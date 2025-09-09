Sommerhaus der Stars 2025: Zwischen Louise Matejczyk und Pascal Zadow sind schon Teller geflogen

Die Sendetermine für die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ stehen fest: Ab September 2025 überträgt RTL die zehnte Ausgabe des Reality-Formats. Seit dem Start 2016 sieht das Konzept der Sendung vor, dass Promipaare in einem gemeinsamen Haus wohnen und sich über mehrere Wochen hinweg verschiedenen Aufgaben und Spielen stellen. Am Ende trägt ein Paar den Titel „Das Promipaar des Jahres“ und erhält ein Preisgeld.

Der Schauplatz befindet sich seit Staffel fünf auf einem Bauernhof in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Dort leben die Paare auf engem Raum zusammen, rund um die Uhr begleitet von Kameras. Der Alltag ist selbst zu organisieren: Putzen, Kochen und Haushaltsarbeiten werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern übernommen. Privatsphäre gibt es kaum, und das Zusammenleben führt regelmäßig zu Spannungen. Für Abwechslung sorgen die sogenannten Challenges. Mal müssen die Paare ihre Ausdauer oder Geschicklichkeit unter Beweis stellen, mal geht es um Wissen oder intime Fragen, die über die eigene Beziehung gestellt werden. In ausgewählten Folgen entscheiden die Bewohner zudem, welches Paar die Show verlassen muss.

Zum Jubiläum treten erneut acht Paare an. Unter den Teilnehmenden sind 2025 unter anderem Reality-Sternchen Tara Tabitha und Freund Dennis Lodi. Alle Teilnehmer möchten die Chance nutzen, sich in die Liste der bisherigen Gewinner einzureihen.

Louise Matejczyk und Pascal Zadow: Die große Liebe entstand am Set von „Köln 50667“

Louise-Isabella Matejczyk gehört seit 2016 zum festen Cast von „Köln 50667“. In der RTL2-Serie spielt sie die Figur Lea Hammerschmidt, die im Laufe der Jahre zu einer zentralen Rolle geworden ist. Ihren heutigen Ehemann Pascal Zadow lernte sie laut RTL ebenfalls über die Soap kennen. Zadow verkörperte dort die Figur Luca, mit dem Lea eine Beziehung begann – eine Entwicklung, die sich auch im echten Leben so widerspiegelte.

2020 machten beide ihre Beziehung öffentlich, nachdem Zadow zu ihr gezogen war. Zwei Jahre später folgte ein weiterer bedeutender Schritt. Ende 2022 gaben sie die Geburt ihrer Tochter und ihre Verlobung bekannt. 2023 schlossen sie schließlich den Bund der Ehe.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: So wollen Louise und Pascal gewinnen

Louise Matejczyk und Pascal Zadow gehören zu den Kandidaten der neuen Staffel. Im Gespräch mit RTL machten beide deutlich, mit welcher Einstellung sie in das Format gehen. „Wir wollen gewinnen, wir wollen Eindruck hinterlassen.“ erklärte Matejczyk. Gleichzeitig betonte sie: „Wir bringen Stimmung, aber können auch anders, wenn's sein muss.“ Dass nicht immer alles harmonisch läuft, verschweigt sie nicht: „Wir sind ein gutes Team, aber wir können auch ordentlich streiten. Früher sind schon mal Teller geflogen.“

Auch Pascal äußerte sich zu seiner Art: „Ich hab auch ne echte Ruhrpott-Schnauze. Da hat Lou ein bisschen Angst, dass ich zu direkt bin.“ Für das Paar ist es entscheidend, dass sie sich treu bleiben. „Wir gehen ins ‚Sommerhaus‘ als Lou und Pascal rein und wollen auch so wieder raus. Verheiratet.“, so Pascal.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2025: Steckbrief von Louise und Pascal

Um einen Eindruck über das Paar zu bekommen, haben wir die beiden in einem Steckbrief zusammengefasst. Grundlage dafür sind Informationen, wie sie auch auf web.de zusammengefasst wurden.

Louise Matejczyk

Geburtsort: Düsseldorf, NRW

Alter: 36 Jahre

Größe: 174 cm

Beruf: Reality-TV-Teilnehmerin, Schauspielerin, Influencerin

Instagram: louisematejczyk

Pascal Zadow

Geburtsort: Oberhausen, NRW

Alter: 28 Jahre

Größe: 180 cm

Beruf: Reality-TV-Teilnehmer, Influencer

Instagram: pascal_zadow