir am Ende gewinnen.“

Nun wollen sie ihre Partnerschaft weiter festigen, auch mit Blick auf das nächste große Reality-Format, „Das Sommerhaus der Stars“, das für die beiden als entscheidender Test gilt. Marvin selbst bringt es so auf den Punkt: „Für uns ist das ‚Sommerhaus‘ eine Festigung.“

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Steckbrief von Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir Ihnen die Teilnehmer kurz zusammengefasst:

Marvin Kleinen

Geburtsort: Aachen

Alter: 30 Jahre

Beruf: Reality-TV-Darsteller, Influencer,

Instagram: marvinkleinen

Jennifer Degenhart

Geburtsort: Köln

Alter: 27 Jahre

Beruf: Reality-TV-Dartellerin, Influencerin

Instagram: jenniferdegenhart_