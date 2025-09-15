„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Tara Tabitha und Dennis Lodi wollen mit Kopf und Körper gewinnen

Seit 2016 zählt „Das Sommerhaus der Stars“ zum festen TV-Programm von RTL. Jedes Jahr zieht eine Gruppe prominenter Paare in ein Haus im nordrhein-westfälischen Bocholt-Barlo. Die Bedingungen sind bewusst einfach gehalten. Wenig Platz, keine Privatsphäre, und alle Aufgaben rund um Haushalt, Kochen und Putzen müssen selbst übernommen werden. Auch die diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich in Wettkämpfen und Spielen gegenseitig auf die Probe. Dabei geht es nicht nur um Punkte oder Vorteile, sondern auch um das Weiterkommen im Wettbewerb.

Das Format ist bekannt dafür, dass es Paare an ihre Grenzen bringt. Enge Wohnverhältnisse, strategische Allianzen und Konflikte zwischen den Bewohnern sorgen für ein schwieriges Zusammenleben. Am Ende bleibt nur ein Paar übrig, das den Titel „Promipaar des Jahres“ und ein Preisgeld mit nach Hause nimmt. Ein Blick auf die bisherigen Gewinner zeigt die Bandbreite der Paare, die sich im Sommerhaus behaupten konnten. Unter ihnen waren Schauspieler, Reality-Stars und Musiker.

Die Sendetermine für die Jubiläumsstaffel stehen inzwischen fest. Im September 2025 startet die nunmehr zehnte Ausgabe. Die Übertragung übernimmt wie gewohnt RTL. Mit dabei sind auch Tara Tabitha und ihr Partner Dennis Lodi, die seit Februar 2025 ein Paar sind.

Woher kennt man Tara Tabitha? Wo haben sich Tara Tabitha und Dennis Lodi kennengelernt? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos zum Paar finden Sie hier.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: So wurden Tara Tabitha und Dennis Lodi im Reality-TV berühmt

Tara Tabitha ist als Model und Influencerin tätig und hat sich in Österreich mit eigenen Reality-Formaten einen Platz in der Medienlandschaft gesichert. Ihre ersten TV-Erfahrungen machte Tara bereits mit 17 Jahren von 2010 bis 2013 in der Dokusoap „Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend“. Es folgte unter anderem ihre eigene Miniserie „Tara – mit Hirn, Charme und Melonen“. In Österreich nahm sie 2022 an der ersten Staffel der Show „Forsthaus Rampensau“ teil und erreichte mit ihrer Partnerin Cat das Finale.

Auch im deutschen Fernsehen ist Tara seit einigen Jahren regelmäßig zu sehen. Einem größeren Publikum wurde sie 2021 mit „Ex on the Beach“ bekannt, wo sie im Finale als Siegerin hervorging. 2022 folgte ihre Teilnahme an der 15. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Aufgrund einer Zuschauerentscheidung musste sie das Camp allerdings als Erste verlassen.

2024 trat sie in mehreren Produktionen auf, in der Joyn-Show „Reality Backpackers“ reiste sie durch Thailand und belegte am Ende den ersten Platz. Bei „Are You The One – Reality-Stars in Love“ bildet sie ein kurzes TV-Paar mit Kandidat Kaan, das jedoch nicht über die Show hinaus Bestand hatte. Zudem war sie Teil der zweiten Staffel von „The 50“ auf Amazon Prime. Den bislang größten Erfolg in Deutschland erreichte Tabitha 2025 in der sechsten Staffel von „Kampf der Realitystars“. Dort zog sie nach mehreren Wochen in Thailand ins Finale ein und gewann den Titel „Realitystar des Jahres“ sowie 43.100 Euro Preisgeld.

Auch Dennis Lodi ist im Reality-TV nicht neu. Erste Bekanntheit erlangte er 2023 durch seine Teilnahme an der zweiten Staffel von „Make Love, Fake Love“, wo er mit seiner lockeren Art auffiel. Später war er in Formaten wie „The 50“ zu sehen. Anfang 2025 war er in der sechsten Staffel von „Kampf der Realitystars“ dabei und stellte sich der Herausforderung am thailändischen Strand, dort belegte er den fünften Platz.

Tara Tabitha und Dennis Lodi: Vom Show-Treffen zur Beziehung

Tara und Dennis begegneten sich erstmals bei der zweiten Staffel von „The 50“. Ein wirkliches Kennenlernen ergab sich jedoch erst im Januar 2025 während der Dreharbeiten zu „Kampf der Realitystars“. Nach dem Ende der Produktion suchte Lodi konsequent den Kontakt und schrieb ihr täglich. Diese Beharrlichkeit überzeugte Tara Tabitha und legte den Grundstein für eine Beziehung. Ende April bestätigte sie schließlich öffentlich, dass Lodi ihr neuer Partner ist. Im RTL-Interview geben beide Einblicke in ihr Zusammenleben. „In unserer Beziehung habe ich tatsächlich oft eine kürzere Zündschnur und reagiere schnell emotional“, sagte Tara. Dennis meinte: „Wenn Tara sagt, ich soll mich so oder so verhalten, dann finde ich das schwierig.“

Tara und Dennis: So wollen sie bei „Das Sommerhaus der Stars“ punkten

Reality-Star Tara Tabitha zieht 2025 gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi in „Das Sommerhaus der Stars“. Beide sind überzeugt, dass sie sich als Team behaupten können: „Mit Kopf und Körper werden wir das Ding gewinnen“, sagt Lodi gegenüber RTL selbstbewusst. Während er sich als kraftvoller Spieler sieht, bezeichnet er Tara als den strategischen Kopf. Im RTL-Interview gaben beide Einblicke in ihre Erwartungen an das Sommerhaus. Tara erklärte: „Ich komme mit Leuten nicht klar, die ständig Streit suchen oder gezielt provozieren.“ Für sie wäre ein möglicher Sieg „eine schöne Finanzspritze für unsere Zukunft“. Lodi sieht es pragmatischer: „Mein Plan fürs Sommerhaus? Keinen Plan haben!“

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Steckbrief von Tara und Dennis

Wenn Sie sich ein genaueres Bild von Tara Tabitha und ihrem Partner Dennis Lodi machen möchten, haben wir die wichtigsten Informationen zu den beiden in folgenden Steckbriefen für Sie zusammengestellt:

Tara Tabitha

Geburtsort: Hollabrunn, Österreich

Alter: 32 Jahre

Größe: 164 cm

Beruf: Reality-TV-Teilnehmerin, Influencerin und Model

Instagram: taratabitha

Dennis Lodi:

Geboren: Stuttgart, Deutschland

Alter: 30 Jahre

Beruf: gelernter Industrielackierer, Reality-TV-Teilnehmer, Influencer

Instagram: dennislodi95