„Sommerhaus der Stars“ 2025: Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh feierten ein Liebes-Comeback

Ein Jahrzehnt voller Streit, Strategien und Beziehungsturbulenzen: „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ geht in die 10. Staffel. Seit 2016 testet die RTL-Reality, wie weit Promipaare für Ruhm, Geld und den begehrten Titel „Das Promipaar des Jahres“ gehen – nämlich bis es kracht: im Spiel, in der Beziehung und mit den Mitbewohnern. Die Gewinner der vergangenen Staffeln könnten sicher noch so einige Geheimnisse verraten!

In der Jubiläumsstaffel ziehen acht neue Paare ins Sommerhaus, schmieden Allianzen, kämpfen in Challenges und versuchen miteinander auszukommen. Zu den Kandidaten gehören unter anderem Jochen Horst, Hanka Rackwitz und Silva Gonzalez, die sich in Staffel 10 dem ultimativen Beziehungstest stellen. Start und Sendetermine liegen fest, die Modalitäten der Übertragung ebenfalls.

Zu den Paaren gehören auch Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh. Wir zeichnen Ihnen hier ein Porträt des Sängers und der Sängerin.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh sind wieder zusammen

Kaum jemand hätte das Liebes-Comeback für möglich gehalten, doch laut rtl.de ist die Beziehung zwischen den „Hot Banditoz“-Stars Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh (36) erneut aufgeflammt. Die beiden Musiker kennen sich schon seit 2014, doch erst 2017 machten sie ihre Beziehung öffentlich, nachdem es zuvor schon länger zwischen ihnen gefunkt hatte. Im Februar 2018 kam ihre erste Tochter zur Welt. Im Mai 2020 folgte die zweite Tochter, und im Oktober 2021 erblickte ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt.

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die 2014 begann, als Stefanie durch ein Casting zur Band Hot Banditoz stieß. Silva war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 2004 – mit einer dreijährigen Pause – fester Bestandteil der Gruppe. Zwischen den beiden knisterte es schon früh, doch erst im Herbst 2016 kamen sie zusammen. Dennoch entschieden sie sich zunächst, Berufliches und Privates strikt zu trennen.

2022 folgte dann die überraschende Wendung: Die Trennung des Musikerpaares schockierte viele Fans. Doch das Kapitel war offenbar noch nicht zu Ende geschrieben.

Im März 2023 begegneten sich Silva und Stefanie bei „Prominent getrennt“ erneut – und die alten Gefühle flammten wieder auf.

Beide haben sich in Interviews für das Presseteam von RTL im Vorfeld zu ihrer Teilnahme bei „Sommerhaus der Stars“ 2025 geäußert. Diese wörtlichen Zitate möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:

Silva Gonzalez

„Ich bin ein impulsiver Mensch – das weiß ich – und ich arbeite daran, mich nicht provozieren zu lassen.“

„Ich werfe alles in die Waagschale, damit wir gewinnen.“

„Das ‚Sommerhaus‘ ist eine Bühne vor Millionen zur Primetime um 20.15 Uhr! Natürlich wollen wir da glänzen.“

Stefanie Schanzleh

„Eine Herausforderung war in der Vergangenheit der Umgang mit Alkohol. Das ist eine Schwäche, mit der wir offen umgehen.“

„Wir sind auch offen für Allianzen.“

„Wir haben die Trennung bereits durchlebt, das Schlimmste hinter uns und uns bewusst wieder füreinander entschieden.“

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Bei Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh gab es einen Einbruch – in mehrfachem Sinn

Im Januar 2022 wurde bei den Mitgliedern der „Hot Banditoz“ eingebrochen – wertvoller Familienschmuck wurde entwendet. Stefanie suchte mit ihren Kindern Zuflucht bei ihrer Familie in Köln. Doch bereits vor diesem Vorfall kriselte es in der Beziehung. Im März desselben Jahres machten Stefanie und Silva ihre Trennung öffentlich.

Auch beruflich gingen sie getrennte Wege: Silva schloss Stefanie aus der Band aus, woraufhin sie entschied, als Solo-Künstlerin neu durchzustarten.

Ganz abgeschlossen war das Kapitel jedoch nicht. In der Realityshow „Prominent getrennt“ näherten sich die beiden wieder an. Schon während der Ausstrahlung kursierten Gerüchte über ein mögliches Liebes-Comeback. Statt überstürzt zu handeln, nahmen sie sich Zeit, reflektierten und arbeiteten an sich selbst – der Kontakt blieb vor allem wegen der gemeinsamen Kinder bestehen.

Heute sind Stefanie und Silva wieder ein Paar. Im „Sommerhaus der Stars“ wollen sie sich als starkes, authentisches Team präsentieren. Und eines steht für sie fest: „Wir werden gewinnen, weil wir fit, stark und vertraut miteinander sind!“