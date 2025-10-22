„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus? Spoiler zu Folge 7

„Das Sommerhaus der Stars“ gehört seit 2016 zum Programm des Privatsenders RTL. Inzwischen findet die Übertragung der zehnten Staffel der Realityshow sowohl im Fernsehen als auch online statt.

Das Format folgt einem festen Prinzip: Mehrere bekannte Paare ziehen gemeinsam in das „Sommerhaus“ - ein Bauernhof im nordrhein-westfälischen Bocholt-Barlo. Dort leben sie über einen längeren Zeitraum unter einfachen Bedingungen. Sie müssen mit begrenztem Raum, eingeschränkter Privatsphäre und reduziertem Komfort zurechtkommen.

Neben dem Zusammenleben stehen regelmäßig Wettkämpfe und Spiele auf dem Programm, in denen die Paare gegeneinander antreten. In jeder Folge scheidet ein Duo aus, bis schließlich ein Paar übrig bleibt. Dieses wird zum „Promipaar des Jahres“ gekürt und erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 bestimmen durch ihre Nominierungen jede Woche selbst, welches Paar das Haus verlassen oder sich in der Exit-Challenge beweisen muss. Wer in Folge 7 ausgeschieden ist und weitere Hintergründe zur Sendung erfahren Sie hier in diesem Artikel.

„Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus in Folge 7?

In der siebten Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ kommt es zu Spannungen und offenen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Paaren. Besonders bei Sarah-Joelle und Ersin eskaliert ein Streit, der ihre Beziehung im Haus auf die Probe stellt. Auch Jochen konfrontiert beide mit Vorwürfen, was zu Diskussionen unter den übrigen Mitbewohnern führt. Seine offenen Fragen an alle Paare sorgen für unterschiedliche Reaktionen und eine gespannte Atmosphäre im Haus. Edda und Micha geraten ebenfalls in einen Konflikt, der aus einer zunächst harmlosen Frage zur Zufriedenheit in ihrer Beziehung entsteht. Die Auseinandersetzung belastet beide deutlich.

Beim Spiel „Wackelkontakt“ sind Teamarbeit und Konzentration gefragt. Doch statt Einigkeit kommt es bei mehreren Paaren zu Meinungsverschiedenheiten. Im weiteren Verlauf der Folge steht mit dem Spiel „Buchstabensalat” eine neue Herausforderung an. Das siegreiche Paar erhält die Möglichkeit, das Kräfteverhältnis im Haus zu beeinflussen. Tara verfolgt dabei eine eigene Strategie, was bei einigen Mitbewohnern Skepsis hervorruft.

Während Silva und Stefanie sowie Marvin und Jenny von den anstehenden Wettbewerben ausgenommen sind, müssen die übrigen Paare – mit Ausnahme von Paulina und Tommy – um ihren Verbleib im Haus spielen. Tara und Denis gewinnen das erste Safety-Spiel und sichern sich damit ihren Verbleib. Beim zweiten Spiel setzen sich Micha und Edda durch. Sie entscheiden sich, den Nominierungsschutz für sich selbst zu nutzen. Letztlich findet in Folge 7 keine Nominierung statt. Alle Paare bleiben im Sommerhaus, bevor in der nächsten Episode über den weiteren Verlauf entschieden wird.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Wer ist raus?

Nach Folge 7 hieß es für insgesamt zwei Paare Abschied nehmen. Diese Kandidatinnen und Kandidaten traten bereits die Heimreise aus dem Sommerhaus an:

Hanka Rackwitz und Pierre – raus in Folge 2

Ryan Wöhrl und Lina – raus in Folge 5

Welche Kandidaten sind im „Sommerhaus der Stars“ 2025 weiter dabei?

Für diese Paare besteht weiterhin die Chance, den Sieg im „Sommerhaus der Stars“ 2025 zu erringen:

Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Jochen und Tina Horst

Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh

Edda und Michael

Tara Tabitha und Dennis Lodi

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart

Louise Matejczyk und Pascal Zadow (Nachrücker)

Sarah Joelle Jahnel und Ersin (Nachrücker)

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Folge 7 als Wiederholung sehen

Die siebte Folge der Realityshow „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 ist bereits vor der TV-Ausstrahlung auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar. Nach der Veröffentlichung bleibt die Episode dort dauerhaft abrufbar. Der Zugriff erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement, das aktuell ab 8,99 Euro pro Monat erhältlich ist.

Im linearen Fernsehen zeigt RTL die Folge am 28. Oktober 2025 zur Hauptsendezeit. Eine Wiederholung ist derzeit nicht vorgesehen.

Wann läuft die nächste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025?

Gemäß der Sendetermine von „Das Sommerhaus der Stars“ 2025 steht Folge 8 ab dem 28. Oktober auf dem Pay-TV-Sender RTL+ zur Verfügung. Im Free-TV zeigt RTL die Folge am 4. November um 20.15 Uhr.