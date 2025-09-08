„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wann und wo läuft Staffel 10?

In der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ wohnen mehrere Promi-Paare für einen festgelegten Zeitraum gemeinsam in einem Haus in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Die Unterkunft ist schlicht ausgestattet und bietet nur begrenzten Wohnraum. Rückzugsmöglichkeiten gibt es dabei nicht. Vielmehr müssen sich die Paare Schlafräume mit unterschiedlichen Betten- und Sofavarianten teilen. Wie die Schlafplätze vergeben werden, entscheiden die Bewohnerinnen und Bewohner selbst. Auch die Organisation des Haushalts liegt in ihrer Verantwortung. Aufgaben wie Kochen, Putzen oder Abwaschen werden nicht von externem Personal übernommen. Somit bestimmen die Promis eigenständig, wie das Zusammenleben im Haus abläuft. Harmonie und Einigkeit zwischen den Kandidaten sind dadurch allerdings Mangelware.

Nun geht „Das Sommerhaus der Stars“ in die 10. Staffel. In der Jubiläumsstaffel treten acht neue Paare gegeneinander an. Neben neuen Gruppenkonstellationen werden auch bereits bekannte Spiele aus früheren Staffeln wieder aufgegriffen. Wann genau „Das Sommerhaus der Stars“ an den Start geht und wie die Sendetermine liegen, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Start der neuen Staffel

Die Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Die dazugehörige neue Staffel startet am Dienstag, dem 16. September 2025, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Auf der hauseigenen Streaming-Plattform RTL+ steht die erste Folge bereits ab dem 9. September 2025 zur Verfügung.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Sendetermine von Staffel 10

Der Sender RTL hat für die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ insgesamt elf Folgen, einschließlich der Abschlussfolge „Das große Wiedersehen“, geplant. Das sind die Sendetermine im Free-TV:

Folge 1: Dienstag, 16. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 2: Mittwoch, 17. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 3: Dienstag, 23. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 4: Dienstag, 30. September 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 5: Dienstag, 7. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 6: Dienstag, 14. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 7: Dienstag, 21. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 8: Dienstag, 28. Oktober 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 9: Dienstag, 4. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 10 (Finale): Dienstag, 11. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Folge 11 (Wiedersehen): Dienstag, 18. November 2025, 20.15 Uhr, RTL

Im Stream werden alle elf Folgen jeweils eine Woche vor der TV-Ausstrahlung veröffentlicht:

Folge 1: Dienstag, 9. September 2025, RTL+

Folge 2: Dienstag, 16. September 2025, RTL+

Folge 3: Mittwoch, 17. September 2025, RTL+

Folge 4: Dienstag, 23. September 2025, RTL+

Folge 5: Dienstag, 30. September 2025, RTL+

Folge 6: Dienstag, 7. Oktober 2025, RTL+

Folge 7: Dienstag, 14. Oktober 2025, RTL+

Folge 8: Dienstag, 21. Oktober 2025, RTL+

Folge 9: Dienstag, 28. Oktober 2025, RTL+

Folge 10 (Finale): Dienstag, 4. November 2025, RTL+

Folge 11 (Wiedersehen): Dienstag, 11. November 2025, RTL+

Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Welche Promi-Paare sind dabei?

Insgesamt zehn Paare aus der deutschen Promi-Landschaft wagen sich 2025 in „Das Sommerhaus der Stars“. Zwei von ihnen stoßen im Laufe der Sendung dazu. Hier finden Sie die Promi-Paare, die dieses Jahr die Reise nach Bocholt-Barlo antreten:

Schauspiel-Legende Jochen Horst (63) und Frau Tina Horst (52)

„Hot Banditoz“-Sänger Silva Gonzalez (46) und Sängerin Stefanie Schanzleh (37)

Reality-TV-Ikone Hanka Rackwitz (56) und Partner Pierre (54)

Content Creator Ryan Wöhrl (23) und Lina (25)

Influencerin Edda (24) und Freund Michael (27)

Das Reality-Traumpaar Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28)

Die Reality-Sternchen Tara Tabitha (32) und Freund Dennis Lodi (30)

Calvins Bruder Marvin Kleinen (30) und Jennifer Degenhart (27)

Diese zwei Paare rücken im Staffelverkauf nach:

Schauspielerin Louise Matejczyk (36) & Pascal Zadow (28)

Sängerin Sarah Joelle Jahnel (36) & Ersin (37)

Übertragung: „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 im TV und Stream

Die zehnte Staffel der Sendung „Das Sommerhaus der Stars“ wird 2025 erneut im Free-TV bei RTL gezeigt. Parallel dazu bietet der Streaming-Dienst RTL+ die Möglichkeit, die Episoden online zu verfolgen. Die Ausstrahlung im Stream erfolgt zeitgleich mit der Fernsehausgabe. Ab dem 9. September 2025 ist zudem jeweils eine Folge bereits vor der TV-Premiere online abrufbar. Für den Zugriff auf diese Inhalte ist ein kostenpflichtiges Premium-Abo bei RTL+ erforderlich, das derzeit ab 9,99 Euro pro Monat angeboten wird (Stand: August 2025).