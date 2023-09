"Sommerhaus der Stars" als Karriere-Kick: Diese Gage winkt einem Paar nach der Show

TV-Shows bringen für Promis häufig einen Karriere-Kick. Doch wer hat nach dem "Sommerhaus der Stars" gute Chancen auf viele Auftritte und gute Gagen?

Reality-TV-Formate werden gerne als Karrierekick gesehen. Je mehr Shows, desto mehr Bekanntheit, was wieder zu mehr Auftritten und Buchungen führt und die Gagen nach oben treibt. Dieses Prinzip ist vielen Prominenten vertraut und - neben den Gagen und der möglichen Siegprämie - auch eine Ziel für danach. Da nimmt man auch gerne "Hater" in Kauf, so wie Walentina. Das ist somit nicht wirklich etwas Neues. Doch wenn es um Gagen während und nach den TV-Shows geht, da werden wir dann doch neugierig.

"Sommerhaus der Stars": Welches Promi-Paar hat die besten Chancen auf eine hohe Gage nach der Teilnahme?

RTL hat dazu eine Promi-Managerin befragt, die unter anderem für Ex-Dschungelcamp-Kandidat Harald Glööckler tätig ist, wie sie die Chancen nach dem "Sommerhaus der Stars" 2023 bezüglich der Gagensteigerung sieht. Vor allem ein Paar sieht Expertin Elena Toris ganz weit vorne: Claudia Obert und Max Suhr. Das Paar polarisiert - bei den Zuschauern und im Haus - mit derben Sprüchen und obszönen Gebaren. So wurden beispielsweise Trockensexübungen gemacht, als die beiden als erstes Paar der Sommerhaus-Kandidaten in Bocholt eingezogen sind. "Also Max sehe ich auch in anderen Formaten. Der wird bestimmt Anschlussformate kriegen. Er könnte es auch alleine packen, wenn er es geschickt anstellt," so die Expertin.

Claudia Obert trinkt gerne ihren Sekt im "Sommerhaus der Stars" Foto: RTL

Einem Sommerhaus-Paar könnten Gagen von bis zu 10.000 Euro winken

Doch das noch größere Vermarktungspotenzial sieht Elena Toris tatsächlich bei der Paarkombi: "Ich würde sie im Luxusbereich ansiedeln: coole Clubs, Openings, im Bereich Mode. Da könnte ich mir Gagen von 3000 bis 6000 Euro auf jeden Fall vorstellen. Ich würde die auch für 10.000 Euro verkaufen." Allerdings gibt sie auch zu bedenken, dass der derbe Humor nicht für alle ist. "Da muss man schon Club-Besitzer haben, die das gut finden."

"Sommerhaus der Stars": Karriere-Chancen sehen auch für diesen Star gut aus

Aber auch Carina Crone, die Freundin von Schlagersänger von Tim Toupet, hat nach der Promi-Expertin vermutlich keine schlechten Karten, ihre Karriere durch das " Sommerhaus der Stars" in Gang zu bringen. Dass das die ursprüngliche Absicht ist, hat das Schlagerpaar sogar selbst im Sommerhaus gesagt. So mache Tim Toupet das nur für seine Freundin. "Tim Toupet hat es gar nicht nötig ins Sommerhaus zu gehen", so Toris. Er würde bereits 10.000 Euro pro Auftritt bekommen, während Carina aktuell 1000 Euro pro Auftritt bekäme. "Nach dem Sommerhaus wird sie 2500 bis 3000 Euro kriegen," prognostiziert die Managerin.

Für Claudia Obert sind das alles "nur ein paar Groschen" und auch im Haus hält sie nicht hinter dem Berg, dass sie für die Sommerhaus-Siegprämie kein Aufhebens macht: "Die machen sich hier alle verrückt, wegen 50.000 Euro". Für andere Kandidaten erscheint das wichtiger.

Dennoch kann das Sommerhaus auch nicht nur einen Karriere-Kick, sondern auch -Flop bringen. Davon können Andrej Mangold und Jennifer Lange eine Lied singen. Ob, das auch dieses Jahr einem Paar droht? Möglich wäre es, nachdem schon fleißig die Fetzen im Sommerhaus, wegen Banalitäten fliegen.