„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Ryan Wöhrl und Lina stehen erstmals gemeinsam vor der TV-Kamera

In „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ 2025 ziehen mehrere bekannte Paare für einige Wochen in ein gemeinsames Haus im nordrhein-westfälischen Bocholt-Barlo. Die Unterkunft ist schlicht gehalten und bietet wenig Platz. Rückzugsmöglichkeiten gibt es nicht. Stattdessen teilen sich die Paare Schlafräume mit verschiedenen Bett- und Sofa-Optionen. Wer wo schläft, entscheiden die Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Auch der Alltag im Haus liegt in ihrer Hand: Kochen, Putzen oder Abwaschen übernimmt niemand von außen. Damit bestimmen die Paare, wie das Zusammenleben funktioniert. Die Umsetzung gestaltet sich in jeder „Sommerhaus“-Staffel allerdings als schwierig.

Die Sendetermine für die 10. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 starten am 16. September. Die Übertragung wird wie gewohnt von RTL übernommen. Zum Jubiläum treten acht neue Kandidaten-Paare gegeneinander an. Auch Content Creator Ryan Wöhrl und seine Freundin Lina sind in der neuen Staffel mit von der Partie. Zusammen möchten sie versuchen, sich in die Liste der bisherigen Sommerhaus-Gewinner einzureihen.

Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen Content Creator Ryan Wöhrl und Partnerin Lina Baumann im Porträt vor. Dabei erfahren Sie, wo sich das Paar kennengelernt hat und in welchen Reality-TV-Formaten Ryan bereits zu sehen war.

Ryan Wöhrl und Freundin Lina: Vom Instagram-Chat ins „Sommerhaus der Stars“ 2025

Für die beiden hat alles im Jahr 2019 begonnen. Ryan entdeckte Lina auf Instagram und schrieb ihr mehrfach, allerdings ohne Antwort. Erst 2023 kamen die beiden über ihre gemeinsamen Interessen an Natur und Tieren ins Gespräch. Doch als das Thema Alter aufkam und Ryan sich als zwei Jahre jünger herausstellte, legte Lina den Kontakt erst einmal auf Eis.

Einige Monate vergingen, bis Lina durch ihre Schwester auf die Show „Are you the One?“ aufmerksam wurde. Dort stand plötzlich Ryan auf dem Bildschirm. Für Lina war es eine Überraschung, die sie dazu brachte, ihn doch wieder auf Instagram anzuschreiben. Für Ryan kam die Nachricht von Lina unerwartet, aber sein Interesse war nie verschwunden. Es folgte eine Silvesterreise nach Paris, die den Beginn ihrer Beziehung markierte. Im Mai 2024 machten sie dann schließlich ihre Beziehung öffentlich. Kurze Zeit später zogen sie sogar zusammen. Seitdem teilen beide regelmäßig Ausschnitte aus ihrem Alltag auf Instagram und YouTube.

Nun steht für das Paar der nächste Schritt an: der Einzug ins „Sommerhaus der Stars“ 2025. Für Lina ist es die erste Reality-Show gemeinsam mit Ryan.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Ryan Wöhrl und sein Weg durch die Reality-TV-Shows

2023 wagte Ryan Wöhrl laut bild.de seinen ersten Schritt ins Reality-TV. In der fünften Staffel von „Are You The One?“ knüpfte er Kontakte zu mehreren Kandidatinnen, darunter Edda Pilz, Sina Hornberger und schließlich Jana, mit der er offiziell als „Perfect Match“ galt. Abseits der Show hielt die Verbindung allerdings nicht. Nur ein Jahr später ging es für ihn weiter: In Staffel 5 von „Ex on the Beach“ suchte er erneut sein Glück. Doch nach drei Folgen war Schluss und sein Aufenthalt am Strand beendet.

Stillstand gab es trotzdem nicht. Anfang 2025 stand Ryan Wöhrl gleich mehrfach vor der Kamera. Bei „Germany’s Next Topmodel“ versuchte er, sich als Model zu behaupten. Zehn Episoden lang war er dabei, dann endete sein Weg in der Casting-Show. Außerdem trat er in der Spielshow „The 50“ an. Dort musste er sich gegen knapp 50 Mitstreiterinnen und Mitstreiter behaupten, die alle das Preisgeld von 50.000 Euro im Blick hatten. Nach zwei Episoden war für ihn allerdings auch hier Schluss. Nun ist er mit Partnerin Lina im „Sommerhaus der Stars“ 2025 zu sehen.

Steckbriefe von Ryan Wöhrl und Lina Baumann: Alter, Größe und Instagram

Hier haben wir alle wichtigen Infos zu Ryan Wöhrl und Lina Baumann für Sie in zwei kompakten Steckbriefen zusammengetragen:

Ryan Wöhrl

Geburtsjahr: 2002

Alter: 23 Jahre

Größe: 190 cm

Beruf: Reality-TV-Star, Model

Instagram: ryanwoe

Lina Baumann

Geburtsjahr: 2000

Alter: 25 Jahre

Sternzeichen: Krebs

Beruf: Influencerin

Instagram: linuschka